Bredow

Und wieder schwebt ein Dachbinder am Kranseil nach oben, schwenkt ein und wird auf dem künftigen Sozialtrakt des neuen Feuerwehrgebäudes abgesetzt. Es dauert nicht lange und die Dachkonstruktion ist komplett. Der Rohbau bietet jetzt einen ganz anderen Anblick. Somit kann man sich schon gut vorstellen, wie das neue Gerätehaus auf dem ehemaligen Gutsgelände später einmal aussehen wird.

Gar nicht abwarten kann es Ortsvorsteher Sebastian Thom, dass das neue Domizil der Bredower Feuerwehr bald zur Verfügung steht. Er ist selber Feuerwehrmitglied und kennt die unhaltbaren Zustände am jetzigen Standort, der sich unweit der Baustelle befindet, zur Genüge.

„Perfekte Lösung“

„Die Lösung, die wir jetzt haben, ist wirklich perfekt“, sagt er. So können sich die Kameraden künftig im Gebäude umziehen und duschen. Es wird einen Versammlungsraum geben und eine Teeküche. „Die Fertigstellung des Gebäudes einschließlich der Außenanlagen ist für Ende August/Anfang September geplant“, sagt Liane Schöneich vom Brieselanger Bauamt.

„Wenn der Dachstuhl steht, werden die Dachdecker mit ihrer Arbeit beginnen.“ Demnächst sollen die Fenster eingebaut werden, „und danach beginnt der Innenausbau“.

Die Mitarbeiterin hofft, dass der Zeitplan gehalten werden kann. Denn es gab schon Verzögerungen. Ein Grund dafür ist die Frostperiode Anfang Februar, ein anderer die archäologische Untersuchung. Denn das Gelände gehört zum Bodendenkmal „Dorfkern des Mittelalters und der Neuzeit von Bredow sowie Siedlungen der vorrömischen Eisenzeit bis Slawenzeit“.

Archäologen wurden fündig

Die Begleitung der Bauarbeiten dauerte letztlich rund zehn Wochen, und die Archäologen waren auch fündig geworden. So entdeckten sie unter anderem einen bronzezeitlichen Flechtwerkbrunnen, der vermutlich aus der Zeit 1500 bis 1200 vor Christus stammt.

Nicht zuletzt wurde eine Regenwasserleitung gefunden, von der bis dahin niemand wusste und die von der Straße aus genau durchs Baufeld führte. Eine neuer Kanal musste ums Baufeld herum verlegt werden. Künftig soll das Wasser dann in einer Sedimentationsanlage gereinigt und danach in den Dorfteich geleitet werden, dessen Füllstand seit Langem ohnehin viel zu niedrig ist.

Geld konnte gespart werden

In der etwa 13 mal 14 Meter großen Fahrzeughalle mit Umkleidebereich sind zwei Stellplätze vorgesehen. Daran schließt sich dann der Sozialtrakt an mit Dusch- und WC-Bereichen jeweils für Männer und Frauen. An eine behindertengerechte Toilette wird ebenfalls gedacht.

Auch Parkplätze soll es auf dem Gelände geben. „Ursprünglich war geplant, die Stellplätze für die Pkws neben dem Sozialtrakt anzuordnen. Das hätte aber bedeutet, dass ein Erdaushub bis in drei Meter Tiefe nötig gewesen wäre. Das wäre sehr kostenintensiv geworden“, sagt Liane Schöneich.

Und so werden die Stellplätze nun zwischen Feuerwehrgebäude und der Straße angeordnet. Allerdings kam man trotzdem nicht umhin, einen Bodenaustausch vorzunehmen, denn die Qualität des Untergrunds ist auf dem gesamten Grundstück sehr schlecht.

Angebote blieben im Rahmen

Dies hatte das gesamte Vorhaben auch verteuert. Es ist jetzt mit rund einer Million Euro veranschlagt. „Zum Glück sind wir aber mit den Angeboten ungefähr im Rahmen der Kostenschätzungen geblieben“, sagt Liane Schöneich. 180 000 Euro kommen als Fördermittel dazu. Die hatte 2018 der damalige Brandenburger Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) an die Brieselanger übergeben.

Auch die farbliche Gestaltung des Gebäudes steht im Großen und Ganzen fest. So soll das Dach anthrazit sein und die Fassade in Lichtgrau ausgeführt werden. Die Tore werden rot sein. Und geplant sei auch noch, dass das Bredower Wappen mit ans Gebäude kommt.

Abstimmung klappt gut

Die Bauamtsmitarbeiterin lobt, dass die Abstimmung mit Ortsvorsteher Thom, Ortswehrführer Dennis Kapitzke und Gemeindewehrführer Marco Robitzsch gut klappt. Und es sollen gemeinsam mit den Bredowern unter anderem noch die Fliesen und der Fußbodenbelag ausgesucht werden. „Die Abstimmung ist ganz wichtig, denn die Bredower nutzen das ja schließlich dann auch“, sagt sie.

Marco Robitzsch freut sich, dass es vorangeht beim neuen Feuerwehrgerätehaus. „Wir sind auf einem guten Weg.“ Trotz der Verzögerungen liege man noch gut im Plan. „Die Kameraden sind schon voller Begeisterung“, sagt er.

Bedingungen sind unwürdig

Die jetzigen Bedingungen für die Kameraden im Dorfgemeinschaftshaus bezeichnet er als „katastrophal und unwürdig“. Alles ist zu eng und es gebe keine sanitären Einrichtungen. „Seit 2014 bin ich dran, um eine Veränderung herbeizuführen. Das neue Gerätehaus findet seine Begründung auch im Gefahrenabwehrbedarfsplan“, sagt er.

Das, was die Kameraden jetzt bekommen, sei die optimale Lösung. Ganz anders als Varianten, die vorher im Gespräch waren. So sollte anfangs nur eine Kalthalle für die Fahrzeuge entstehen, und die Kameraden hätten ihre Umkleideräume im benachbarten ehemaligen Schlossflügel gehabt. Auch Marco Robitzsch ist froh, dass es dazu nicht gekommen ist.

Neue Mitglieder willkommen

Nun wünscht sich der Gemeindewehrführer, dass noch mehr Kameraden zur Feuerwehr Bredow stoßen. „Parallel läuft eine Werbekampagne mit Flyern“, sagt er und hofft, dass die neuen, besseren Bedingungen einen Anreiz für Manchen darstellen, sich mit seiner Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Derzeit hat die Einheit 16 aktive Kameraden. „Wir müssten aber noch um bis zu zehn aufstocken, auch um die Tagesbereitschaft besser abdecken zu können.“

Geplant ist zudem, dass die Bredower ein neues Feuerwehrauto bekommen. Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ist 20 Jahre alt und reparaturanfällig. „Wir haben jetzt Fördermittel für ein LF 10 mit mindestens 1000 Liter Wasser an Bord beantragt“, sagt Marco Robitzsch. Wann es mit dem neuen Fahrzeug klappt, sei aber noch unklar.

Wer Interesse hat, bei der Bredower Feuerwehr mitzumachen, kann sich bei Marco Robitzsch melden unter 033232/3 38 26.

Von Andreas Kaatz