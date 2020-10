Bredow

Es war ein hartes Stück Arbeit für Ralf Sodeik und Thomas Müller von der Firma Roland Schulze Baudenkmalpflege aus Potsdam. In luftiger Höhe – bei Wind und Regen – arbeiteten sie am Freitag von einer Krangondel aus an der Kirchturmspitze. Sie bereiteten alles für einen ganz besonderen Moment vor. Denn an diesem Tag erhielt die Kirche endlich wieder ihre Turmzier zurück, bestehend aus Kugel, Wetterfahne und Kreuz. Restauriert und neu vergoldet schmückt sie nun wieder das Gotteshaus.

„Vor fünf Jahren hatten wir die Kugel herunter geholt“, sagt Thomas Müller. Und das war höchste Zeit gewesen. Denn das ganze Konstrukt hing völlig schief. Der nächste Sturm hätte die 40 Kilogramm schwere Kugel und die gewichtige schmiedeeiserne Fahne abstürzen lassen können. Kreuzgefährlich angesichts der Tatsache, dass daneben die Kita ist und die Straße entlang führt. „Der Mittelbalken war im oberen Bereich zersplittert“, erzählt Müller.

Vor Kurzem hatte dann die Kirchengemeinde den Auftrag erteilt, die Bekrönung zu restaurieren. Die Arbeiten führte das Potsdamer Unternehmen aus. Unter Leitung von Matthias Sandkamp wurden unter anderem Einschusslöcher an der Kugel, aber auch an der Wetterfahne beseitigt. Diese stammten offenbar aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Alles wurde wieder in die richtige Form gebracht und anschließend die Kugel sowie die Wetterfahne und teilweise das Kreuz vergoldet.

Ein großer Moment

Ein großer Moment war das Aufsetzen der Turmzier auch für die

Kirchengemeinde und den Förderverein zum Erhalt der Bredower Dorfkirche. Mit einer Andacht war das Ereignis zuvor gewürdigt worden. Für Pfarrer Rudolf Delbrück ein Symbol für den Abschluss der Hüllensanierung, praktisch der Abschlussstein - auch wenn die Arbeiten am Kirchturm derzeit noch laufen. „Wenn wir nämlich das Gebäude nicht erhalten können, dann traut man uns auch nicht zu, dass das, was wir sagen, einen Wert hat“, ist er überzeugt.

Um späteren Generationen zu zeigen, wie es in der heutigen Zeit ausgesehen hat, bekam die Kugel wieder eine Beigabe, nämlich eine Kupferkartusche. Darin befinden sich unter anderem Münzen, ein Exemplar der Kirchenzeitung und der MAZ, ein Gemeindebrief, eine Liste der Spender, Erläuterungen zum Bauvorhaben und Fotos. Gefüllt wurde sie damit während der Andacht.

Metallstücke auf dem Rasen

„Es ist alles sehr aufregend“, sagte Kornelia Eue vom Gemeindekirchenrat, die gemeinsam mit anderen Frauen die Bauleute mit Brötchen und Kaffee versorgte. Sie war es vor fünf Jahren auch, die Alarm geschlagen hatte. „Auf dem Rasen um die Kirche herum lagen immer mehr Metallstücke. Wir hatten uns gewundert, woher die kommen“, erinnert sie sich. „Bis wir mitbekommen haben, dass sie von der Verankerung der Kugel stammen.“ Umgehend wurde die Potsdamer Firma Schulze beauftragt, die gesamte Turmzier herunter zu nehmen, damit nichts passiert.

Die Bredower Dorfkirche Die Bredower Kirche wurde nach einem Dorfbrand 1861 in der heutigen Form wieder aufgebaut und 1862 geweiht. Vermutlich aus dieser Zeit stammt auch die Turmbekrönung. Zuletzt war die Kirche in den 60er- und 80er-Jahren mehrfach umgebaut worden. So verschwanden unter anderem die Emporen an der rechten und linken Seite aus dem Kirchenschiff. Unter der Empore auf der Westseite wurde die Winterkirche eingebaut. In den vergangenen zwei Jahren wurde das undichte Dach über dem Altarraum saniert. Die durch Feuchtigkeit stark beschädigte Wand soll demnächst verputzt und farblich wieder angepasst werden. Zur Kirchengemeinde gehören momentan etwa 120 Gemeindemitglieder.

Ebenso wie für sie war es auch für Rüdiger Thurm, den Vorsitzenden des Fördervereins, ein erhebender Moment, als die Kugel wieder an ihren alten Platz kam. „Das ist ein großer Schritt, auch für das Dorf. Denn die Turmzier sehen alle“, sagte er. „Auch viele, die nicht in der Kirche sind, haben für das Vorhaben gespendet.“ Er hätte nicht gedacht, dass es in dem knappen Jahr, in dem es den Förderverein erst gibt, gelingen würde, so viel Geld zusammen zu bekommen: genau 13823,49 Euro.

Jetzt kommt die Orgel an die Reihe

Einen großen Anteil daran haben neben Bürgern und ortsansässigen Betrieben auch Großspender wie der Förderverein „Alte Dorfkirchen Berlin-Brandenburg“ und die Mittelbrandenburgische Sparkasse. Mit den Spendengeldern konnte der Großteil der Restaurierungsarbeiten abgedeckt werden. „Jetzt wird sich der Förderverein seinem eigentlichen Zweck, der Restaurierung der defekten Buchholz-Orgel widmen“, sagte Rüdiger Thurm.

Das Gerüst am Kirchturm wird allerdings noch einige Wochen stehen bleiben, denn an der Fassade ist so einiges zu tun. So müssen defekte Ziegel gewechselt und es muss auch nachverfugt werden, da es in vielen Fällen Feuchtigkeitsschäden gibt. „Einige tausend Steine müssen ausgetauscht werden“, sagt Wilfried Bork, Chef des gleichnamigen Baugeschäftes aus der Prignitz.

Neue Formsteine nötig

Zudem müssen auch Formsteine neu gesetzt werden, die per Hand in den Gronefelder Werkstätten in Frankfurt/Oder entstehen. Zudem erfolgen Werterhaltungsmaßnahmen an den Fenstern. Ein neuer Blitzschutz ist nötig ebenso wie Reparaturen an der Dacheindeckung des Turmes. Ob die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können, vermochte Wilfried Bork nicht zu sagen.

Schon jetzt aber kündet die Turmzier von einem erfolgreichen Gemeinschaftsprojekt. „Die, die die Kugel damals gebaut haben, waren Meister ihres Fachs gewesen. Eine sehr gute Qualität, Hut ab“, sagte Thomas Müller anerkennend. Die Kugel war ursprünglich aus Kupferblech getrieben worden.

Sehr groß für eine Dorfkirche

Besonders auffällig: „Mit 900 Millimeter Durchmesser ist sie für eine Dorfkirche recht groß, meist sind es nur 400 bis 500 Millimeter“, so der Experte. Für ihn ein Zeichen, dass es dem Dorf 1862, als das Gotteshaus geweiht worden war, wohl recht gut gegangen ist. „Da wurde offenbar nicht am Geld gespart.“

