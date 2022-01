Bredow: Heimat einer Adelsfamilie im Havelland

Bredow

Wer heute den Brieselanger Ortsteil Bredow durchquert, passiert unweigerlich zwei langgezogene, hellgelb gestrichene Wohnhäuser, die in der Mitte durch eine kleine Grünfläche getrennt sind. Was wie zwei gewöhnliche Wohnbauten wirkt, war einmal Sitz der Adelsfamilie von Bredow, erbaut zwischen 1806 und 1817, also während Napoleon Bonaparte weite Teile des damaligen Deutschlands besetzt hielt.

Zum damaligen Zeitpunkt war die Familie bereits 555 Jahre urkundlich im Ort nachgewiesen. Stammvater Arnoldus de Bredow tauchte 1251 erstmalig in einer markgräflichen Urkunde zum Verkauf einer Mühle als Zeuge auf und gilt somit als das erste nachgewiesene Familienmitglied der von Bredows.

„Allein, dass er auf einer solchen Urkunde als Zeuge genannt wird, bedeutete, dass er schon einen gewissen Stand und ein gewisses Ansehen hatte“, erklärt die heutige Nachfahrin D. von Bredow-Senzke, die unter anderem Vorträge über die Familiengeschichte im Havelland hält und an der Fortschreibung der Familienchronik arbeitet.

Der Stammvater Arnoldus hatte zu diesem Zeitpunkt schon umfangreichen Besitz im Ort Bredow, war also schon damals eine relativ bekannte und wohlhabende Person. In einer Welt, in der noch keine festen Nachnamen existierten, war es üblich, sich nach seinem Wohnort „von dem man kam“, also etwa „von Bredow“ zu nennen.

Keine Wurzeln in den Niederlanden

Der Name der Familie stammt wohl auch deshalb vom Ort ab und nicht umgekehrt. Mit dem Sitz des Stammvaters Arnoldus bildet der heutige Brieselanger Ortsteil den nachgewiesenen Startpunkt der Familie, die in ihrer etwa 800-Jährigen Geschichte knapp 2000 Namensträger hervorgebracht hat.

Die sich hartnäckig haltende Annahme, die Familie stamme aus dem Ort Breda in den heutigen Niederlanden, kann von Bredow-Senzke nach ihren Recherchen mit Sicherheit ausschließen. Die Annahme liegt nahe, dass die Familie ihre Ursprünge eher in Niedersachsen oder aber in Ostwestfahlen hat.

Heute werden die beiden ehemaligen Flügel des Herrenhauses als Wohnraum genutzt. Quelle: Max Braun

Obwohl die Adelsfamilie im Osthavelland in ganzen 36 Orten vertreten war, und damit in weit mehr als im Westhavelland, werden die Bredows dennoch viel häufiger mit Friesack und anderen Orten im Westen der Region in Verbindung gebracht. „Die Burg Friesack war eine der wichtigsten Festungen der Landesverteidigung und ist deshalb in der tradierten Überlieferung in der Region herausragend“, sagt von Bredow-Senzke heute zu dem wohl bekanntesten ehemaligen Besitz der Familie. Dennoch bleibt der Namensgebende Ort Bredow die eigentliche Keimzelle der Familie.

Der Havelländische Zweig überlebt

Der in Bredow ansässige Stammvater Arnoldus hatte drei Söhne, von denen zwei die Barnimschen Zweige der Familie weiterführten. Diese Zweige starben allerdings bereits um 1480 aus, da nach dem damals herrschenden Patriarchalprinzip die Linie eines Adelshauses nur mit männlichen Nachkommen weiter existieren konnte.

Der Zweig, dem alle heute noch lebenden Nachfahren der Bredows angehören, ist der „Havelländische Zweig“, der vom dritten Sohn des Stammvaters Arnoldus begründet wurde. Die Linie spaltet sich zwei Generationen später auf vier Söhne auf, von denen drei ihre Linie bis heute weiterführen konnten. Dabei handelt es sich um die sogenannten Stammlinien Friesack, Kremmen und Bredow. Diese Zweige der Familie sind zur Unterscheidung einfach nach ihrem jeweiligen Wohnsitz in Friesack, Kremmen oder Bredow benannt.

Plünderung, Mord und ein Dorf in Flammen

Der Dreißigjährige Krieg, der von 1618 bis 1648 wütete, ließ auch die Mehrheit der Bredowschen Güter verwüstet und hoch verschuldet zurück. Bredow war dabei eines der ersten Dörfer, die im Havelland unter Kriegshandlungen zu leiden hatten. Die Armeen der Kriegsparteien ließen sich im Havelland auf ihrer Reise zu den Schlachtfeldern nieder, wo die ansässige Bevölkerung sie versorgen musste.

Dazu kamen Kriegsplünderungen, etwa durch schwedische Truppen im Jahr 1636, die auch in Bredow mordeten, raubten und das Dorf schließlich in Brand setzten, sodass nur eines der Herrenhäuser in Bredow bewohnbar blieb. Dennoch schaffte es die Familie, sich nach Kriegsende in einem wirtschaftlich komplett ruinierten Havelland wieder aufzurappeln, die meisten Güter zu behalten und nicht in der Versenkung zu verschwinden.

Familienbesitz über Jahrhunderte

Rückblickend bleibt also die nachgewiesene Frühzeit der Bredows im 13. und 14. Jahrhundert die Blütezeit, in der man zu der bedeutenden Adelsfamilie mit zahlreichen Gütern aufstieg, die man über mehrere Jahrhunderte bleiben sollte. „Es ging immer wieder auf und ab, aber was den Besitz der Güter anging, hat die Familie als Ganzes die Zeiten gut überstanden“, fasst von Bredow-Senzke heute zusammen.

Enteignet nach dem Zweiten Weltkrieg

In den folgenden Jahrhunderten spielten viele Familienmitglieder wichtige Rollen in Verwaltung und Militär. Mit dem Anbruch des 20. Jahrhunderts und der bald folgenden Weltkriege verlor der Adel jedoch endgültig seine Vormachtstellung in der Gesellschaft. Die Güter in Bredow wurden bereits nach der Weltwirtschaftskrise 1929 verkauft, lange bevor in der DDR 1945 im Zuge der sogenannten Bodenreform Großgrundbesitzer kollektiv enteigneten wurden.

Nahezu alle Bredows mussten infolgedessen flüchten oder wurden zwangsausgewiesen. Heute sind sie über das ganze Bundesgebiet und in der Welt verstreut. Laut D. Bredow-Senzke war ihre Großtante, die 1978 starb, nach etwa 700 Jahren Familiengeschichte die letzte im Havelland lebende von Bredow bis zur Wende.

