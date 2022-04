Bredow

Der erste Einsatz, zu dem die Bredower Wehr von ihrem neuen Domizil in der Oranienburger Straße aus losfuhr, war wenig spektakulär. Die Kameraden wurden in die Brieselanger Thälmannstraße gerufen. Dort hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst, weil das Essen auf dem Herd angebrannt war und für entsprechenden Rauch sorgte. Seither gab es noch vier weitere Alarmierungen.

Landrat Roger Lewandowski (l.) besuchte den neuen Feuerwehrstandort in Bredow und sprach auch mit Gemeindewehrführer Marco Robitzsch und Bürgermeister Ralf Heimann (r.). Quelle: Andreas Kaatz

„Den ersten Einsatz hatte ich mir schon ein wenig anders vorgestellt“, sagte Einheitsführer Dennis Kapitzke schmunzelnd. Aber immerhin: Für manch einen Bredower stellte das erste Ausrücken durchaus ein Ereignis dar. „Es war ja abends und zwei, drei Einwohner standen an der Ausfahrt und haben das gefilmt“, sagt Kapitzke.

Eine neue Ära bricht für die Einheit Bredow an

Und die Begeisterung ist durchaus verständlich. Denn für die Bredower Kameraden brach mit der Inbetriebnahme des nagelneuen Gerätehauses Ende März eine neue Ära an. So verfügt die neue Fahrzeughalle im Gerätehaus über zwei Stellplätze, auf denen das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) und der Mannschaftstransporter Platz finden.

Zudem gibt es Toiletten und Duschen, einen Schulungsraum mit Küchenzeile, Umkleidemöglichkeiten und Lagerbereiche. Kein Vergleich mehr zu früher, als die Feuerwehr im alten Gemeindehaus unterkommen musste. Dort war es generell viel zu eng und es gab nur ein Waschbecken mit einem Eimer darunter, der regelmäßig entleert werden musste.

Besonders erfreut über die Duschen

„Das Allerbeste, worüber sich alle freuen, das sind die Toiletten und die Duschen. Aber auch die Umkleiden sind super“, sagt Dennis Kapitzke. Ungewohnt sei, dass das Feuerwehrgelände nun so groß ist, dass man die Kameraden auch schon mal suchen muss, meint er. „Und wir können jetzt um die Autos herum gehen, was wir drüben nicht konnten.“ Zudem können sich die Kameraden mal zusammensetzen, ob drinnen oder draußen.

Die offizielle Übergabe des Gerätehauses erfolgte am Donnerstag. Dabei löste Bürgermeister Ralf Heimann sein Versprechen ein, für jeden Monat Verzögerung bei der Fertigstellung einen Kasten Bier zu spendieren. Die ersten vier Kästen gab es gleich, die restlichen vier kommen später. Am 2. Juli soll es einen Tag der offen Tür geben.

Vorher waren es unwürdige Verhältnisse

Manche sprechen von einem Quantensprung für die Bredower Einheit, Brieselangs Gemeindewehrführer Marco Robitzsch mag den Begriff indes nicht verwenden. „Wir haben jetzt nur annähernd das, was man haben muss. Denn wir hatten vorher nichts. Das waren unwürdige Verhältnisse. Da können wir froh sein, dass sich überhaupt noch ein paar Leute gehalten haben“, so Robitzsch.

Landrat besucht die Feuerwehr-Einheit Bredow. Quelle: Andreas Kaatz

Aber seit der Inbetriebnahme in diesem Jahr konnten sogar sechs Leute hinzugewonnen werden. Damit gibt es jetzt 21 Kameraden, darunter vier Frauen. Weitere Kameraden sind gern gesehen. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, so Robitzsch beim Besuch von Landrat Roger Lewandowski (CDU).

Anfangs sollte nur eine Kalthalle entstehen

Der konnte sich noch an die allerersten Planungen erinnern. Denn es sollte ursprünglich nur eine Kalthalle entstehen, die Sanitärbereiche hätten im benachbarten Schlossflügel in Wohnungen untergebracht werden müssen. „Das wäre immer noch besser gewesen, als das, was wir hatten. Aber natürlich wäre es überhaupt nicht tragfähig“, so der Gemeindewehrführer. Auch die Unfallkasse habe es abgelehnt.

Jetzt fehlt den Bredower Kameraden zu ihrem Glück nur noch ein neues Löschfahrzeug. Eigentlich soll das LF 10 im nächsten Jahr das TSF ablösen. Doch momentan hapert es noch am Fördermittelbescheide über etwa 150 000 Euro vom Land. Auf Bitte von Robitzsch sicherte Lewandowski zu, dass er sich dafür einsetzen wolle, dass der Bescheid bald in Brieselang eintrifft. Aus seiner Sicht werde es auch in Zukunft die Feuerwehrförderung vom Landkreis geben. „Von der Kreisverwaltung her planen wir das ein und vom Kreistag habe ich auch nichts anderes gehört“, sagte er.

Stromaggregat mit Fördermitteln angeschafft

Robitzsch ist froh, dass es das gibt. Die Brieselanger konnten sich nämlich für das Geld vom Landkreis ein Notstromaggregat samt Lichtmast anschaffen, das vorerst in Bredow stationiert ist. Damit sollen Einsatzstellen beispielsweise an der Bahnlinie oder auf der Autobahn ausgeleuchtet werden.

Außerdem dient das Gerät dem Katastrophenschutz. Damit könnte nämlich bei längerem Stromausfall das neue Gerätehaus als Licht- und Wärmepunkt betrieben werden. Künftig soll der leistungsstarke Stromversorger aber im Brieselanger Depot stehen. Für Bredow ist noch ein weiteres kleineres Gerät geplant, für das man ebenfalls auf Förderung hofft.

Wie Landrat Lewandowski sagte, habe beim kreislichen Förderprogramm das Thema Schutzausrüstung Priorität, aber eben auch der Katastrophenschutz – insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse. Da spiele das Thema Stromversorgung eine große Rolle.

Von Andreas Kaatz