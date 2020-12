Bredow

Das Salzlager bei der Straßenmeisterei in Bredow ist voll, der Winter kann kommen. 988 Tonnen der weißen Masse lagern derzeit in zwei Silos sowie in einer Halle. Ein Großteil davon stammt mindestens noch aus dem Vorjahr. „Wir hatten in der zurück liegenden Winterdienstsaison nur einen geringen Verbrauch“, erklärt Carsten Weimann, Leiter der Straßenmeisterei. Im Juli war das Lager dann wieder aufgefüllt worden. Rund 1000 Tonnen standen damit zur Verfügung.

Schnee musste in diesem Winter im Zuständigkeitsbereich bisher noch nicht geräumt werden. „Unsere Mitarbeiter waren in dieser Saison aber trotzdem schon acht Mal im Einsatz aufgrund von Reifglätte“, sagt Weimann. Dann wurde an bestimmten Stellen präventiv gestreut, um damit Gefahrenstellen auf Bundes- und Landesstraßen zu entschärfen. Allerdings auch nur da, wo es unbedingt nötig ist. „Wir streuen nicht so viel wie möglich, sondern nur so viel wie nötig. Denn wir müssen auch an die Umwelt denken“, sagt Weimann.

Anzeige

Reifglätte auf Brücken

Die Straßenwärter bekommen Anweisungen vom Schichtleiter, an welchen Stellen sie besonders kontrollieren müssen, wenn der Wetterdienst Reifglätte vorher sagt. Das können Brücken, Senken, aber auch Kreisverkehre sein. „Nicht bei jedem Streueinsatz muss dann aber auch gestreut werden“, sagt Weimann. Die Straßenwärter würden letztlich vor Ort eigenständig entscheiden.

Die Mitarbeiter, darunter Winterdienst-Saisonkräfte, sind in drei Schichten zu je fünf Mann aufgeteilt. Zudem helfen zwei Fremdpartner mit drei Autos. „Diese sind vertraglich gebunden und unterstützen uns bei der Leistungserbringung des Winterdienstes.“

Feuchtsalz wird eingesetzt

Zum Einsatz kommt beim Streuen das Feuchtsalz FS 30. Mit einem Drehteller am Heck des Fahrzeuges wird es verteilt. Der Mix entsteht im Fahrzeug. Mit Sole aus speziellen Tanks wird das trockene Salz benetzt. So ist garantiert, dass es auf der Fahrbahn liegen bleibt und in den vereisten Untergrund einwirkt. „Würde man nur das trockene Salz verteilen, wäre es schnell verweht“, sagt der Leiter der Straßenmeisterei. „Wir stellen hier unsere eigene Sole her. Für den Vorrat steht ein 40 000 Liter-Tank zur Verfügung.“

Wann die Mitarbeiter der Straßenmeisterei das nächste Mal ausrücken müssen, ist schwer vorherzusagen. Carsten Weimann und seine Mitarbeiter haben dazu die Wettervorhersagen fest im Blick. „Nach jetzigem Stand sieht es so aus, als wenn am 26./27. Dezember mit Reifglätte zu rechnen wäre. Das aber kann sich bis dahin noch mehrfach ändern“, so der Leiter der Straßenmeisterei. Er wertet täglich die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes aus und vergleicht die Werte auch mit anderen Diensten, um eine verlässliche Einschätzung geben zu können.

Auf der B 5 im Einsatz

Rund 83 Kilometer Bundesstraßen sowie 170 Kilometer Landesstraßen und mehrere Ortsdurchfahrten werden von der Straßenmeisterei Bredow befahrbar gehalten. So ist man unter anderem zuständig für die Bundesstraße 5 von der Stadtgrenze Berlin bis nach Selbelang sowie für die B 273 von der Autobahn 10 bis zur B 5 Anschlussstelle Nauen-Ost sowie von der Anschlussstelle Potsdam-Nord bis zur Stadtgrenze Potsdam. Aber auch die B 2 bis kurz vor Krampnitz steht auf dem Aufgabenzettel.

Der letzte Einsatz bei Eis und Schnee war 2017, wie sich Weimann erinnern kann. Aber richtig intensiv sei es zuletzt 2015 gewesen. Nicht ausgeschlossen, dass auch in diesem Winter damit zurechnen ist, auch wenn es momentan nicht danach aussieht. „Ich möchte an die Autofahrer appellieren, dass sie Verständnis aufbringen und Umsicht walten lassen, wenn sie unseren Räumfahrzeugen begegnen.“

Autofahrer sollen Abstand halten

Denn leider sei das nicht immer so. So habe es schon Fälle gegeben, bei denen sich Autofahrer auf der zweispurigen B 5 zwischen den versetzt fahrenden Einsatzfahrzeugen vorbeigedrängelt haben. „Wenn wir da räumen und streuen, dann passiert das nicht ohne Grund.“ Die Autofahrer sollten deshalb Abstand halten, denn letztlich sei es zu ihrer Sicherheit.

Vorsicht kann auch sonst nicht schaden. Was geschieht, wenn Autofahrer im Winter zu schnell unterwegs sind, sehe man an vielen Leitplanken, die Schäden und Lackreste aufweisen, so Weimann. Nicht umsonst werde deshalb das Tempo auf einem Abschnitt der B 5 nahe dem Outletcenter zwischen Oktober und März auf 80 km/h reduziert. Aber auch in Höhe von Karls Erlebnishof gebe es eine Stelle, die immer wieder überfriert. Ebenso sei auf der B 5-Brücke über den Havelkanal bei Wustermark damit zu rechnen.

Von Andreas Kaatz