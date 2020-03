Sorge um Dorfteich: Wasserstand ist zu gering

Bredow

Von dieser Ausbildungseinheit sollte gleichzeitig auch der Bredower Dorfteich etwas haben: Tausende Liter Wasser haben die Feuerwehrleute im Herbst in das Gewässer gepumpt, um den Wasserstand etwas anzuheben. Doch letztlich half auch das nicht viel: Zu groß ist die Fläche des Teiches, zu stark der Wasserverlust der vergangenen Monate.

Angesichts der Entwicklung macht sich auch Bredows Ortsvorsteher Erhard Moebes Sorgen. „Letztes Jahr im Sommer war der Wasserstand erheblich abgesunken, mindestens um einen halben Meter. Es ist noch völlig unklar, woran das liegt“, meinte er.

Schwankungen eigentlich normal

Klar, die heißen und trockenen Sommer haben einen erheblichen Anteil daran, das weiß auch Moebes. Denn zu einem großen Teil wird der See vom Niederschlagswasser gespeist, das von den nahen Wohnblöcken in den Dorfteich geleitet wird. „Und wenn es nicht regnet, dann kommt natürlich auch nichts rein.“

In der Vergangenheit gab es immer wieder Schwankungen beim Wasserstand, aber der Verlust sei dann im Winter meist wieder ausgeglichen worden. Aber die Winter waren zuletzt zu trocken.

Nicht der einzige Faktor

Doch für den Ortsvorsteher ist es vermutlich nicht der einzige Faktor. Auch das Grundwasser könnte eine Rolle spielen. Inwieweit dies der Fall ist, vermag aber momentan niemand zu sagen. Zumal nicht klar ist, in welchem Maße der See auch durch Grundwasser gespeist wird.

„Wir haben nur gemerkt, dass das Grundwasser in der Gegend absinkt“, sagt Moebes. Private Brunnen seien nämlich trocken gewesen. „Wir können nicht ausschließen, dass Brunnen, mit denen in erheblichem Umfang die Felder rundherum bewässert werden, zu einer Grundwasserabsenkung beigetragen haben.“

Expertise wird gefordert

Der Ortsbeirat möchte nun, dass die Brieselanger Gemeindeverwaltung eine Expertise einholt. „Damit sollen die Ursachen für den Wasserverlust ermittelt werden, damit wir wissen, wo wir ansetzen können“, sagt der Ortsvorsteher. Denn eine Überlegung, um den Wasserstand anzuheben, sei es, einen Tiefbrunnen zu bohren und dem Teich ständig Wasser zuzuführen. „Aber wir müssen erst wissen, ob das eine Lösung sein könnte und erhoffen uns deshalb von der Expertise eine Empfehlung, wie wir vorgehen können.“

Denn die Bredower wollen alles daran setzen, dass der Teich auch in Zukunft erhalten bleibt. „Aus meiner Sicht ist solch ein Gewässer ein Kulturgut“, sagt Erhard Moebes. „Wir haben einen sehr schönen Dorfteich. Die meisten Teiche befinden sich an Durchgangsstraßen. Unserer liegt hingegen abseits, so dass wir dort ein kleines Freizeit- und Erholungsgebiet haben.“

Bäume könnten umkippen

Und dem droht wegen des Wassermangels noch eine andere Gefahr. Denn die imposanten alten Bäume auf den beiden Inseln mitten im Teich könnten einem der nächsten Stürme zum Opfer fallen. „Die Wurzeln sind alle freigelegt, das sieht schon bedrohlich aus. Bei starkem Wind könnten die Bäume umgelegt werden“, befürchtet Erhard Moebes.

Dass der Dorfteich bedroht sein könnte – zumindest zeitweise – spielt auch in anderen Kommunen eine Rolle. Eine Beispiel: Neu Falkenrehde, das zu Ketzin/ Havel gehört. Der Teich dort ist zwar nie ohne Wasser gewesen, hat aber gerade in trockenen Zeiten einen deutlich geringeren Wasserstand als sonst. Im vergangenen Jahr gab es deshalb eine Hilfsaktion für die Fische.

Sauerstoff hineingepumpt

„Da haben sehr rührige Anwohner den Dorfteich mit Sauerstoff versorgt“, sagt Ketzins Bürgermeister Bernd Lück ( FDP). „Momentan ist der Teich aber wieder randvoll.“ Gespeist werde er vom Niederschlagswasser, das von den umliegenden Feldern dort hinein läuft. Ein Zufluss, wie früher, bestehe nicht mehr.

Probleme mit dem Wasser gibt es unter anderem auch beim Grünefelder Dorfteich, wie Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU) auf Anfrage sagte. „Der Teich ist Anfang des Jahres trocken gefallen. Nach den Niederschlägen vor etwa anderthalb Wochen haben wir jetzt wieder einen Wasserstand von 25 bis 30 Zentimeter.“

Hoffentlich kein Zaun

Der Teich werde in erster Linie durch Niederschlagswasser gespeist, von dem es zuletzt nicht allzu viel gab, „aber auch der Grundwasserstand spielt eine Rolle“. Laut Oehme müsse es künftig generell gelingen, das Wasser mehr in der Landschaft zu halten.

Erhard Moebes hofft derweil, dass der Dorfteich in Bredow nicht auch noch eingezäunt werden muss, weil er als Löschteich gelten könnte. Denn nach einem tragischen Unglück in einer Kommune im Westen Deutschlands, bei dem Kinder in einem Teich ertrunken waren, wurde der Bürgermeister dort verurteilt.

Steg wird gewünscht

Moebes geht zumindest davon aus, dass der Bredower Teich nicht als Löschteich gilt. Er möchte vielmehr, dass der Bereich im Flächennutzungsplan deutlich als Freizeitgebiet ausgewiesen wird. Dann wäre es eventuell auch möglich, eine feste Steganlage zu installieren. Bis 2019 hatten die Bredower – jeweils zum Teichfest – nur eine mobile Steganlage ins Wasser gebracht, die jetzt aber verschlissen ist.

Im Übrigen war der Dorfteich im Laufe der Bredower Geschichte nicht immer da, wo er sich jetzt befindet, sagt der Ortsvorsteher. Möglicherweise befand er sich im 19. Jahrhundert näher am früheren Schloss des Dorfes.

Von Andreas Kaatz