Jahrzehntelang war der Bredower Forst von einem sehr hohen Grundwasserstand gekennzeichnet. Durch die Trockenheit der letzten Zeit stehen nun etliche Bäume trocken. Ein Teil von ihnen stirbt ab. Dazu gehören unter anderem Eichen. Die Landesforstbehörde will aber auch künftig dafür sorgen, dass in dem Gebiet eine große Vielfalt an Baumarten existiert.