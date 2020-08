Brieselang

Eine böse Überraschung mussten einige Anwohner der Fichte- und Kollwitzstraße in Brieselang am Donnerstag erleben. Etwa 30 geparkte Autos waren besprüht worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, informiert die Gemeindeverwqaltung.

Die Windschutzscheiben der betroffenen Autos waren mit einem Kreis in weißer Sprayfarbe versehen. Ein weißer Strich „dekorierte“ zudem die Seitenfenster – ebenfalls auf der Fahrerseite. Einige Betroffenen erledigt sofort erste Reinigungsarbeiten mit dem Lösungsmittel Azeton, das nicht auf Lack aufgetragen werden sollte.

„Es ist zwar Spekulation, aber möglicherweise steckt eine Botschaft dahinter“, sagte Bürgermeister Ralf Heimann. „Das Parken am Straßenrand scheint demjenigen, der das getan hat, offenbar bitter aufzustoßen.“ Schon in der Vergangenheit hatte es immer wieder wegen des beidseitigen Parkverhaltens an der Fichtestraße Beschwerden gegeben, die auch in der Gemeindevertretung thematisiert worden seien, so Heimann. So hätten auch Linienbusse Probleme gehabt, sich vorbei an den Autos durch die Straßen zu schlängeln.

Das Ordnungsamt der Verwaltung der Gemeinde Brieselang hatte vor rund einem Jahr bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des Landkreises einen Antrag auf Errichtung einer Halteverbotsstrecke gestellt. Auch einen Vor-Ort-Termin gab es dazu bereits. „Aber“, so Ordnungsamtsleiter Matthias Gericke, „bis heute ist noch keine abschließende Entscheidung getroffen worden“.

