Brieselang: Amazon-Geschenke zum Schulstart 

Brieselang

Da staunte Brieselangs Bürgermeister nicht schlecht. „Und dann haben wir hier noch 50 Flachbildschirme – gibt es dafür auch noch eine Verwendung?“, fragte Andreas Ruck, Personalmanager bei Amazon, Ralf Heimann, bei seinem Antritts-Besuch im Logistikzentrum. Die wohl rhetorische Frage beantwortete der überraschte Heimann umgehend. „Damit statten wir unsere Schulen weiter aus.“

Geschenke für Kinder der Robinson- und der Zeebra-Schule

Nicht nur der Bürgermeister freute sich über die Geschenke des US-Konzerns von Jeff Bezos, der unlängst als Astronaut von sich reden machte. Auch Santana Buschbeck, Vorsitzende des Fördervereins der Robinson-Grundschule, und Ines Buhrig, Vorsitzende des Fördervereines der Zeebra-Grundschule in Zeestow, waren beeindruckt bei ihrem Rundgang und durften Mitbringsel bei ihrem Besuch mitnehmen.

Schulstart soll erleichtert werden

Über 100 Schulranzen waren für die beiden Grundschulen in Brieselang zum Schulstart am Montag gepackt worden – mit allem, was für den Schulalltag benötigt wird: Schere, Tuschkasten, Blöcke und Hefte, Trinkflasche, Brotdose und ein Mäppchen. „Wir wollen damit den Familien den Schulstart leichter machen“, sagte Andreas Ruck

„Es ist schon großartig, wenn man solch ein Unternehmen in seinem Ort hat“, meinte Bürgermeister Heimann, der sich für die großzügige Spende bedankte. Der Konzern würde im Ort auch die Tafel unterstützen und einige Sportvereine.

Einer von 14 Standorten in Deutschland: Amazon in Brieselang. Quelle: Ulrich Hansbuer

Über 3,4 Millionen Artikel lagern auf dem 65. 000 Quadratmeter großen Gelände. In normalen Zeiten arbeiten bis zu 800 Mitarbeiter 24 Stunden in der riesigen Logistikhalle, einem von 14 Verteilzentren in ganz Deutschland. „In Corona-Lockdown-Zeiten hatten wir aber bis zu 1100 Mitarbeiter, um alle Aufträge schnell abzuarbeiten“, erzählt Amazons Personalmanager Andreas Ruck.

Unter den zusätzlichen Mitarbeitern waren viele Berufsgruppen, die unter dem Lockdown gelitten haben. „Künstler, Stewardessen und auch Kellner, die in dieser Zeit keine Arbeit hatten“, sagte Ruck. Mit 13,52 Euro würde der Durchschnittsstundenlohn über dem Mindestlohn liegen, viele Sozialleistungen würden sie anbieten, auch Förderprogramme, um in anderen Berufen Fuß zu fassen – Ruck nutze die Chance des Besuches, um benötigte Imagepflege für Amazon zu betreiben.

Warenwelt von Amazon in Brieselang. Quelle: Ulrich Hansbuer

„Wir sind offen, haben gerne Besuch, konnten aber leider aufgrund von Corona in den letzten zwei Jahren niemand mehr empfangen“, meinte der Amazon-Manager, der sich besonders freute, seit Langem wieder einmal eine Besuchergruppe durch die riesigen Hallen führen zu dürfen. In den Standort Brieselang, der 2013 eröffnet wurde, steckte der Konzern im letzten Jahr über 771. 000 Euro, um Dinge zu modernisieren und auf den neusten Stand zu bringen. „Wir haben einiges für die Sicherheit verwendet und auch unsere Parkplätze neu geordnet“, erzählte Franziska Falkenberg, Senior Operation Managerin während des Rundgangs.

Der führte zurück zu den Rucksäcken: Die neunjährige Julia Buschbeck war die geschickteste am Packtisch und hatte am schnellsten die Rücksäcke für ihre Klassenkameraden vollgemacht. „Das können wir alles gut gebrauchen“, meinte die Schülerin der Robinson-Grundschule, die an ihrem Geburtstag ihr Amazon-Geschenk gleich mitnehmen durfte.

Von Ulrich Hansbuer