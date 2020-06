Robinson-Hort wird bis 2021 aufgestockt

Brieselang

Brieselangs Schüler brauchen mehr Platz. Darin sind sich im Prinzip alle Gemeindevertreter einig. Doch für den Weg dahin gibt es unterschiedliche Vorschläge. Das zeigte sich in der Gemeindevertretersitzung am Mittwochabend. Erst nach längerer Debatte haben die Volksvertreter mehrheitlich die Gemeindeverwaltung beauftragt, die öffentliche Ausschreibung für die Planungs- und Bauleistungen zur Aufstockung des Hortes „Blaues Haus“ an der Robinsonschule auszulösen.

Die Diskussion drehte sich um die Frage, wie dringend und wie notwendig es tatsächlich ist. Sollte man zum jetzigen Zeitpunkt eine Million Euro freigeben für die Aufstockung, um dann zeitnah drei zusätzliche Horträume zu bekommen? Dann könnten drei Klassenräume in der Grundschule durch den Hort freigezogen werden.

Anzeige

Kann noch Jahre dauern

Oder sollte man noch eine Weile mit Provisorien leben und das Geld viel lieber nachhaltiger einsetzen? Es könnte möglicherweise für die Sanierung des jetzigen Gebäudes der Hans-Klakow-Schule verwendet oder in das geplante neue Grundschulgebäude gesteckt werde. Dies jedoch kann noch Jahre dauern.

Weitere MAZ+ Artikel

Für letztere Variante plädierte BFB-Fraktionschef Christian Achilles. „Wir brauchen die eine Million dringend, um in die Hans-Klakow-Schule zu investieren“, sagte er. Deren Gebäude könnte später eventuell unter bestimmten Voraussetzungen als Hort genutzt werden.

Aufgestockt werden soll nicht nur am Robinson-Hort, sondern auch am Hort der Zeebra-Grundschule an der Pappelallee. Der Anbau wird zwei zusätzliche Etagen bekommen. Die Gemeindevertreter haben jetzt die Vergabe der Planungsleistungen beschlossen. Quelle: Andreas Kaatz

Letztlich will aber auch Achilles nicht ausschließen, dass eine Aufstockung auf das Blaue Haus erforderlich sein könnte, wenn andere Standortvarianten wie ein Neubau der Gesamtschule auf dem Sportplatzgelände nicht funktionieren sollten. Aber die Ausschreibung zur Aufstockung dürfte seiner Ansicht nach nur dann ausgelöst werden, wenn feststeht, dass der Gesamtschulneubau letztlich doch auf dem Gelände des bisherigen Schulstandortes entstehen muss.

Machbarkeitsstudie im August

Ob es tatsächlich so kommt, wird die Machbarkeitsstudie zur Gesamtschule ergeben, die aber erst Ende August vorliegen soll. Achilles spricht sich dafür aus, dabei auch das Gebäude der Hans-Klakow-Schule mit zu betrachten. Denn wenn dieses als Hort vorgesehen wird, wäre die Aufstockung quasi unnötig. Somit sollte man lieber die nächsten zwei bis zweieinhalb Jahren noch mit Übergangslösungen arbeiten, wozu unter anderem eine Doppelnutzung von Klassenräumen gehöre.

Die meisten Gemeindevertreter wollten aber nicht bis zum August warten. Sie sahen die Aufstockung als dringend an – trotz der verhältnismäßig hohen Kosten für lediglich drei zusätzliche Räume. So wurde ein entsprechender Änderungsantrag von Achilles mehrheitlich abgelehnt, ebenso wie eine Vertagung des Beschlusses.

Hinweis auf Dringlichkeit

Die Mehrheit folgte damit auch der Argumentation von Bürgermeister Ralf Heimann ( FW). Der hatte auf die Dringlichkeit hingewiesen, bis August 2021 drei weitere Horträume zur Verfügung zu stellen, um drei Klassenzimmer in der Robinsongrundschule freiziehen zu können.

Und das habe auch mit der künftigen Gesamtschule zu tun. Denn die weiterführende Schule soll ab nächstem Jahr als vierzügige Einrichtung in Betrieb gehen. Damit wird mehr Platz benötigt. „Wenn wir uns verspäten, dann müssten wir dem Landkreis mitteilen, dass wir nicht in der Lage sind, die Gesamtschule zu eröffnen, weil wir für die vierte 7. Klasse keinen Raum haben“, so Heimann.

Dieser würde sich nämlich im Gebäude der Grundschule befinden, welches die Hans-Klakow-Oberschule schon jetzt aus Platzgründen mitnutzt.

Container abgelehnt

Als Übergangslösung Container zu errichten auf dem Schulgelände, um die Aufstockung damit zu vermeiden, lehnte unter anderem Norbert Jütterschenke ( SPD) ab. „Diese verbrauchen nur Platz auf dem Gelände.“ Und Heimann ergänzte: „Außerdem wüssten wir nicht, ob wir für die Container Baurecht hätten. Und wir würden auch Außenbereiche benötigen.“

Der gefasste Beschluss zur Aufstockung des Blauen Hauses kann momentan noch nicht umgesetzt werden, weil die Gemeinde eine Haushaltssperre verhängt hat. Wie mit dieser Situation umzugehen ist, soll in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses nächste Woche geklärt werden.

Von Andreas Kaatz