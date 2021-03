Brieselang

Um 5.30 Uhr stellte Frank Hoffmann von der Spedition MG Transporte am Mittwoch seinen Großraumtransport in der Karl-Marx-Straße in Höhe der Oberschule ab. Drei Stunden vorher hatte er sich mit dem Lkw in Halle/Saale auf den Weg gemacht – mit einer überdimensionalen Ladung. Auf dem Auflieger befand sich nämlich ein 13,5 Meter langes Raummodul für den Robinson-Hort. Es ist eines von insgesamt elf, mit denen der 2018 eröffnete Anbau nun noch einmal aufgestockt werden soll.

Um 8 Uhr ging es mit den Arbeiten los, wie Montageleiter Matthias Timm von der Firma Kleusberg sagte. „Heute kommen fünf Elemente und morgen weitere sechs“, kündigte er an. „Die Statik des Anbaus war so berechnet worden, dass das Gebäude bei Bedarf aufgestockt werden kann.“Das betrifft sowohl das Fundament als auch die Module im Erdgeschoss, die eine größere Wandstärke als sonst üblich aufweisen.

Betontreppe wird eingebaut

Zudem war beim ersten Bauabschnitt auch schon eine Öffnung für die Treppe ausgespart und alles so vorbereitet worden, dass später ein Aufgang mit Betonstufen eingebaut werden kann. Das dreiteilige Bauwerk wurde am Mittwoch als erstes eingesetzt. „Und die Treppe bekommt auch ein kinderfreundliches Geländer“, sagt Timm.

Die Treppe kommt an ihren Platz. Quelle: Andreas Kaatz

In Vorbereitung der Arbeiten hatte man bereits in der vergangenen Woche unter anderem das Dach des Anbaus demontiert, ebenso wie die Lichtkuppel, um die neuen Module aufsetzen zu können. Wenn das passiert ist, wird das neue Dach errichtet und der Innenausbau erfolgen.

Hortbetreuung ab Montag wie gewohnt

„Ab Montag können die Kinder des Hortes wieder wie gewohnt die Räume im Anbau nutzen“, sagt Projektleiter Roger Rudolph. Einzig der Raum, über den die Bauleute nach oben gelangen, bleibt für die Kinder tabu. Ein Aufzug ist übrigens auch geplant, schließlich soll das Gebäude barrierefrei sein. „Wir wollen die Baumaßnahme Mitte des Jahres fertig stellen“, sagt Rudolph. Ende Februar hatte die Gemeinde Brieselang die Baugenehmigung erhalten.

Langsam geht es in die Höhe. Quelle: Andreas Kaatz

Mit der Aufstockung des Hortanbaus entstehen drei neue Räume für die Betreuung von bis zu 54 Kindern im Grundschulalter sowie ein Erzieherraum. Gut eine Million Euro lässt sich die Gemeinde die Baumaßnahme kosten.

Platz für den Unterricht

Wie berichtet, geht es dabei nicht in erster Linie um die Erweiterung der Hortkapazitäten. Vielmehr soll Platz geschaffen werden, damit der Hort die derzeit zweckentfremdet genutzten Klassenräume in der Robinson-Grundschule freiziehen kann. Denn diese werden demnächst wieder für den Unterricht benötigt, und zwar für die neue Gesamtschule, die ab dem neuen Schuljahr ihren Betrieb aufnimmt.

Der zuständige Sachgebietsleiter Thomas Lessing sagte kürzlich: „Wir können damit sicherstellen, dass vier siebte Klassen eingeschult werden.“ Schon jetzt nutzt die Oberschule Klassenräume in der Grundschule für ihren Unterricht mit, weil die Kapazitäten im eigenen Gebäude nicht mehr ausreichen.

Frank Hoffmann hat mit seinem Lkw eines der Module angeliefert. Dazu ging es in der Nacht über die Autobahnen. Quelle: Andreas Kaatz

Der ebenerdige Anbau am blauen Hortgebäude war im Juni 2018 eröffnet worden. Erzieher und Eltern hatten zuvor immer wieder auf die Platzprobleme des Hortes aufmerksam gemacht. Mit Fertigstellung wurden dann im Anbau weitere 74 Kinder betreut.

Langweilig wird es nie

Lkw-Fahrer Frank Hoffmann konnte am Mittwoch wieder die Rückfahrt antreten, nachdem der Kran kurz nach 13 Uhr seinen Schwerlaster von dem zwölf Tonnen schweren Modul befreit hatte. Am Donnerstagmorgen wird er allerdings wieder in Brieselang sein, mit einem neuen Modul.

Für ihn ist der Transport übergroßer Lasten tägliches Geschäft. „Ich fahre alles. Groß, lang und schwer“, sagt er schmunzelnd. Langweilig wird es nie. Immer wieder gibt es für ihn neue Herausforderungen auf den Straßen, auch abhängig von der Ladung. So wird er wohl Donnerstagmorgen vor der A 10-Brücke bei Groß Kreutz wieder das Fahrwerk absenken müssen, denn mit seinen 4,44 Meter Höhe passt der Großraumtransport sonst nicht durch.

Von Andreas Kaatz