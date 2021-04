Brieselang

Die alljährliche Aktualisierung der Tiefbauprioritätenliste steht wieder an. Das heißt: Es wird festgelegt, welche Straße wann ausgebaut werden soll. Bei den bestehenden Vorhaben sieht der Gemeindeentwicklungsausschuss aber keinen großen Änderungsbedarf. In seiner jüngsten Sitzung hat er jedoch dafür votiert, den Ausbau des Quartiers Stormstraße vorzuziehen, womit das Quartier Schopenhauerstraße einen Platz nach hinten rücken würde. Ob es dazu letztlich kommt, muss die Gemeindevertretung entscheiden.

Hintergrund der Überlegung: Im Zuge des Ausbaus des Quartiers Stormstraße würde in Verbindung mit der Öffnung der Otto-Lilienthal-Straße eine zweite Zufahrt aus dem Wohngebiet an der Pappelallee entstehen. Und die wird dringend benötigt. Denn momentan gibt es nur eine Ausfahrt auf die Pappelallee und das ist die über die Marie-Curie-Straße. Doch wenn in dem Bereich ein Unfall geschieht, ist das komplette Wohngebiet dicht. Niemand kommt mehr rein und raus. Dies hatte es schon gegeben.

Verbindung wird hergestellt

Auch weil sich in dem Wohngebiet das Baugeschehen in den nächsten Jahren verstärken und die geplante Kita in der Gottlieb-Daimler-Straße ebenfalls für mehr Verkehr sorgen wird, ist die Notwendigkeit einer zweiten Zufahrt groß. Laut Liste würde das Quartier 2023/24 gebaut. Anschließend können die Bewohner das Gebiet auch über die Lilienthal-Straße, in der es derzeit keinen Durchgangsverkehr gibt, und dann über Hauff-, Lenau- oder Vorholzstraße verlassen.

Bauamtsleiter Uwe Gramsch ist dafür, wies aber auch darauf hin, dass nicht jeder Anwohner die Idee gut finden könnte. Denn einige von denen, die jetzt in einer Sackgasse leben oder an einer recht ruhigen Straße, müssten dann mit deutlich mehr Verkehr leben. Entsprechend müssten die Anwohner beteiligt werden, was einen gewissen zeitlichen Vorlauf erfordere.

Ampel soll errichtet werden

Mit aufgenommen in die Prioritätenliste wurde unter anderem die Ampelanlage an der Zeebra-Grundschule, um die Schulwegsicherheit an der Ecke Pappelallee/Marie-Curie-Straße zu verbessern. Gramsch hätte aus Kostengründen lieber einen Fußgängerüberweg an der Stelle, „doch der ist nicht genehmigungsfähig“.

Die Gestaltung des Bahnhofstunnels wurde erst einmal von 2021 auf 2022 verschoben. „Aktuell ist nicht klar, ob der Tunnel wegen der Planungen der Bahn in seiner heutigen Lage und Größe erhalten bleibt“, so Gramsch. Stattdessen sollen die Wände gesäubert und eventuell Bilder aufgehängt werden.

Der geplante Ausbau der Karl-Marx-Straße zwischen L 202 und Thälmannstraße muss vorerst weiter warten. Bisher ist der Fördermittelbescheid noch nicht eingetroffen.

Von Andreas Kaatz