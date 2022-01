Brieselang

Die BFB-Fraktion rechtfertigt erneut den Abbruch der Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses am Dienstag. Dabei verwendet Fraktionsvorsitzender Christian Achilles deutliche Worte: „Wenn der Chef eines Ordnungsamts selbst beharrlich gegen die Corona-Vorschriften verstößt, unterhöhlt er das Vertrauen in staatliches Handeln. Ein Corona-Ignorant an der Spitze einer Kommunalverwaltung ist ein Unding.“

Wie berichtet, hatte Ausschussvorsitzende Ines Buhrig (BFB) die Sitzung nach wenigen Minuten beendet, da es keine Corona-Einlasskontrolle am Sitzungsort in der Robinson-Grundschule gab. Es sei auch nicht auf die Abstände geachtet worden.

„Bürgermeister weigert sich“

Achilles wirft Bürgermeister Ralf Heimann (FW) vor, dass dieser sich wiederholt geweigert habe, in Gremiensitzungen den Corona-Schutz sicherzustellen. „Nach der Corona-Schutzverordnung des Landes haben Gemeindevertretungen selbst Schutzvorschriften zu erlassen. Das ist in Brieselang erfolgt, es gilt für den Zugang zu Sitzungen die 3G-Regel. Der Bürgermeister weigert sich allerdings seit Dezember, diese Regeln umzusetzen.“

Er kritisiert auch, dass der Bürgermeister „ohne jegliche Schutzmaßnahmen eine öffentliche Informationsveranstaltung durchführt“. Damit spielte er auf die Zusammenkunft kurz nach dem Sitzungsabbruch an, auf der über Varianten für den geplanten Interimsbau informiert wurde. Daran nahmen bis auf BFB alle Fraktionen teil. „Das ist ein Verstoß gegen Gesundheitsvorschriften und muss Konsequenzen haben“, sagte Achilles.

Heimann sieht keine Rechtsgrundlage

Wie berichtet, sieht Heimann die Sache ganz anders. Mit dem Beschluss zur 3G-Regelung fehle ihm die Rechtsgrundlage, dass er externe Dienstleister mit der Einlasskontrolle der Besucher beauftragen kann. Dies sei nur der Ausschussvorsitzende oder aber Verwaltungsmitarbeitern erlaubt. Letztere seien dazu aber nicht in der Lage.

Er wies auch darauf hin, dass er schon vor der Gemeindevertretersitzung im Dezember darum gebeten habe, dass das Gremium einen Beschluss fasst, sodass er legitimiert ist, einen Dienstleister zu beauftragen. Doch weder der Vorsitzende der Gemeindevertretung noch die Ausschussvorsitzende hätten reagiert.

Und schließlich: „Selbst wenn die Verwaltung geprüft hätte, es wäre niemand zum Prüfen vorhanden gewesen. Damit hat die Vorsitzende des Gremiums ohne Prüfung der Sachlage und Beschluss des Gremiums eigenmächtig die Sitzung verhindert. Welche Ziele sie damit verfolgt, gegen die Interessen der Bürger ihr Mandat einzusetzen, muss sie den Bürgern dieser Gemeinde erklären“, so Heimann.

Von Andreas Kaatz