Brieselang: Badespaß im Nymphensee verzögert sich

Als Naturbad, wie in den vergangenen 30 Jahren, wird der Nymphensee künftig nicht mehr betrieben werden können. Das wurde in der jüngsten Gemeindevertretersitzung deutlich. Somit kann man dort ab dem eigentlichen Saisonbeginn am 15. Mai auf keinen Fall baden.

Das wäre erst dann möglich, wenn der Nymphensee den Status einer Badestelle erhalten hat – ohne Eintritt und ohne Badeaufsicht. Wenn es gut läuft, könnte dies voraussichtlich etwa ab Sommerferienbeginn soweit sein. Im schlechtesten Fall würde das Planschen im See hingegen in diesem Jahr ganz ausfallen.

Diskussion um die fehlende Badeaufsicht

Wie berichtet, hatten die Gemeindevertreter in der Märzsitzung die Verwaltung mit der Prüfung beauftragt, ob sich eine Trennung von Badebetrieb und Gastronomie vertraglich umsetzen lässt und ob es möglich ist, das Naturbad in eine Badestelle nach Ketziner Vorbild umzuwandeln. Hintergrund ist die Diskussion um die Badeaufsicht. Wie sich in der Vergangenheit herausstellte, war es dem Pächter offenbar nicht gelungen, dies personell dauerhaft abzusichern.

Und die Hürden für eine qualifizierte Badeaufsicht am Nymphensee seien recht hoch, wie Kathrin Samland vom Stabsbereich Recht der Gemeindeverwaltung am Mittwoch deutlich machte. Bei einem Treffen mit dem Gutachter der „Deutschen Gesellschaft für das Badewesen“ habe dieser schon mal geäußert, dass für den Textil- und den FKK-Bereich jeweils eine qualifizierte Person für die Badeaufsicht zur Verfügung stehen muss.

Badeaufsicht am Nymphensee im Zwei-Schicht-System

„Bei einer Öffnung von 6 bis 20 Uhr reden wird aber auch von einem Zwei-Schicht-System“, sagte sie. Also müssten auf jeden Fall zwei weitere Rettungsschwimmer zur Verfügung stehen. Und am besten insgesamt sechs, da auch noch mit Krankheit oder Urlaub zu rechnen sei. Wie schwer es jedoch ist, an Rettungsschwimmer zu kommen, habe die jüngste Ausschreibung gezeigt. Darauf gab es bisher keine Reaktion.

Somit sei ein weiterer Betrieb als Naturbad nicht realistisch, sagte die Verwaltungsmitarbeiterin. „Das bedeutet, dass wir den See für das Baden bis zur Umsetzung des Konzeptes nicht aufmachen dürfen.“ Allerdings hält sie es durchaus für möglich, dass eine Trennung von Gastronomie und Badebetrieb grundsätzlich erfolgen kann – in beiderseitigem Einvernehmen von Pächter und der Gemeinde als Verpächter. Dazu soll es einen Nachtrag zum bestehenden Pachtvertrag geben.

Warten auf das Gutachten

Eigentlich sollten am Mittwoch schon verbindliche Beschlüsse zur Rettung der Badesaison gefasst werden. Doch dazu kam es noch nicht. Neben den Verhandlungen mit dem Verpächter muss erst noch das Gutachten der Gesellschaft für das Badewesen vorliegen, was bis zu vier Wochen dauern kann. Zudem sind unter anderem Gespräche mit der Unteren Naturschutzbehörde nötig, da es sich beim Nymphensee um ein Biotop handelt.

Und es muss auch noch Geld bereitgestellt werden. Wie Kathrin Samland sagte, müssten in diesem Jahr einmalig 149 800 Euro über einen Nachtragshaushalt fließen. Ab 2023 werden jährlich etwa 122 000 Euro fällig, die durch Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung teilweise kompensiert werden können. Schätzungen gehen von rund 61 000 Euro aus, die auf diese Weise her-einkommen. Damit das Baden möglich sein kann, müssten in der Gemeindevertretersitzung am 5. Juli verbindliche Beschlüsse zum Nachtrag für den Pachtvertrag gefasst werden – sofern sich beide Vertragsparteien einig geworden sind.

Dorniger Weg zur Badestelle

Viele Gemeindevertreter sahen den anvisierten Weg als einzig möglichen in dieser Situation an. So auch Fabian Bleck (CDU), dessen Fraktion die Umwandlung in eine Badestelle initiiert hatte. „Ein Naturbad unter diesen Umständen zu betreiben, ist einfach illusorisch. Wir werden uns auf den dornigen Weg zur Badestelle machen. Das wird sicherlich einiges kosten. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“

Norbert Jütterschenke (SPD) sagte: „Jetzt sehen wir, was uns der Badesee wert sein muss. Wir hatten schon immer gesagt, der See kann nicht ohne Zuschüsse auskommen.“

Ähnlich sieht es Christian Achilles (BFB). Er empfahl, sich auf die wirklichen Probleme zu kontrieren, wozu insbesondere die Badeaufsicht gehöre. „Der Weg, der jetzt für Brieselang beschritten wird, ist kein vernünftiger. Es wird aus Sicht der Bürger alles schlechter als vorher.“ Denn aus dem geplanten Badebeginn Mitte Mai werde nun nichts.

