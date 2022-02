Brieselang

Wenn starker Sturm angesagt ist, wie am vergangenen Wochenende, dann wird allgemein davor gewarnt, in die Wälder zu gehen. Umfallende Bäume oder abbrechende Äste können zur Gefahr für Spaziergänger werden.

Aber auch jene, die Bäume auf ihrem Wohngrundstück zu stehen haben, schauen oft mit bangen Blicken, wie sich der Baum im Winde bewegt und hoffen, dass er stehen bleibt. Bei solchem Wetter weiß dann auch Oliver Krüger, dass er nach dem Sturm mit einigen Anrufen von Grundstückseigentümern rechnen muss.

Eine Esche wurde abgetragen

Der Brieselanger ist Baumpfleger von Beruf. Und so ging es für ihn gleich am Montag los. Sein erster Termin: Eine Esche wurde abgetragen, bei der aber schon vor dem Sturm klar war, dass sie gefällt werden muss. „Der Eigentümer rief mich schon am Sonntag an und sagte, dass sich der Baum ziemlich stark bewegt und bat darum, dass die Esche so schnell wie möglich gefällt wird. Die Standsicherheit war nicht mehr gegeben“, so der 32-Jährige. Somit machte er sich gleich als erstes da ran. „Weil Kinder auf dem Grundstück leben, stellte es auch eine Gefahrenabwehr dar.“

Anschließend wurde auf einem anderen Grundstück eine Tanne beseitigt, die auf einem Schuppen lag. Tote Birkenäste mussten entfernt werden. Und schließlich wurde Krüger noch zu Grundstücken gerufen, bei denen nun eine Fällung oder ein Kronenrückschnitt zur Debatte steht. Jetzt werden die Anträge an die Gemeindeverwaltung gestellt.

Fällungen hauptsächlich bei Nadelbäumen

Seit 2019 ist Oliver Krüger als selbstständiger Baumpfleger tätig, vornehmlich in seinem Wohnort Brieselang, in Wustermark, Schönwalde-Glien und im Nauener Bereich. Zu 40 bis 50 Bäumen wird er jeweils außerhalb der Vegetationsperiode von Anfang Oktober bis Ende Februar gerufen.

Wenn es um Fällungen geht, dann setzt er hauptsächlich an Nadelbäumen die Motorsäge an. Häufig klettert er dazu in den Baum. Die Äste werden dann auf dem Weg nach oben nach und nach abgesägt. Und wenn es wieder herunter geht, dann trägt er – oft mit Unterstützung eines Helfers – den Stamm Stück für Stück ab. „Gerade wenn man auf den Baum klettert, dann sollte man immer zu zweit sein. Es kann ja auch oben mal irgendwas sein“, sagt er.

Standsicherheit bei Bäumen manchmal nicht mehr gegeben

Gründe für Fällungen von Kiefern oder Fichten können vielfältig sein. „Entweder sind die Bäume zu groß geworden und nehmen Licht weg oder es sind Bäume, die mit ihren Wurzeln Gehwegplatten oder die Einfahrt anheben. Oder der Wurzelteller bewegt sich schon“, sagt er.

An zehn bis 15 Bäumen pro Saison nimmt er Pflegeschnitte vor. Dazu gehört auch der Kronenrückschnitt beispielsweise bei Ahorn, Buche oder Eiche. „Gegebenenfalls wird später auch gefällt, wenn man feststellt, dass es weitere Schäden gibt.“ Versicherungsfragen spielen oft ebenfalls eine Rolle.

Bäume sollten regelmäßig kontrolliert werden

Der Baumpfleger rät Grundstücksbesitzern, nicht nur nach Stürmen ihre Bäume zu kontrollieren. „Man sollte dann aber nicht als erstes im Baumarkt eine Kettensäge kaufen und selber nach oben klettern, sondern sich von einem Baumpfleger oder anderen Experten einen Rat holen“, sagt Oliver Krüger. Manche würden die Geldausgabe jedoch scheuen. „Aber davor sollte man nicht zurück schrecken, gerade wenn auch Kinder auf dem Grundstück sind“, meint der Baumpfleger.

„Man sollte schon handeln, eine Baumpflege ist nicht zu unterschätzen.“ Anlass könnte aus seiner Sicht sein, dass es viele Äste im Baum gibt, die tot sind, oder dass Äste heruntergefallen sind. „Auch Mistelzweige sind ein Thema, die haben nämlich ordentlich Gewicht.“ Ein großer Mistelzweig könne schon mal 40 bis 50 Kilogramm wiegen, „wo man manchmal auch als Baumpfleger richtig zu kämpfen hat“, sagt Krüger.

Bei großer Gefahr kommt die Feuerwehr

Nach einem Sturm klingelt sich sein Telefon aber nicht unbedingt heiß, wie Krüger sagt. Denn wenn es wirklich brenzlig wird, rufen die Bürger oft nach der Feuerwehr. „Dann ist schon immer viel Gefahr weg.“ Krüger weiß, wovon er spricht, denn er ist selber Mitglied der Feuerwehr Brieselang und war mit seinen Kameraden am Wochenende ehrenamtlich mit der Kettensäge unterwegs im Ort.

Vor seiner Selbstständigkeit war er im Garten- und Landschaftsbau tätig. Die Arbeit an der Kettensäge hatte ihm aber immer schon viel Spaß gemacht. Bei der Feuerwehr nahm er an Weiterbildungen teil und dachte sich irgendwann: „Warum sollte ich nicht meine Leidenschaft zum Beruf machen“, sagt er.

In seiner Tätigkeit habe er auch viel mit dem Brieselanger Wappenbaum, der Birke, zu tun, die sehr unter der Trockenheit leidet. „Die geht leider langsam ein.“ Im Frühjahr und Sommer ist Oliver Krüger in Gärten unterwegs, pflegt Obstbäume oder schneidet Hecken und Gehölze.

Von Andreas Kaatz