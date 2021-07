Brieselang

Brigitte Wachholz möchte den Besuchsdienst der Initiative „Brieselang hilft“ nicht mehr missen. Bis vor einiger Zeit hat die 68-Jährige, die von vielen nur Gitti genannt wird, noch alles selber gemacht, doch seit einiger Zeit wollen die Füße nicht mehr so richtig. Das Rheuma quält sie auch. „Das ist abhängig von der Tagesform“, sagt sie. Seit sie auf dem Supermarkt-Parkplatz mit dem Fahrrad gestürzt ist, ist sie nicht mehr aufs Rad gestiegen. Und so richtig sicher fühlt sie sich jetzt auch nur noch mit Rollator.

Da ist Hilfe willkommen. „Auf diese Weise komme ich auch mal raus und kann eine Runde quatschen“, meint sie. Zwei Frauen sind einmal die Woche da und unterstützen sie auf unterschiedliche Weise. Eine macht sauber, und die andere fährt einkaufen. Oder Brigitte Wachholz wird von einem Mitglied der Initiative unterstützt, wenn sie zum Zahnarzt muss. „Da geht es ganz viele Treppen hoch. Er oder sie fährt mich hin und hilft mir auf dem Weg nach oben“, sagt die Brieselangerin, die mit einer nur fünfjährigen Unterbrechung fast nur in der Gemeinde gelebt hat.

Spende gern gesehen

„Den Besuchsdienst bieten wir gegen eine Spende an“, sagt Detlef Luther, der die Initiative mit weiteren Mitstreitern vor einem Jahr ins Leben rief. Mittlerweile hat sich daraus ein Verein gegründet. Darin gibt es auch die Arbeitsgruppe „Senioren“, die unter anderem in den Besuchs- und Einkaufsdienst untergliedert ist. Aber auch kleinere Handwerkerarbeiten können in Anspruch genommen werden.

„Da geht es darum, mal eine Lampe anzubringen oder den Rasen zu mähen“, sagt Detlef Luther, der selber auch mit Hand anlegt, obwohl er sich hauptsächlich um sozialrechtliche Belange kümmert. Er hilft unter anderem dabei, den Pflegegrad zu beantragen.

Begleitung zum Arzt

„Aber letztens rief auch einer an, bei dem förderte die Pumpe kein Wasser mehr. Dann habe ich Wasser aufgefüllt und sie lief wieder“, sagt Luther. Grundsätzlich gehe es um viele Kleinigkeiten- mal ein Rezept abholen, mal einkaufen oder zum Arzt begleiten sowie zur Corona-Impfung. Dies alles kostenlos.

Rund 270 Mitglieder sind in der Brieselanger Initiative vereint. „Die Leute reagieren aus dem Pulk heraus“, sagt der Leiter. 40 bis 50 Personen sind es, die derzeit auf der Hilfeliste stehen. Und immer wieder kommen neue dazu. Einige melden sich regelmäßig, andere nur sporadisch. Wenn ein Anruf kommt, wird jemand in der Initiative gefragt, ob er kann. Klappt es nicht, wählt man die nächste Nummer.

Junge Leute helfen

„Überwiegend sind es junge Leute, die sich die Zeit nehmen“, sagt Detlef Luther. Dass jemand von den Hilfesuchenden abgelehnt wird, hat er noch nicht erlebt. „Ich bin froh, dass es sich jetzt auf breitere Schultern verteilt“, sagt Luther, der anfangs noch sehr viel allein gemacht hat. Andererseits ist man aber auch konsequent, wenn es nicht klappt. Denn, wenn jemand unzuverlässig ist und sein Versprechen nicht einhält, dann verzichtet man auf dessen Dienste. „Das sorgt sonst auch nur für Unmut bei den Leuten, die Hilfe brauchen“, sagt er.

Bei Brigitte Wachholz ging es ganz schnell. Sie hatte Probleme, mit dem Rollator in ihre Wohnung zu kommen. Die Stufe am Eingang bildete ein großes Hindernis. „Ich habe dann einen Aufruf gestartet, ob jemand eine Rampe bauen kann“, sagt Detlef Luther. Und schon am nächsten Tag hatte Brigitte Wachholz ihre Rampe vor der Wohnung. In anderen Fällen kann man nicht so einfach helfen. So wird seit geraumer Zeit eine sehr vereinsamte Frau besucht, die Depressionen hat. „Das machen wir im Wechsel.“

Gute Entwicklung

Mit dem bisherigen Werdegang der Initiative ist der Vereinschef zufrieden. „’Brieselang hilft’ hat sich gut entwickelt. Deshalb haben wir auch den Verein begründet“, sagt er. Anfangs wurden Flyer in Briefkästen, bei Apotheken, in Schaufenstern oder in der Gemeindeverwaltung ausgelegt, wo sich auch Leute melden, wenn sie Hilfe benötigen. Und auch über Mund-zu Mund-Propaganda wurde das vielfältige Angebot bekannt.

„Es gibt auch eine Gruppe ’Jugend“, denn wir wollen generationsübergreifend tätig sein.“ Ihm gehe es zudem darum, dass die allgemein vorhandene Spaltung zwischen Jung und Alt überwunden wird.

Ihm schwebt ein erstes größeres Projekt vor, bei dem generationsübergreifend Menschen zu einem Plaudercafè eingeladen werden. Und auch eine schöne Weihnachtsfeier in der gleichen Art kann er sich vorstellen, wenn Corona es zulässt.

