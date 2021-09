Brieselang

Das Seniorenhaus im Forstweg in Brieselang hat sich gut etabliert. Über mangelnde Auslastung kann die Johanniter-Unfallhilfe als Betreiber nicht klagen. „Das Haus läuft sehr gut und war nach der Fertigstellung auch relativ schnell belegt“, sagte am Freitag Johanniter-Regionalvorstand Steffen Kirchner während eines Besuchs der SPD-Bundestagskandidatin im Wahlkreis 58, Ariane Fäscher.

„Wir haben hier 42 Bewohner“, so Kirchner. Und diese kommen aus verschiedenen Regionen. Unter ihnen sind sowohl Brieselanger als auch Menschen, die von weiter her kommen. So habe etwa der Sohn seine Mutter aus Schwerin nach Brieselang in seine Nähe geholt. Und wird mal ein Zimmer frei, dann klappt es manchmal auch mit Werbung seitens der Bewohner. „Eine Frau hatte ihrer Freundin aus Berlin Bescheid gesagt. Die lebt jetzt mit im Haus. Jede der beiden Frauen hat hier eine Wohnung“, so Kirchner. Sie leben mit in Wohngemeinschaften, die Johanniter fungieren dabei als Dienstleister.

Fachkräfte sind Mangelware

Kirchner freute sich, „dass bei so einem Termin die Politik und eine Hilfsorganisation zusammengebracht werden“, wie er sagte. Ein Thema, das er ansprach, war die angespannte Fachkräftesituation. Zwar seien momentan alle Stellen für Pflegefachkräfte besetzt, aber das könne sich auch schnell wieder ändern. „Wenn wir ausschreiben, dann bekommen wir nicht viele Bewerbungen. Meist können wir nur über Abwerbung eine Stelle besetzen. Der Vorteil in der berlinnahen Region ist aber, dass sehr viele Leute herziehen, darunter auch Pflegefachkräfte“, skizzierte Steffen Kirchner die Situation.

Und ein ähnliches Problem zeichne sich demnächst in Brandenburg an der Havel ab. Dort, wo der Regionalverband Brandenburg-Nordwest seinen Sitz hat, betreiben die Johanniter den Rettungsdienst. Diesen würden in den nächsten drei Jahren acht Mitarbeiter aus Altersgründen verlassen. So müsse man rechtzeitig für Ersatz sorgen. Derzeit würden vier Notfallsanitäter ausgebildet. Großer Bedarf besteht auch bei Kita-Erziehern und Sozialpädagogen.

Oft schlechtes Image

Ariane Fäscher hat auch in anderen Einrichtungen festgestellt, dass die Zahl der Bewerber bei den Pflegefachkräften überschaubar ist. „Es sind am Ende die Arbeitszeiten und das Image der schlechten Arbeitsbedingungen, was nach wie vor dort hinein wirkt“, sagt sie. Das gelte aber auch für andere Branchen wie etwa Gastronomie oder Landwirtschaft, wo man flexiblere Modelle einführen müsse, die sowohl den Arbeitnehmern als auch den Arbeitgebern zugute kommen.

In Brieselang haben die Johanniter noch einiges vor, wie Steffen Kirchner sagte. Dies betrifft unter anderem die Dienststelle im Forstweg 1. Die Räume reichen nicht mehr aus. Denn unter anderem sind dort neben der Sozialstation auch der Fahrdienst und die sozialpädagogische Familienhilfe untergebracht.

Suche nach Alternative

Eine Alternative zu finden, war bisher nicht möglich. Er hofft nun, dass man eventuell auf dem noch unbebauten Nachbargrundstück des Seniorenhauses einen eventuell sogar dreigeschossigen Neubau errichten könnte. Dort hätten dann die Dienststelle, aber auch weitere Seniorenwohnungen Platz. Denn weiterer Bedarf ist vorhanden.

Zudem ärgert Kirchner, dass es vor dem Seniorenhaus nach wie vor keinen ordentlichen Gehweg an der Straße gibt und auch keinen Fußgängerüberweg. Das hatte auch die Seniorenbeauftragte Manuela Wolke bisher vergeblich angeregt.

Von Andreas Kaatz