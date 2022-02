Brieselang

Vor einigen Wochen wurde Marcel Höhne nachts um halb zwölf von einem Autofahrer rausgeklingelt. Seine Tanne lag quer über der Straße, der Wurzelteller hatte nachgegeben. „Wir hatten davon gar nichts gehört“, sagt der Brieselanger, der in Nord wohnt. Komisch kam ihm vor, dass unter der Wurzel regelrecht Pfützen standen. Für den früheren ehrenamtlichen Grabenbeauftragten der Gemeinde ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Gegend mal wieder stark vernässt ist, das Grundwasser hoch steht.

Bei der Ursachenforschung fiel ihm auf, dass das Wasser im Graben 515 und nachfolgend im Graben 509 parallel zu Bahnstrecke bis zum Platz des Friedens nicht so recht abfließen will. Beide waren voll mit Laub. Höhne informierte die Gemeinde über den Zustand, bat darum, den Wasser- und Bodenverband einzubeziehen.

Von der Gemeinde kam keine Antwort

Eine Antwort habe er aber bis heute nicht erhalten, wie er sagt. Höhne griff deshalb selber zur Harke und entfernte in Handarbeit den größten Teil des Laubs in den Gräben und vor dem Einlass nahe dem Bahnhof. Lohn der Arbeit: Ein paar Zentimer ging der Wasserstand runter.

„Wenn man sich die Grundwasserpegel ansieht, dann sieht man, dass der Pegel hier in Nord immer höher ist als der in Süd und bei Starkregenereignissen auch sehr lange braucht, um sich an Süd anzupassen“, so Höhne. Eigentlich müsste sich der Grundwasserstand ausgleichen, aber das funktioniere wegen der Mergelschichten nicht so recht.

Regelmäßige Reinigung der Gräben im Herbst wäre sinnvoll

Der Brieselanger würde sich wünschen, dass die Gräben dort und woanders regelmäßig gereinigt werden.„Wenn man die Grabenpflege im Juni macht, wo die Blätter an den Bäumen sind, dann nutzt es nicht so viel. Man müsste es eigentlich im Herbst machen nach dem Laubfall, um für den Winter vorzubeugen.“ Ein Indiz dafür, dass das Grundwasser allgemein hoch steht, ist für ihn auch, dass der Nymphensee sei Januar rund 20 Zentimeter zugelegt habe. Denn dieser werde von Grundwasser gespeist, sagt er.

Der Hauptgraben 506 am Forstweg. Nur ein Teil des von Nord ankommenden Wassers schafft es, auf dem höher gelegenen Teilstück Richtung Vorholzstraße weiterzufließen. Der Rest wird gestaut. Die Sanierung des Grabenteilstücks scheiterte zuletzt an den hohen Kosten im Rahmen der Ausschreibung. Quelle: Andreas Kaatz

Umso wichtiger ist es für ihn, dass das Wasser so schnell wie möglich aus der Gemeindefläche in Richtung Schlaggraben abgeleitet werden kann. Aber da gebe es nach wie vor die gleichen Hindernisse. Denn die mangelnde Grabenpflege ist nur ein Grund dafür, dass nichts oder nur wenig fließt und das System nicht funktioniert. Immer noch muss er feststellen, dass Durchlässe in der falschen Höhe liegen, sich davor oder danach das Wasser in den Gräben staut und den Boden sättigt, so dass er beim nächsten Regen kaum noch etwas aufnehmen kann.

Durchlässe in der falschen Höhe

Aus seiner Sicht werde seitens der Gemeinde zu wenig darauf geachtet, dass bei Neubauvorhaben Durchlässe in der richtigen Höhe liegen. So wurde erst vor kurzem am Schlangenhorst ein neuer Durchlass gesetzt. Weil der Graben dahinter aber zu hoch liegt, fließe das Wasser nicht ab, so Höhne.

Ähnlich sei es hinter der Kita „Grashüpfer“ im Forstweg am Graben 506, ein wichtiger Ablauf in Richtung Schlaggraben. Der 506 sollte schon seit vielen Jahren auf dem Abschnitt bis zur Vorholzstraße saniert sein. Doch passiert ist immer noch nichts. „Es würde schon viel bringen, wenn wir wenigstens bis zur L 202 ein wenig Fluss herstellen.“ Doch dazu müsste erst einmal bei den Hauptgräben wie 506 und 503 eine Ideallinie festgelegt werden, damit ein richtiges Gefälle hergestellt werden kann. Zudem wüsste man bei künftigen Baumaßnahmen, in welcher Höhe die Durchlässe liegen müssen.

Es wird nur in Abschnitten gedacht

Eine ganzheitliche Betrachtung fehlt nämlich. Höhne hatte schon in seiner Zeit als Grabenbeauftragter beklagt, dass in der Gemeinde nur abschnittsweise gedacht wird. Bei der turnusmäßigen Ausschreibung für dieses Ehrenamt 2020 hatte er sich nicht wieder beworben, weil er sich zu wenig unterstützt fühlte. Weil sein Nachfolger das Amt nun abgegeben hat, soll es neu ausgeschrieben werden. „Ich werde mich aber nicht bewerben“, sagt Höhne auf Nachfrage.

Das gelte so lange, wie Gräben in Brieselang keine Priorität haben und er keine Unterstützung bekommt, sagt er. So wartet er beispielsweise noch immer auf die Umsetzung des Gemeindevertreterbeschlusses vom Januar 2018 zur Unterhaltung des Grabensystems und dessen Finanzierung. Er hofft, dass sich das nicht irgendwann rächt.

Von Andreas Kaatz