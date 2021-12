Brieselang: Debatte zum Standort der Kita Regenbogen hat begonnen

Brieselang

Eigentlich sollte es die Kita „Regenbogen“ im Brieselanger Forstweg gar nicht mehr geben. Denn nachdem ein erhöhter Instandhaltungsbedarf festgestellt worden war, hatte die Gemeinde sich letztlich entschieden, eine Ersatz-Kita zu bauen, die in Form der Kita „Grashüpfer“ einige Meter entfernt entstanden ist. Weil jedoch die Kinderzahlen weiter auf hohem Niveau sind und es an Kita-Plätzen mangelt, blieb die Einrichtung, die vom Jugend- und Sozialwerk betrieben wird, offen.

Jetzt ist allerdings der Punkt erreicht, an dem sich die Brieselanger Gemeindevertreter überlegen müssen, wie sie mit dem Grundstück der Kita „Regenbogen“ mittel- bis langfristig umgehen. Denn das Grundstück im Forstweg ist praktisch zweigeteilt. Das Areal, auf dem sich das Gebäude befindet sowie ein Teil der Außenflächen gehören der Gemeinde.

Eine Fläche ist nur gepachtet

Die andere Fläche mit Außenanlagen und Parkplätzen – links davon, vom Forstweg aus gesehen – ist gepachtet und der entsprechende Vertrag läuft zum 31. Dezember dieses Jahres aus. Darüber informierte jetzt Bürgermeister Ralf Heimann unter anderem den Haushalts- und Finanzausschuss.

Sein Amtsvorgänger habe noch kurz vor Ende seiner Amtszeit den Pachtvertrag verlängert für zwei Jahre, für 16 000 Euro im Jahr, sagte er. „Der Pächter stellt sich jetzt vor, 30 000 Euro pro Jahr haben zu wollen. Es ist Baufläche, beste Lage. Die Preise sind nach oben gegangen und wir müssen uns fragen, wie wir strategisch damit umgehen“, so Heimann. Allerdings ließ er keinen Zweifel daran, dass zumindest kurzfristig nur eine Verlängerung des Vertrages für mindestens zwei Jahre in Frage komme – eventuell zu einem etwas geringeren Preis. Das müssten die Verhandlungen zeigen.

Wie mit dem Grundstück langfristig umgehen?

Langfristig gesehen sollten die Gemeindevertreter sich aber Gedanken machen, wie man mit dem Grundstück generell umgehen soll. „Wenn wir das Gebäude aufrechterhalten wollen, dann brauchen wir die Pachtfläche.“ Diese sei der Gemeinde vor längerer Zeit auch schon mal zu einem deutlich niedrigeren Preis, als es heute der Fall wäre, angeboten worden. Allerdings habe die Verwaltung damals davon keinen Gebrauch gemacht. Und jetzt wolle der Pächter aber auch nicht verkaufen, wie eine Anfrage ergeben habe, so Heimann.

Wenn man auf die heutige Pachtfläche verzichten sollte, dann müsste man am Forstweg die nötigen Ausweich-Parkplätze schaffen, so Heimann. Das würde bedeuten: Zum einen wären es dann künftig deutlich weniger Stellplätze als jetzt, zum anderen gäbe es weniger Nutzfläche für die Kinder.

Das jetzige Haus ist sehr alt

„Die gesetzlich vorgeschriebene Fläche würde aber trotzdem zur Verfügung stehen, aber es wäre natürlich ein Einschnitt. Die Eltern werden uns das sicherlich nicht danken“, vermutet Heimann. Man könne aber auch mittel- und langfristig überlegen, woanders eine neue Kita zu bauen, denn das jetzige Haus sei sehr alt. Dazu sei es denkbar, die jetzige Fläche zu verkaufen und den Erlös für einen Neubau zu verwenden, eventuell in der Schillerstraße.

Bei den Gemeindevertretern wäre eine solche Lösung aber umstritten. So glaubt etwa Thomas Vogel (BFB) nicht, dass man in der jetzigen Situation auf die Betreuungsplätze der Kita Regenbogen verzichten könne. Denn noch immer warten Eltern vergeblich auf einen Kita-Platz für ihren Nachwuchs. Und den Pachtvertrag nicht zu verlängern wäre für Friederike Heine (CDU) keine Option: „Auf die Fläche könnten wir die nächste Zeit auf keinen Fall verzichten.“

Freifläche wird weiterhin benötigt

Wenn nämlich die Parkplätze nicht mehr in der jetzigen Zahl zur Verfügung stehen, gäbe es ein Chaos. Und sie wisse von Erzieherinnen, dass man die Freifläche auch unbedingt benötige, insbesondere in den Sommermonaten. Und sich vom Haus ganz zu trennen, wäre nur sinnvoll, wenn man eine Überversorgung an Kita-Plätzen in der Gemeinde habe. So aber bestehe zum jetzigen Zeitpunkt nur die Möglichkeit, die 14 000 Euro zusätzlich auszugeben für die Pacht.

Ein Diskussionspunkt in der Sitzung war zudem der bauliche Zustand des Hauses. Auf die Frage, wie lange noch die Chance auf eine Betriebserlaubnis besteht, konnte Ralf Heimann keine Antwort geben.

Verpächter soll an Verkauf kein Interesse haben

Heike Swillus (Linke) fragte nach, ob man dem Pächter gegebenenfalls ein anderes Grundstück anbieten könnte. Heimann darauf: „Es gab mal ein Grundstück, zu dem er nicht Nein gesagt hätte, aber jetzt tut er es.“ Neben der Kita Regenbogen könnte er nämlich wesentlich intensiver Wohnbebauung vornehmen, sprich: ein Mehrfamilienhaus errichten in Verbindung mit anderen Grundstücken in der Nähe. Thomas Vogel schlug zudem vor, dass man eventuell den Pachtvertrag auch auf fünf Jahre verlängert, um Zeit für Alternativen zu haben.

Für Heimann war die Diskussion zum Grundstück nur der erste Aufschlag. „Wir wollen das Ganze mal ins Schaufenster stellen.“ Denn bis auf die Pachtverlängerung handle es sich sonst um längerfristige Maßnahmen. Letztlich sei zu klären: Sollte man das Gebäude sanieren oder aber sollte man es abreißen und eine neue Kita an der Stelle schaffen? Oder verkauft man das Grundstück und errichtet an anderer Stelle eine neue Kita als Ersatz?

