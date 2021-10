Brieselang

„Das war eine große Überraschung für mich“, sagt der Brieselanger Karl-Heinz Gliege. Bereits im Frühjahr erhielt der 76-Jährige einen Anruf von der brandenburgischen Staatskanzlei. „Da sagten sie mir, dass ich für das Bundesverdienstkreuz vorgesehen bin, und haben mich gefragt, ob ich die Auszeichnung annehme.“ Vor Kurzem nun überreichte ihm Ministerpräsident Dietmar Woidke die Verdienstmedaille im Auftrag des Bundespräsidenten im Rahmen einer Festveranstaltung. „Ich bin schon sehr stolz auf diese Auszeichnung.“

Wie er zu der Ehre gekommen ist, weiß er nicht, wohl aber, warum er den Orden bekam. Denn Karl-Heinz Gliege hat sich 36 Jahre lang im Gemeindekirchenrat der evangelischen Gemeinde in Brieselang engagiert, davon 15 Jahre als stellvertretender Vorsitzender. 2019 war dann Schluss, da stellte er sich nicht mehr zur Wahl.

Anfangs lehnte er noch ab

Der Glaube hat Gliege, der in Tremmen geboren wurde, sein Leben lang begleitet. Lange Zeit lebte er in Quermathen, in Groß Behnitz heiratete er kirchlich. Dann zog die Familie 1974 nach Brieselang, wo er auch hin und wieder zu den Gottesdiensten ging. Die Zeit war knapp, das Haus noch nicht fertiggebaut. Und so lehnte er damals noch ab, als erste Anfragen kamen, ob er im Gemeindekirchenrat mitarbeiten würde. 1983 aber war es soweit, da stellte er sich erstmals zur Wahl.

Karl-Heinz Gliege hatte sich in der Folge in die kirchliche Arbeit eingebracht, wo es nur ging. Das betraf insbesondere bauliche Angelegenheiten, was dem Elektroinstallateur besonders lag. Denn Reparaturen waren an dem Kirchenbau immer wieder nötig, vieles erledigten die Gemeindemitglieder in Eigenleistung.

Umbau des Gemeindehauses

Nach der Wende war der Umbau des Gemeindehauses ein Schwerpunkt, nachdem der kirchliche Kindergarten in den Neubau gezogen ist. Und schließlich wurde auch die Empore vergrößert, sodass mehr Platz für den ökumenischen Chor und den Posaunenchor zur Verfügung stand. „Wir können stolz sein, dass die Kirche in einem so guten Zustand ist. Gerade auch, wenn man bedenkt, dass sie 1931 nach nur einem Dreivierteljahr Bauzeit fertiggestellt wurde.“

Aber nicht nur beim Bauen war Karl-Heinz Gliege sehr aktiv. „Auch das Organisieren liegt mir“, sagt er. So war er im Laufe der Zeit unter anderem für die jährlichen Ausflüge des Gemeindekirchenrates zuständig – ob es nach Quedlinburg ging, nach Malchow oder Wittenberg. Zuletzt hatte er sich 2019 federführend um das Programm für die Feierlichkeiten anlässlich „90 Jahre Kirchengemeinde“ gekümmert.

Chronik wurde erarbeitet

Und auch für Geschichte besitzt er ein Faible. „Ich hatte die Idee, dass wir zum Jubiläum der Kirchengemeinde eine Chronik machen könnten“, sagte er – und nahm sich selber der Anfänge von 1929 bis 1950 an. Vieles konnte er den Protokollbüchern der Gemeinde entnehmen. Da er selber aber die Handschrift nicht lesen konnte, holte er sich Hilfe von einem älteren Brieselanger. „Er hat vorgelesen und ich habe mir dann Notizen gemacht“, sagte er. Einen Tag vor Beginn des Festes kam die gedruckte Chronik dann gerade noch rechtzeitig an.

Und schließlich hatte Karl-Heinz Gliege den Posaunenchor mit gegründet, er gab den Anstoß dafür. „Das war schon immer mein Bestreben“, sagte er. Zum 60. Geburtstag bekam er dann eine Trompete geschenkt, und schon bald gesellte sich die damalige Pfarrerin Lilli Busse mit ihrer Trompete beim Üben mit dazu. Es dauerte nicht lange und das Ensemble wuchs auf fünf Mitglieder an. Heute spielt der 76-Jährige aus gesundheitlichen Gründen aber nur noch für den Hausgebrauch.

Mit dem Fahrdienst zum Arzt

Auch wenn Karl-Heinz Gliege nicht mehr im Gemeindekirchenrat tätig ist: Langeweile hat er keine. Ehrenamtliche Tätigkeit gehört weiterhin zu seinem Leben. So verteilt er die Gemeindebriefe an die Haushalte und bringt sich bei den Besuchsdiensten sowohl der Kirchengemeinde als auch des Vereins „Brieselang hilft“ mit ein. Oder er fährt Brieselanger, die nicht mehr so mobil sind, im Rahmen des Fahrdienstes zum Arzt. Demnächst wird er auch wieder helfen, den begehbaren Weihnachtsbaum auf dem Kirchengelände zu errichten.

Dass es mit dem Bundesverdienstkreuz den Richtigen getroffen hat, da ist sich Pfarrer Rudolf Delbrück sicher. Er lüftet zudem das Geheimnis, wie es zu der Verleihung kam: „Er wurde von der Kirchengemeinde vorgeschlagen und ist jemand, der es wirklich verdient hat, auf diese Weise geehrt zu werden.“ Denn er habe viel bürgerschaftliches Engagement gezeigt, war sehr fleißig und habe viel Zeit für die Gemeinschaft geopfert.

