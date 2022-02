Brieselang

Ein Audi Q5 ist in der Nacht zu Dienstag von Unbekannten in Brieselang gestohlen worden. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug am Montagabend in seiner Toreinfahrt abgestellt, das Tor aber nicht verschlossen. Die Polizei hat die Fahndung nach dem schwarzen Audi eingeleitet. Schaden: 17 000 Euro.

Von MAZonline