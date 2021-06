Nauen/Brieselang

Lange hatte Adrian Dimitrescu (*) keine Freude an seiner Beute. Als er am Neujahrsmorgen 2020 mit einem gestohlenen Fahrrad an Karls Erlebnisdorf in Elstal vorbei kam, fuhr er der Polizei direkt in die Arme. Die Beamten hatten dort gerade wegen eines Einbruchs im Erlebnisdorf zu tun.

„Er war dort im Dunkeln ohne Licht auf einem Schleichweg unterwegs, das fand ich um diese Uhrzeit komisch und habe ihn angesprochen“, sagte der diensthabende Polizist jetzt vor dem Amtsgericht Nauen aus. Dann leuchtete er in die Tasche des Mannes hinein. „Und schon sah ich es funkeln. Da waren Schmuck, Uhren und Ringe zu sehen“, so der Beamte. „Wir sind davon ausgegangen, dass es Diebesgut ist. Es war ein glücklicher Zufall, aber es hat gepasst.“

Stand zur Fahndung

Viel beitragen konnte Dimitrescu an dem Tag nicht zur Aufklärung – auch weil er nur gebrochen Deutsch spricht. Die Fahrt setzte er aber so oder so im Polizeiauto fort, denn wie sich heraus stellte, war der Rumäne bereits wegen eines anderen Urteils zur Fahndung ausgeschrieben. Jetzt musste er sich vor dem Amtsgericht Nauen wegen mehrerer Wohnungseinbrüche am Silvestertag 2019 verantworten. Vier Hauseinbrüche, ein Einbruchsversuch und ein Fahrraddiebstahl wurden ihm vorgeworfen.

Offenbar hatte der Angeklagte, der in Handschellen vorgeführt wurde, sich gezielt Häuser ausgesucht, die im Dunkeln lagen und deren Bewohner somit nicht zu Hause waren – insbesondere im Umfeld der Vorholzstraße in Brieselang. Genaueres zu seinen Beweggründen war nicht zu erfahren. Der 38-Jährige lehnte in der Verhandlung jegliche Aussagen zu den Taten ab und nahm größtenteils regungslos die Übersetzungen der Dolmetscherin zur Kenntnis.

Schlimmes Gefühl gewesen

Dazu gehörten auch die Schilderungen von Birgit Schulz (*). Die Bewohnerin eines der betroffenen Häuser kann sich noch genau an den Tag und die Zeit danach erinnern. „Das war schon ein schlimmes Gefühl, zu wissen, dass jemand in meiner Wäsche gewühlt hat. Ich konnte danach viele Nächte nicht schlafen“, sagte sie. „Mir ging es erst besser, als mein Mann die Außenbeleuchtung verstärkt hat.“

Das Ehepaar kam am Neujahrsmorgen nach Hause. „Als wir die Wohnungstür aufgeschlossen hatten, sah ich, dass im Flur zwei Taschen auf dem Boden lagen und verspürte einen Luftzug. Das Badfenster stand offen. Dann warf ich noch einen Blick ins Schlafzimmer und rief die Polizei. Die Schubkästen waren herausgezogen und die Schranktüren standen offen“, sagte sie. Dass Bargeld fehlte, stellte sie sofort fest – und später, dass auch die Uhren nicht mehr da waren.

Schmuck und Bargeld gestohlen

Familie Mayer (*) war gerade im Urlaub, als es passierte. Sabine Mayer hatte die Nachricht von ihrem Sohn erhalten. „Der Einbruch erfolgte über die Terrassentür, die dazu aufgehebelt wurde. Dann ging es ins Wohn- und Schlafzimmer, wo die Schränke ausgeräumt wurden. Schmuck und 200 Euro Bargeld wurden gestohlen“, berichtete sie. Auch ihre 20 Uhren sind verschwunden, aber sie habe alles wiederbekommen. „Da haben Sie Glück gehabt“, bescheinigte ihr die Richterin.

Und von ihren Nachbarn wurde Familie Kabel (*) über den Einbruch informiert. Sie waren gerade mit dem Auto auf dem Rückweg von Freunden, bei denen sie den Jahreswechsel gefeiert hatten. Der Täter hatte den Bewegungsmelder abgeschlagen, die Jalousie aufgeschlitzt und die Terrassentür aufgehebelt. 23 Kerben wurden am Rahmen gezählt. Schaden: mehr als 2000 Euro. „Es wurde Bargeld gestohlen und unter anderem auch der Siegelring von meinem Mann, den er von der Oma geerbt hatte“, sagte die Bewohnerin, die froh ist, dass der Täter kein Chaos angerichtet hatte. Wie die anderen Opfer bekam auch sie ihr Eigentum größtenteils wieder zurück.

Fußspur zugeordnet

Das Gericht sah es letztlich als erwiesen an, dass Dimitrescu zumindest die vier Einbrüche begangen hat. Neben der Tatsache, dass er mit dem Diebesgut angetroffen wurde, konnten dem Mann auch Tatwerkzeug und eine Fußspur zugeordnet werden. Den Einbruchsversuch in Falkensee, als in einem Haus ein Stein durchs Küchenfenster geflogen ist, rechnet man ihm vorläufig aber nicht an.

Beim Strafmaß folgte die Richterin den Ausführungen des Staatsanwaltes. Dimitrescu wurde zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt und der bestehende Haftbefehl bestätigt. Dabei hätte die Strafe auch noch höher ausfallen können. Berücksichtigt worden sei unter anderem, dass die Taten zeitlich eng beieinander lagen und letztlich kein großer wirtschaftlicher und emotionaler Schaden entstanden ist, weil der Täter nicht besonders grob vorgegangen sei.

Kein Erziehungseffekt zu erkennen

Der Staatsanwalt hatte zuvor darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber nicht umsonst für Wohnungseinbruch eine Mindeststrafe von einem Jahr festgesetzt hat, weil solch ein Einbruch für jede einzelne betroffene Person eine große Belastung darstelle. Allerdings sieht er auch keinen Erziehungseffekt bei Dimitrescu.

„Wie sich gezeigt hat, lassen Sie sich von hohen Strafen nicht beeindrucken.“ So war der Angeklagte zuvor schon einmal wegen Wohnungseinbruchs zu drei Jahren Haft verurteilt worden, von denen er zwei absaß und danach gegen Bewährungsauflagen verstieß. Sein Pflichtverteidiger plädierte jetzt zumindest für zehn Monate weniger Haft.

Der Angeklagte selber sah sich zu Unrecht auf der Anklagebank. So hatte er nach seiner Verhaftung am 1. Januar 2020 bis Dezember eine Reststrafe absitzen müssen und nahm offenbar an, dass diese Strafe jetzt mit angerechnet wird, was die Richterin verneinte. „Nur Propaganda und Theater“, meinte er frustriert, sprach von einer Inszenierung. (* Name geändert)

Von Andreas Kaatz