Hauseinbruch über die Kellertreppe

Brieselang

Die Einbrecher kamen über den Kellereingang: Die Eigentümer eines Brieselanger Einfamilienhauses in der Wustermarker Allee haben am Mittwochabend festgestellt, dass sich Einbrecher in ihrem Haus zu schaffen gemacht haben. Sie riefen sofort die Polizei.

Die eingeleiteten Suchmaßnahmen nach den Tätern dauerten bis in die Nacht, führten aber bisher zu keinem Ergebnis. Für die Suche waren mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden.

Einbruch in ein Brieselanger Wohnhaus Quelle: Julian stähle

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um mehrere Täter, die wahrscheinlich bei ihrem Einbruch gestört worden waren. Die Geschädigten haben nach erster Inaugenscheinnahme feststellen, dass möglicherweise nichts gestohlen worden war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ