Brieselang

Ein elfjähriger Junge wurde mit seinem Fahrrad am Montagmorgen in der Pappelallee/ Marie-Curie-Straße in Brieselang von einem Auto angefahren und verletzt. Der Junge war um 7.10 Uhr gemeinsam mit seinem Vater auf der Pappelallee in Fahrtrichtung Vorholzstraße unterwegs und wollte den rot markierten Radfahrstreifen der Marie-Curie-Straße zur Querung der Fahrbahn nutzen, als eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin aus der Marie-Curie-Straße in die Pappelallee einbog und den jungen dabei offenbar nicht gesehen hatte.

Trotz Vollbremsung konnte die Fahrerin nicht rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem Jungen. Der Elfjährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZ