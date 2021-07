Brieselang

Nach dem entsprechenden Beschluss der Gemeindevertreter wurde jetzt erstmals am Brieselanger Rathaus die Regenbogenflagge gehisst. Anlass war der am 28. Juni stattfindende Christopher-Street-Day. Etwa 30 Zuschauer waren dabei.

Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Kathrin Neumann, die dazu eingeladen hatte, betonte: „Noch viel zu oft sind queere Menschen von Gewalt, Übergriffen, Diskriminierungen sowie Ausgrenzung betroffen. Die Gemeinde Brieselang muss sich auch künftig stärker für die Rechte von queeren Menschen und für eine vielfältige Gesellschaft einsetzen.“

Selbstbestimmt leben

Das Hissen der Fahne könne nur eine Maßnahme sein, aber sie sei ein gutes Zeichen, „dass wir Ausgrenzung und Diskriminierung in unserer Gemeinde nicht dulden. Jeder Mensch soll selbstbestimmt leben und lieben – in Brieselang und anderswo“.

In dem Zusammenhang forderte der Vorsitzende der Gemeindevertretung Thomas Vogel (BFB) auch dazu auf, die alltägliche Diskriminierung an Stammtischen, in Sportgruppen und bei Treffen mit den Nachbarn nicht hinzunehmen. „Das ist Toleranz an der falschen Stelle. Hier muss jede Person für Vielfalt in unserer Gemeinde einstehen und sich diskriminierenden Äußerungen entgegensetzen.“

Jugendliche sind offener

Wie Kathrin Neumann betont, stehe die Regenbogenflagge auch für die Akzeptanz der geschlechtlichen Identität. Dies griff Bürgermeister Ralf Heimann (FW) auf und kam auf den kürzlich stattgefundenen Themenworkshop von Jugendlichen zu sprechen: „Die Jugendlichen brachten Ideen für Schulausstattung und -gestaltung ein. In der fiktiven Sitzung der Gemeindevertretung äußerten die Jugendlichen den Wunsch nach einer Toilette für divers oder Unisex-Toiletten. Hier-an sehen wir, dass die Jugendlichen dem Thema geschlechtliche Identität meist offener gegenüberstehen als manche Erwachsene.“

Zeichen gegen Antisemitismus

Heimann hatte das Hissen der Flagge auch zum Anlass genommen, um „öffentlich als erster Bürgermeister des Havellandes“ die Erklärung des American Jewish Committee (AJC) zu unterschreiben. „Gerade nach dem Vorfall um die festangestellte Reichsbürgerin der Brieselanger Gemeindeverwaltung im vergangenen Jahr halte ich es für wichtig, gegen Antisemitismus in Deutschland auch vor der Regenbogenfahne in Brieselang Farbe zu bekennen“, sagte er gegenüber der MAZ.

Auch andere Bürgermeister, vor allem größerer Städte, hätten die Erklärung bereits unterzeichnet. Darin bringen sie ihre große Sorge über die alarmierende und weltweite Ausbreitung des Antisemitismus zum Ausdruck. Sie verurteilen jegliche Form des Judenhasses. Zudem erklären sie sich bereit, daran zu arbeiten, „dass die Werte eines respektvollen Miteinanders gefördert werden“.

Fahne wird zweimal jährlich gehisst

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung soll die Regenbogenflagge nun jährlich am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, sowie in der Woche des 28. Juni, dem Christopher-Street-Day, am Rathaus gehisst werden.

Die Gleichstellungsbeauftragte lud alle Anwesenden ein, sich für das nächste Jahr an einem Organisationsteam zu beteiligen, damit dies künftig mit einem Rahmenprogramm gefeiert werden kann.

Von Andreas Kaatz