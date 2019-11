Fahrradfahrer sollen Vorrang bekommen

Brieselang

Ein Fahrradparkhaus am Bahnhof gibt es bereits in einigen Orten. Auch viele Brieselanger Pendler hätten gern so eine Möglichkeit, ihr Fahrrad unterzustellen. Dabei wäre dies nicht neu. Denn genaugenommen gab es dies in Brieselang schon einmal. Der alte Fahrradschuppen am Bahnhof, in dem man seinen Drahtesel gegen Gebühr unterstellen konnte, wurde aber 1994 abgerissen.

Möglicherweise wird es eine zeitgemäßere Form des Fahrradschuppens bald wieder geben. Die Gemeindevertreter haben jetzt beschlossen, ein Mobilitätskonzept zum Bahnhof auf den Weg zu bringen. Damit will man dem Klimaschutz Rechnung tragen, aber auch der zunehmenden Parkplatznot am Bahnhof und in dessen Umfeld entgegen treten.

Alternative Konzepte gefragt

So sollen alternative Mobilitätskonzepte für den Weg zum und vom Bahnhof gefördert werden. Die Gemeindeverwaltung ist unter anderem beauftragt worden, mehr für den Fahrradverkehr zu tun.

Dazu gehört, weitere hochwertige Fahrradständer zu errichten. Außerdem ist zu prüfen, ob nach dem Vorbild des Bahnhofs Griebnitzsee durch die Gemeinde ein Fahrradparkhaus errichtet werden könnte – mit Fahrradwerkstatt sowie Fahrkartenkiosk.

Bessere Ausschilderung nötig

Außerdem sollen Fahrradwege oder zumindest auf der Fahrbahn abgeteilte Streifen für Fahrräder auf den Trassen zum Bahnhof errichtet werden. Vorhandene Radwege sollen besser ausgeschildert und zudem Karten installiert werden, auf denen die Radwege in der Gemeinde dargestellt sind.

Darüber hinaus soll die Gemeindeverwaltung prüfen, ob und mit welchem Kostenaufwand zu den Hauptverkehrszeiten zusätzliche Busfahrten zum und vom Bahnhof möglich sind, um auch bisher nicht direkt erreichbare Regionalzüge besser anzubinden. Zudem könnten Elektrobusse mittelfristig eine Rolle spielen – eventuell sogar im Rahmen eines Modellversuchs Autonomes Fahren.

Zwischenbericht im März

Nicht zuletzt soll die Verwaltung im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung die Kosten zum Bau weiterer Pkw-Stellplätze den zu erwartenden Ausgaben zur Förderung alternativer Mobilitätskonzepte gegenüber stellen. Für März nächsten Jahres wird ein erster Zwischenbericht erwartet.

Was dann tatsächlich umgesetzt wird, muss später entschieden werden. „Wir beschließen jetzt nicht das Fahrradparkhaus“, machte Christian Achilles in der Diskussion deutlich. Seine BFB-Fraktion hatte den Antrag eingebracht, der um Anregungen der Grünen ergänzt worden war. „Wir wollen Alternativen, so dass nicht zusätzliche Pkw-Stellplätze geschaffen werden müssen“, bekräftigte Achilles.

Konzept für den ganzen Ort gefordert

Er plädierte dafür, erst einmal mit den drängenden Problem am Bahnhof anzufangen. Denn es gab auch Stimmen, die meinten, dass der Antrag zu kurz greift, wie etwa Fabian Bleck ( CDU) sagte. Der hätte gern ein Mobilitätskonzept für den ganzen Ort. In diesem Punkt war er sich mit der neuen Seniorenbeiratsvorsitzenden Manuela Wolke einig.

„Prinzipiell begrüßen wir das Konzept auch. Aber es ist zu einseitig gedacht“, meinte sie. So würde der Auftrag für die Erarbeitung des Konzeptes zu sehr auf die Arbeitspendler und die Schüler abzielen, weniger auf die Senioren.

Runder Tisch gewünscht

Sie würde sich beispielsweise direkt am Bahnhof Kurzzeitparkplätze für etwa zwei Stunden wünschen. Dann könnten die Rentner mit dem Zug zum Arzt nach Falkensee fahren. Mit einem Runden Tisch könnte man zudem auch andere Gruppen bei der Erarbeitung des Konzeptes einbeziehen, regte Manuela Wolke an.

Bürgermeister Wilhelm Garn ( CDU) wies darauf hin, dass man auch die Belange älterer Menschen berücksichtigen muss, die nicht mit dem Fahrrad zum Bahnhof können, die sich ins Auto setzen müssen.

Von Anreizsystem abgerückt

In einer ersten Version des Beschlussantrages gab es zudem die Idee, ein Anreizsystem zu schaffen. Wer sich freiwillig verpflichtet, nur eine bestimmte Anzahl von Fahrten im Jahr zum Bahnhof zu machen, würde dann etwa mit einer Jahreskarte für den Nymphensee belohnt. Davon rückte die BFB-Fraktion aber wieder ab, weil es schwer umzusetzen sei. „Wir wollten den Antrag damit nicht belasten“, so Achilles.

Von Andreas Kaatz