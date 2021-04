Brieselang

2019 war Dennis Palme (Name geändert) mit seiner Frau von Berlin nach Brieselang gezogen. Sie wollten ins Grüne und wünschten sich, dass ihr Sohn in einer ruhigen Umgebung aufwächst. Den Traum vom Häuschen haben sie sich schnell erfüllt, doch die Suche nach einem Kita-Platz gestaltet sich schwierig.

Palme fragte alle Kitas an, ebenso wie die Tageseltern, aber er bekam nur Absagen. Denn in der stark wachsenden Gemeinde Brieselang fehlten allein im vergangenen Jahr zeitweise rund 150 Betreuungsplätze. Auch andere Eltern ärgern sich über diesen Zustand und versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen. Die Gemeinde bemüht sich zwar, weitere Plätze bereitzustellen, doch sie kommt dabei aus verschiedenen Gründen nicht so recht voran.

Platz in Seeburg keine Option

Die Neu-Brieselanger Familie Palme will sich jedoch mit dieser Situation nicht zufrieden geben. „Fakt ist, das Kind hat ab dem 1. Lebensjahr einen Anspruch, und das Jugendamt beim Landkreis hat die Plätze zu schaffen“, sagt er bestimmt. Ab April 2020 wäre das der Fall gewesen. Er kenne viele Eltern, die sich bei der Gemeinde beschweren, „aber das Jugendamt ist der Träger“.

Zwar sei ihm auch ein Platz bei Tageseltern in Seeburg angeboten worden, aber das ist für Dennis Palme keine Option. Die Familie hat kein Auto und will sich auch keines anschaffen. „Ein Kita-Platz muss in zumutbarer Nähe liegen“, sagt er. Vom Landkreis selber habe er nur zu hören bekommen, dass man ja die Gemeinde nicht zwingen könne.

Gesetzlicher Anspruch

Das interessiert allerdings Dennis Palme nicht. Er pocht auf seinen gesetzlichen Anspruch. Die Familie hat deshalb ein Eilverfahren angestrengt, um ihrer Forderung nach einem Kita-Platz Nachdruck zu verleihen. Und sie bekam Recht.

Das Verwaltungsgericht Potsdam hat den Landkreis auf dem Wege der einstweiligen Verfügung verpflichtet, dass der Familie innerhalb von drei Wochen ein Kita-Platz mit einem Betreuungsumfang von sechs Stunden am Tag in einer wohnortnahen Tageseinrichtung zur Verfügung gestellt werden muss. „Nach zwei Wochen hatte ich beim Jugendamt angerufen. Aber dort nimmt man das offenbar hin und es wird trotzdem nicht umgesetzt“, regt sich Palme auf.

Zwangsgeld beantragt

Er will jetzt deshalb weiter gehen und hofft, dass es ihm andere Eltern gleich tun. So hat die Familie bei Gericht beantragt, dass ein Zwangsgeld gegen den Landkreis verhängt wird. Bis zu 10 000 Euro könnten das sein – Geld, das an das Gericht gehen würde. Der Brieselanger sieht darin ein Mittel, den Druck zu erhöhen, zumal man den Antrag auch öfter stellen könne.

„Möglicherweise holt sich ja der Landkreis das Geld von der Gemeinde wieder. Sowohl der Landkreis als auch die Gemeinde sollten sich überlegen, was es bedeutet, wenn das weitere 100 Eltern machen würden“, sagt er. Ein solches Eilverfahren in die Wege zu leiten, sei risikolos, betont er. Man brauche auch keinen Anwalt dazu und es koste nichts. Viele Eltern würden indes eher auf Entschädigung klagen, was allerdings aus seiner Sicht schwierig durchzusetzen sei, und es bringe keinen Kita-Platz.

Jugendamt in der Pflicht

Dennis Palme ist der Ansicht: „Das Jugendamt muss Wege suchen, um Plätze bereit zu stellen, wie immer die Lösung letztlich auch aussieht. Unter Umständen muss das Amt selber Räume mieten.“ Letztlich sollte es dabei nicht nur um schöne oder sich gut rechnende Lösungen gehen, wie er meint – gerichtet auch an die Adresse der Gemeinde.

So hatte er die Diskussionen zu der geplanten Einrichtung einer Kita in der Thälmann-Straße verfolgt. Anfangs ging es darum, dass die Kommune das Haus mietet, um rund 70 weitere Kita-Plätze zu schaffen. Dann sollte die Kommune im Auftrag der Gemeindevertreter das Gebäude kaufen. Am Ende hatte sich das ganze Projekt aber nach mehr als anderthalb Jahren in Luft aufgelöst. Gemeinde und Eigentümer konnten sich nicht einigen.

Lösung zeichnet sich ab

Bei den kommunalen Vertretern gab es in der Vergangenheit immer wieder Stimmen, die davor warnten, dass Eltern klagen könnten. Zumindest im Falle von Dennis Palme könnte sich jetzt eine Lösung anbahnen. Wie der Landkreis auf MAZ-Anfrage mitteilt, habe die Gemeinde Brieselang zugesichert, „eine Ausnahmegenehmigung für eine gemeindliche Kita bei der obersten Landesjugendbehörde zu beantragen, die eine Ausweitung der Kapazitäten ermöglichen würde. Hierzu müssen jedoch zunächst weitere behördliche Stellen involviert werden.“

Zudem erklärte Kreissprecher Norman Giese: „Das Problem im beschriebenen Fall liegt darin, dass aktuell keine freien Kita-Plätze in Brieselang zur Verfügung stehen. Manche Einrichtungen können zudem nicht voll ausgelastet werden, weil pädagogische Fachkräfte fehlen.“ Dies sei leider kein Einzelfall und komme vor allem im Frühjahr auch in anderen Kommunen immer wieder vor. „Der Landkreis Havelland versucht in dringenden Fällen, mit allen Beteiligten eine Lösung herbeizuführen.“

Kein Zuweisungsrecht

Aus Sicht des Sprechers habe der Landkreis seine Hausaufgaben gemacht. „Der Landkreis Havelland hat über die Kita-Bedarfsplanung rechtzeitig die notwendigen Kita-Plätze in den kreisangehörigen Kommunen ausgewiesen.“ Diese würden dann versuchen, entsprechende Plätze zu schaffen – auch in Abstimmung mit freien Trägern.

„Gleichwohl der Landkreis die Gesamtverantwortung für die Kindertagesbetreuung trägt, hat der Gesetzgeber den Jugendämtern in Brandenburg bei möglichen freien Kita-Plätzen kein Zugriffs- oder Zuweisungsrecht eingeräumt. Die Entscheidung über eine Aufnahme des Kindes trifft am Ende hoheitlich der jeweilige Träger der Einrichtung“, betont Norman Giese.

Um dem Fachkräftemangel in den Kitas entgegenzuwirken, habe der Landkreis bereits zum Schuljahr 2016/17 ein zusätzliches Ausbildungsangebot am Oberstufenzentrum am Standort in Friesack geschaffen. Bei einer Klassengröße von etwa 20 bis 24 Schülern werden derzeit in sieben Klassen Erzieher und in vier Klassen Sozialassistenten ausgebildet. Damit gebe es jetzt zusammen mit der Awo-Fachschule für Sozialwesen in Premnitz zwei Bildungseinrichtungen für den Erziehernachwuchs im Landkreis.

Von Andreas Kaatz