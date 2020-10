Brieselang

Der CDU-Gemeindeverband hat eine neue Vorsitzende. Friederike Heine (35) wird nun die Brieselanger CDU führen. Sie wurde von der Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit gewählt. In einem ersten Statement gab sie einen Ausblick auf die künftige Arbeit des Verbandes.

Politische Schwerpunkte in der Gemeindearbeit sollen danach der Bau der Gesamtschule und der Ausbau der unzureichenden Kitaplatzsituation in der Gemeinde sein. Zudem habe sie ein Konzept zum Bau eines generationsübergreifenden Spielplatzes/Mehrgenerationengeländes in der Gemeinde auf den Weg gebracht, heißt es seitens der CDU. Außerdem soll es darum gehen, neue Mitglieder zu werben und die digitalen Kommunikationsmittel in den aktuell schwierigen Zeiten zu nutzen.

Mit der Wahl von Friederike Heine ging auch eine kleine Ära zu Ende. Denn gleichzeitig wurde der langjährige Vorsitzende Michael Koch verabschiedet. Dieser war zehn Jahre, mit einer Unterbrechung, Vorsitzender des Gemeindeverbandes. „Das Amt hat mir sehr viel Freude bereitet und rückblickend haben wir als Union viel in Brieselang anschieben können, wie zum Bespiel den hoffentlich bald beginnenden Bau der Gesamtschule oder den Bau der Kita Grashüpfer und des Bürgerhauses mit Bibliothek“, so Koch.

Bestätigt im Amt des stellvertretenden Vorsitzenden wurde Fabian Bleck(42), der zudem Fraktionsvorsitzender der CDU in der Gemeindevertretung ist. Bleck stellte im Anschluss an die Wahlgänge die Standortalternativen für die neue Gesamtschule vor, woran sich eine rege Diskussion der Mitglieder anschloss, wie es hieß. Zur neuen Schatzmeisterin wurde Susanne Hoffmann-Kranich gewählt, die nach 17-jähriger Amtszeit auf Thomas Dicker folgt. Beisitzer sind Lennard Barth, Ruth Timmerherm, Nicolas Hoffmann und Bürgermeister a.D. Wilhelm Garn.

Von Andreas Kaatz