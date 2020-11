Brieselang

Möglicherweise wird die Gemeinde Brieselang bald Eigentümerin des Gebäudes am Markt 3, in dem sich das Rathaus befindet. Zwar wurde jetzt für das Haus ein Kaufvertrag mit einem anderen Interessenten abgeschlossen, doch die Gemeinde hat ein grundbuch-rechtlich gesichertes Vorkaufsrecht. Dessen Wirksamkeit habe man jetzt überprüfen lassen, teilte Bürgermeister Ralf Heimann mit.

Allerdings muss die Gemeinde Brieselang jetzt schnell handeln, falls sie das Vorkaufsrecht gegebenenfalls in Anspruch nehmen und in den bestehenden Kaufvertrag mit den darin enthaltenen Konditionen einsteigen will. In der Gemeindevertretersitzung am 25. November soll darüber befunden werden.

Anzeige

Abwägung ob Neu- oder Umbau

Um eine Entscheidungsgrundlage zu haben, wird nach Auskunft der Gemeindeverwaltung gerade eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt. Denn es ist nicht erst seit gestern bekannt, dass es Probleme mit der Funktionalität der Räume und der Fluchtwegsituation gibt.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Immer wieder war in der Vergangenheit auch von Platzproblemen die Rede. Somit wird jetzt untersucht, ob sich das Gebäude umbauen lässt auf heutige Standards. Und auch die Höhe der Baukosten soll überschlägig ermittelt werden. Die Gesamtkosten aus Erwerbs- und Umbaukosten will man dann mit den Kosten eines Neubaus auf eigenem Grundstück vergleichen.

„Wir müssen jetzt prüfen, ob es sinnvoll ist, Geld auszugeben. Denn das Haus ist eigentlich kein Bürogebäude, es ist immer ein Provisorium gewesen“, sagt Bürgermeister Heimann. Allerdings: Auch wenn die Gemeinde sich dazu entschließen sollte, das Gebäude nicht zu erwerben, dann wird sie trotzdem Geld ausgeben müssen. Denn seit einigen Jahren ist klar, dass die EDV-Technik nicht mehr ausreicht. „Selbst wenn wir ein Rathaus neu bauen sollten, müssten wir hier erst einmal technisch aufrüsten“, so Heimann.

Platznot brachte die Diskussion ins Rollen

Die Untersuchungen am Rathausgebäude können nur von einem Architekturbüro in Zusammenarbeit mit einem Brandschutzingenieur erbracht werden. Das Architekturbüro PST sowie das Brandschutzbüro Stabel seien personell in der Lage, bis zum 20. November eine Kurzanalyse durchzuführen, heißt es. Auf Grund der extrem kurzen Bearbeitungszeit könnten beide Büros aber nur auf Erfahrungswerte und Kennzahlen zurückgreifen, so die Verwaltung. Vertiefende Untersuchungen, zum Beispiel der Statik, seien innerhalb von drei Wochen nicht durchführbar. Die Gesamtkosten für die Prüfung betragen maximal 15 000 Euro. Der Hauptausschuss hat jetzt kürzlich der Auftragsvergabe an das Werderaner Architekturbüro PST zugestimmt.

Wie berichtet, waren das Rathaus und die Arbeitsbedingungen dort immer mal wieder Thema in der Gemeindevertretersitzung und in den Ausschüssen. Denn in dem Gebäude herrscht permanent Platznot. Und so wird immer wieder über die Optionen diskutiert, zusätzliche Räume anzumieten oder einen Neubau zu errichten. Auch eine Investition in den Plattenbau RE 80 am Bahnhof stand zur Debatte, um das Gebäude zumindest noch eine gewisse Zeit nutzen zu können für die Verwaltung.

Erst einmal einen Teilneubau zu errichten vor dem RE 80, wie die Verwaltung im Frühjahr vorgeschlagen hat, ist allerdings strittig. Denn der Gemeinde stehen bereits mit dem geplanten Neubau der Gesamtschule große Ausgaben ins Haus, die den Haushalt auf Jahre stark beeinflussen werden. Und auch ein neues Sportgelände muss her, weil die Gemeinde die Schule samt Sporthalle auf dem Fichte-Sportplatz errichten will.

Von Andreas Kaatz