Brieselang

Seit ungefähr vier Wochen läuft es intern wieder recht normal im Rathaus Brieselang, die Mitarbeiter sind aus dem Homeoffice zurück. Das sagte Bürgermeister Ralf Heimann ( FW). „Wir sind als Gemeindeverwaltung grundsätzlich bisher ganz gut durch die Corona-Zeit gekommen.“ Unter den Mitarbeitern habe es keinen Infektionsfall gegeben. Nur in einem Fall sei eine Mitarbeiterin vorsorglich nach Hause geschickt worden, deren Mann sich in Quarantäne befand.

Das Thema Homeoffice wird für die Beschäftigten des Rathauses in Brieselang möglicherweise auch künftig eine Rolle spielen, wie Heimann sagte. „Wir sind mit dem Personalrat im Gespräch, um Mitarbeitern auch in Zukunft Homeoffice anzubieten“, sagte er. Zumindest tageweise soll dies möglich sein – etwa für jene, die wenig Kundenkontakt haben.

Platzproblem entschärfen

Der Bürgermeister erhofft sich dadurch eine höhere Zufriedenheit unter den Mitarbeitern, unter anderem auch bei denen, die einen weiteren Anfahrtsweg haben. Zudem könnte damit das bestehende Platzproblem im Rathaus etwas entschärft werden.

Selbst im kommunalen Kita-Bereich – in der Kita Birkenwichtel und im Hort Robinson – spielte Homeoffice zuletzt eine Rolle, wie Kämmerer Thomas Lessing sagte, der auch Fachbereichsleiter für Soziales ist. Einerseits waren in den vergangenen Monaten ohnehin weniger Kinder zu betreuen als im Normalbetrieb. Andererseits geschah dies auch aus Sicherheitsgründen.

„Sehr motiviert“

„Falls es eine Infektion gegeben hätte, wäre damit verhindert worden, dass die gesamte Einrichtung nicht mehr arbeitsfähig ist“, sagte Lessing, der den Beschäftigten für ihren Einsatz dankt. So haben die Erzieherinnen zu Hause Bastelarbeiten vorbereitet oder aber Geschenke angefertigt für Kinder, die die Kita Richtung Schule verlassen. „Alle waren sehr motiviert.“

Einen großen Aufwand habe es bedeutet, die Anträge auf Notbetreuung der Kinder zu bearbeiten. Dafür waren allein vier Beschäftigte abgestellt, die sich im Wesentlichen nur darum kümmern konnten. Ständig mussten sie sich auf geänderte Richtlinien einstellen. Parallel dazu musste aber auch das neue Kita-Jahr vorbereitet werden. Andere Dinge wie Ausschreibungen blieben dafür zeitweise auf der Strecke.

Dank an die Eltern

Lessing lobte die Eltern dafür, dass diese nicht wahllos Anträge gestellt haben – gerade zu Anfang, als die Kriterien besonders streng waren. „Ich hatte schon die große Befürchtung, dass gleich in der ersten Runde 600 oder 700 Anträge auf Notbetreuung gestellt werden, die wir dann in wenigen Tagen hätten abarbeiten müssen“, sagte er. „Ich habe Hochachtung davor, dass die Eltern verantwortlich damit umgegangen sind.“

Tatsächlich gab es beispielsweise zum Stichtag 26. März „nur“ 138 Anträge, von denen 118 bewilligt wurden. Insgesamt wurden zum Stichtag 15. Juni 500 Anträge auf Notbetreuung von Kindern gestellt, 452 Eltern erhielten eine Zusage. Letztlich sind aber deutlich weniger Kinder betreut worden als möglich. So waren beispielsweise zum 22. April nur 121 Kinder tatsächlich anwesend.

Herausforderung steht bevor

Inwieweit Corona in Zukunft Einfluss nehmen wird, steht aber noch in den Sternen. „Wir wissen nämlich noch nicht, wie der Schulbetrieb funktionieren wird“, sagte Thomas Lessing. „Das wird eine Herausforderung werden.“ Zwar ist die Gemeinde nicht dafür zuständig, das Hygienekonzept umzusetzen – das ist Sache der Schule – aber sie muss zumindest als Dienstleister sicherstellen, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden.

So wurden schon in der Vergangenheit Absperrmaterialien, Aufkleber oder Desinfektionsmittel bereitgestellt. Außerdem hat die Kommune zusätzliche Reinigungen durch Dritte in Auftrag gegeben.

Finanziell ohne Probleme

Finanziell ist die Gemeinde bisher ganz gut durch die Krise gekommen, wie der Kämmerer sagte. „Wir rechnen zwar mit 800 000 Euro weniger Gewerbesteuern, was aber nicht Corona bedingt ist.“ Zudem liegen für die Gewerbesteuer Stundungsanträge von Firmen vor. „Aber dabei handelt es sich nicht um riesige Beträge, um die wir uns Sorgen machen müssten“.

Froh ist Lessing darüber, dass die Einnahmen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie aus den Schlüsselzuweisungen 2020 stabil bleiben. „Schwieriger ist es allerdings vorherzusagen, wie es damit nächstes Jahr aussehen wird“, meinte er.

Heimann sieht als einen positiven Effekt der Corona-Zeit, dass zumindest für die geplante Baumaßnahme in der Straße Am Wald die Baupreise nach unten gegangen sind. Dort soll die Straße ertüchtigt werden, damit sie den Umleitungsverkehr während der Erneuerung der Karl-Marx-Straße aufnehmen kann. Dies verschiebt sich zwar auf 2021, aber das hat nichts mit Corona zu tun. Vielmehr stellt das Land erst dann die Fördermittel zur Verfügung.

Von Andreas Kaatz