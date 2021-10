Brieselang: Gemeinde übernimmt wieder Schnelltestzentrum

Brieselang

Die F.F. Peppel GmbH zieht sich aus Brieselang zurück, darüber informiert die Gemeindeverwaltung. Das Corona-Schnelltestzentrum in Brieselang wird ab Dienstag, dem 5. Oktober, wieder in der Sportlerklause von der Verwaltung der Gemeinde Brieselang betrieben, die dabei wieder auf ehrenamtliche Kräfte setzt. Die Gemeinde kommt damit der Bitte des Landkreises Havelland um Amtshilfe nach.

Betreiber sieht keine wirtschaftliche Basis

Der Wechsel wird notwendig, da der jetzige Betreiber wegen der ab dem 11. Oktober geltenden Kostenpflicht für Testungen keine wirtschaftliche Basis mehr sieht.

Neue Öffnungszeiten ab 5. Oktober in Brieselang

Ab dem 5. Oktober wird das Schnelltestzentrum mit neuen Öffnungszeiten geöffnet: Dienstag von 14 bis 18 Uhr, Donnerstag von 14 bis 18 Uhr, Freitag von 13 bis 17 Uhr und Sonnabend von 9 bis 12 Uhr. Besucher des Testzentrums sollen sich spätestens 15 Minuten vor Schließzeit einfinden. Zur Anwendung gelangt weiterhin der Covid-19-Antigen-Speichel-Schiebetest. Welche Kosten ab dem 11. Oktober auf die Menschen zukommen, die sich testen lassen wollen, steht noch nicht fest. Nach derzeitigem Stand werden für Schwangere und Kinder jedoch kein Geld erhoben, heißt es von Seiten der Gemeinde.

Verweis auf Falkenseer Testzentrum

Da das Brieselanger Testzentrum nur an vier Tagen geöffnet ist, verweist die Verwaltung auch auf Falkensee. Dort können sich Interessierte im mobilen Corona-Testzentrum Falkensee - Campusplatz, zwischen Stadthalle und Bibliothek - ebenfalls testen lassen. Die Öffnungszeiten sind hier: Sonnabend und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Seit 1. Oktober 2021 zusätzlich am Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 11 bis 19 Uhr.

Von MAZonline