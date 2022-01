Brieselang

Die Gemeinde Brieselang will jetzt in Sachen Gewerbeansiedlungen Nägel mit Köpfen machen. So haben die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen, eine Machbarkeitsuntersuchung für die Erweiterung des GVZ Brieselang anzuschieben. Im Blick hat man dafür insbesondere Flächen westlich des Berliner Autobahnrings. Die Kommune rechnet für die Untersuchung mit rund 150 000 Euro Kosten und hofft auf eine etwa 70-prozentige Förderung vom Land.

Dass es Interesse von Unternehmen gibt, sich an der Stelle anzusiedeln, steht außer Frage. Das zeigte nicht zuletzt eine Informationsveranstaltung im August vorigen Jahres. Acht Firmen hatten ihre Pläne und Wünsche vorgestellt. So würden etwa Lidl und Edeka gerne große Logistikstandorte, die den Raum Berlin-Brandenburg versorgen sollen, errichten.

Rechenzentrum soll auch entstehen

Es gibt Interessenten aus dem Bereich Solar und Fotovoltaik. Und Trigon kann sich vorstellen, ein Rechenzentrum im GVZ Brieselang anzusiedeln – allerdings auf dem Areal östlich der Autobahn, teilweise auf der jetzigen Waldfläche. Die planerischen Voraussetzungen müssten aber auch da erst noch geschaffen werden.

Ohnehin soll der Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen B-Plans 110 für die jetzige GVZ-Fläche zwischen Autobahn und Havelkanal demnächst an die Erfordernisse angepasst werden. Dafür gaben alle anwesenden Gemeindevertreter grünes Licht.

Separate B-Pläne sind geplant

In dem Zuge sollen Unternehmen die Möglichkeit erhalten, für ihre Vorhaben separate B-Pläne erarbeiten zu können, um gegebenenfalls ihre Vorhaben schneller umzusetzen. Andererseits würden unter Umständen separate B-Pläne auch verhindern, dass sich das Gesamtverfahren zum B-Plan 110 fürs GVZ für alle davon betroffenen Interessenten unnötig verlängert.

So könnte etwa für das Vorhaben des Rechenzentrums ein eigener Plan erstellt werden, damit eine mögliche zeitliche Verzögerung wegen der Umwandlung von Waldflächen nicht auch die Projekte anderer Unternehmen in die Länge zieht.

Willkommensgruß für Investoren

Darüber hinaus haben die Volksvertreter mehrheitlich eine Absichtserklärung zur Gewerbeentwicklung in Brieselang verabschiedet. Darin begrüßen sie den Wunsch renommierter Unternehmen, sich in Brieselang anzusiedeln. Wegen der begrenzten Flächenpotenziale im vorhandenen GVZ soll eine Erweiterung westlich der Autobahn eine mögliche Option sein. Ziel ist zudem, dass „ein möglichst konfliktfreies Miteinander von Wohnen und Arbeiten gewährleistet wird“.

Bürgermeister Ralf Heimann (FW) warb in der Sitzung dafür, die drei Beschlussvorlagen zum Thema zu verabschieden. Denn es soll ein Signal an potenzielle Investoren sein. Für ihn ist deren Ansiedlung vorrangig eine finanzielle Angelegenheit, denn er erhofft sich für die Zukunft deutlich höhere Einnahmen an Gewerbesteuern.

Bürgermeister sieht nur einen Ausweg

„Wir haben derzeit im Haushalt inklusive der Folgejahre eine Kreditaufnahme von über 30 Millionen Euro eingerechnet. Und in diesem Haushalt sind wichtige Projekte noch gar nicht drin. So möchte die Gemeinde eine Sportarena bauen, das ist aber bisher nicht einpreist.“ Und man wisse auch, dass irgendwann ein neues Rathaus erforderlich ist. Die Gesamtschule und Kitas müssten gebaut werden sowie die Spange der L 202. Weitere Kreditaufnahmen seien deshalb unumgänglich.

Um die Kommune finanziell nicht zu überfordern, sieht er mangels anderer Einnahmemöglichkeiten nur einen Ausweg: „Die einzige Lösung ist, dass sich neue Betriebe hier niederlassen. Denn wir wollen die Projekte, die wir beschlossen haben, auch umsetzen. Doch dazu brauchen wir die Einnahmen in Form von Gewerbesteuern und zwar schnell. Und die Betriebe wollen sich möglichst zügig ansiedeln.“

Heimann appelliert an Gemeindevertreter

Heimann wies darauf hin, dass Brieselang derzeit noch einen zeitlichen Vorlauf habe gegenüber anderen Gemeinden im Großraum Berlin. Derzeit würden im Auftrag des Landes überall potenzielle Gewerbeflächen erfasst. „Wenn aber die anderen Kommunen gleich auf sind mit uns, dann sind wir in Konkurrenz zu ihnen“, so Heimann, der an die Abgeordneten appellierte, den Vorsprung nicht zu verspielen.

Letztlich hatte er damit Erfolg, wenn er auch die BFB-Fraktion größtenteils nicht überzeugen konnte. „Wir haben etwas dagegen, jetzt schon eine Erweiterung des Gewerbegebietes zu beschließen“, sagte Fraktionschef Christian Achilles. Er zeigte sich wenig überzeugt, dass insbesondere die Ansiedlung der Logistiker der Gemeinde viel bringt, „vor allem aber Verkehr“. Auch Anwohner in der Umgebung dürften davon nicht begeistert sein.

BFB will keinen Blankoscheck aussprechen

Und mit einer Absichtserklärung pauschal alle Unternehmen zu begrüßen und zu unterstützen, hält er für unpassend, spricht von einem Blankoscheck. „Doch einen Blankoscheck auszusprechen, das wollen wir nicht.“ Dass der B-Plan 110 für das bisherige GVZ angepasst und rechtssicher gemacht werden soll, dies begrüßte er – ebenso wie die Prüfung einer Ansiedlung des Rechenzentrums. Auch wenn die Einbeziehung des Wäldchens ein kritischer Punkt sei.

Fraktionskollegin Janina Lerch sieht keinen Grund für Hektik. „Auch in drei bis vier Jahren werden die Flächen noch nachfragt sein.“ Sie befürchtet, dass sich die Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt angesichts der vielen laufenden Projekte übernehmen könnte. Die anderen Fraktionen hingegen waren sich einig, dass man eine solche Chance jetzt nutzen müsse, um schnellstmöglich an weitere Einnahmen zu kommen.

