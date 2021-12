Brieselang

Der Fachbereichsleiter für Soziales Thomas Lessing hat sich am Ende der Gemeindevertretersitzung am Mittwochabend das Einverständnis von den Abgeordneten eingeholt, eine Ausschreibung für Corona-Test-Kits durchzuführen.

Momentan sei es so, dass das Land die Kitas mit der notwendigen Zahl an Testkits ausstatte. Das Land verteile diese an die Kreise, die wiederum an die Kommunen und die verteilen sie an die einzelnen Träger. „Das Jugendamt des Landkreises Havelland hat uns jetzt informiert, dass das Land vorhat, ab dem 1.1.2022 dies nicht mehr zu tun und die Aufgabe den Einrichtungsträgern zu übertragen“, so Lessing.

Eine Entscheidung des Landes soll es wohl noch nicht geben

Eine Entscheidung gebe es allerdings noch nicht, aber man gehe seitens des Landkreises ganz stark davon aus. Deshalb empfehle das Jugendamt den Trägern, sich um Testkits zu kümmern. Wie Lessing sagt, solle dann wohl im nächsten Jahr im Rahmen einer Pauschalfinanzierung in unbekannter Höhe eine Refinanzierung erfolgen. Dies soll Teil der noch nicht existierenden Richtlinie sein.

Lessing schätzt, dass die Gemeinde bis März für ihre eigenen Einrichtungen etwa 3200 Kits benötigen werde, um die Vorgaben so umzusetzen, wie es notwendig ist. Die Preis würden voraussichtlich zwischen 3,50 bis 5 Euro pro Testkit liegen. „Wir kommen also über 10 000 Euro“, so der Fachbereichsleiter.

Sicherstellen, dass auch getestet wird

Christian Achilles (BFB) stimmte zu, bat allerdings die Verwaltung darum, ein Verfahren zu finden, „dass auch tatsächlich getestet wird“. Er wisse von Brieselanger Eltern, die offen sagen, dass sie Unterschriften leisten, ohne dass zu Hause getestet wird. „Es muss gewährleistet sein, dass in Kitas auch wirklich getestet wird.“ Er verwies auf Schulen in Nordrhein-Westfalen, wo dies gemeinsam gemacht werde.

Fabian Bleck (CDU) schlug vor, dass die Verwaltung einen Brief ans Bildungsministerium schickt, um darin den Unmut aus Sicht der Gemeinde zu äußern. „Auch wenn es in Potsdam die Frau des neuen Bundeskanzlers ist, heißt es ja nicht, dass man den Kommunen lustige Regelungen kurz vor Weihnachten überhelfen kann.“

Protestbrief ans Bildungsministerium geplant

Wenn man das lange vorbereiten würde, wäre es ok. Aber wenn man es ein paar Tage vor Weihnachten macht, „das geht nicht, schon gar nicht bei diesem wichtigen Thema“. Auch er plädiert für Pool-Tests wie in Nordrhein-Westfalen, „die einheitlich in der Schule gemacht werden“. Darauf sollte man das Land in dem Brief hinweisen.

Harald Brockmann (FW) bedauert, dass das Land das zweite Mal auf der Schiene fahre, Aufgaben des Landes auf die Kommunen abzuwälzen. „Doch was ist, wenn das Land sich umentscheidet und die Kommune doch nicht für die Beschaffung der Kits zuständig ist? Gibt es eine Möglichkeit, dass wir die Kosten dann irgendwie zurückfordern können?“, fragte er.

„Dann haben wir immerhin eine Reserve für die Schulen“, meinte Bürgermeister Ralf Heimann (FW). Wie Lessing sagte, sei der Städte- und Gemeindebund an dem Thema dran, denn dort schlage man auch die Hände über dem Kopf zusammen.

Von Andreas Kaatz