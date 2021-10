Die Gemeindevertreter haben in ihrer Sitzung am Mittwochabend dem Brieselanger Bürgermeister Ralf Heimann (FW) eine Rüge erteilt. Sie werfen ihm den Missbrauch des Amtsblatts sowie falsche Darstellungen zum Thema Sportplatz und Gesamtschule vor. Der Sportverein Grün Weiss reagierte mit einem offenen Brief.