Brieselang

Brieselangs Gemeindevertreter verlieren langsam die Geduld. Denn bei ihrem Großprojekt, dem Neubau der neuen Gesamtschule, geht es offenbar nicht so recht voran. Und damit nicht genug: Auch die Suche nach neuen Sportflächen für den Vereins- und Breitensport stockt.

Denn wie berichtet, hatte sich die Gemeinde dazu entschieden, die neue Gesamtschule samt dazugehöriger Sporthalle auf dem Gelände des Fichte-Sportplatzes zu errichten. Damit ist jedoch die Nutzbarkeit der Anlage insbesondere für den Sportverein Grün Weiss künftig eingeschränkt.

Neues Sportgelände nötig

Somit hat man sich mit Beschluss vom November vergangenen Jahres entschieden, an anderer Stelle – ergänzend zum Fichte-Sportplatz –, ein neues Sportgelände zu entwickeln. Acht Flächen wurden untersucht. Letztlich ins Auge gefasst hatte man dabei vor allem das „Gutsmann-Gelände“ in Zeestow sowie Flächen östlich der A 10 sowie des Havelkanals.

Doch in der jüngsten Gemeindevertretersitzung wurde massiv Kritik daran geübt, dass die Verwaltung noch immer nicht so recht vor-ankommt. Aus dem Grunde haben die Gemeindevertreter jetzt fraktionsübergreifend einen Beschluss gefasst, den lediglich Bürgermeister Ralf Heimann (FW) ablehnte.

Vorwürfe gegen die Verwaltung

Mit dem Beschluss soll eine Beschleunigung der Planungen für die Gesamtschule und das neue Sportgelände erreicht werden. Denn die erforderlichen Maßnahmen würden „durch die Verwaltung nicht mit der erforderlichen Priorität und Stringenz betrieben. Daraus resultieren erhebliche Realisierungsgefahren für das gesamte Projekt“, heißt es.

Nun wurde die Verwaltung beauftragt, für die beiden Vorhaben schnellstens Vorschläge zur Projektsteuerung vorzulegen, Zeitschienen zu entwickeln und sich am noch zu gründenden „Runden Tisch Sportgelände“ zu beteiligen.

Unkündbarer Mietvertrag

Bei diesem soll ein Einvernehmen zwischen Grün Weiss, der Gemeindevertretung und der Verwaltung zur Planung und Umsetzung des künftigen Sportareals hergestellt werden. Außerdem muss man sich mit Grün Weiss über eine künftige Verlagerung einigen. Denn der Sportverein hat einen bis 2035 unkündbaren Nutzungsvertrag für das Fichte-Sportgelände.

Außerdem soll der Bürgermeister die Anwohner des Fichte-Sportplatzes in die Planungen einer Gesamtschule einbeziehen, womit man das Risiko von verwaltungsrechtlichen Klagen gegen das Projekt vermindern will.

Baut Landkreis Container?

„Wir werden hier in absehbarer Zeit keine Gesamtschule haben, wenn wir nicht langsam in die Pötte kommen“, sagt BFB-Fraktionschef Christian Achilles. Er sehe schon, dass der Landkreis langsam die Geduld verliert und Container auf das Schulgelände stellen wird. Und man müsse unbedingt mit Anwohnern, dem Sportverein und den Eigentümern der Grundstücke, auf denen die Sportanlage entstehen könnte, ins Gespräch kommen, mahnte er an.

Fabian Bleck (CDU) sprach von einem Beschlussantrag, der der Gemeindeverwaltung die Hand reiche. „Im Vordergrund steht für uns die Parallelität der Vorhaben“, sagte er. Denn es solle nicht so sein, dass erst die Schule geplant und gebaut wird und man sich anschließend um den Sportplatz kümmert. Es ist im Interesse von Grün Weiss, dass beide Vorhaben gleichzeitig entwickelt werden.

Gefahr, dass Projekte gegen die Wand fahren

Er wies auch darauf hin, dass die Projektsteuerung für beide Projekte extern vergeben werden soll, um die Gemeindeverwaltung nicht weiter zu belasten. „Seit November 2020 hatte die Gemeinde das Heft des Handelns in der Hand“, meinte er. „Wir haben die Bitte, mit uns das Projekt zu machen“, wandte er sich an den Bürgermeister und warnte: Ansonsten würden beide Projekte gegen die Wand fahren.

Bürgermeister Ralf Heimann wiederum warnte davor, den entsprechenden Investor, auf dessen Flächen die Sportanlage entstehen könnte, zu verärgern. „Man kann am Investor vorbei öffentliche Beschlüsse fassen und versuchen, Druck auszuüben, und dann kann man das Pech haben, dass man genau das Gegenteil erreicht, nämlich dass Investoren auf stur schalten“, so Heimann.

Fantasie stößt auf Realität

Man sei in Gesprächen mit Investor Gutsmann, weitere sollen folgen. Er glaube nicht, dass in drei Jahren der Sportplatz steht, wie es verkündet worden sei. In der Zeit werde nicht mal der Flächennutzungsplan geändert sein. „Hier stößt Fantasie auf Realität.“

Kai Nagel (Grüne) forderte indes den Bürgermeister auf: „Machen Sie bessere Vorschläge und sagen Sie nicht nur, was nicht geht.“ Antje Koch (Linke) indes sieht ihre Skepsis aus der Vergangenheit bestätigt. „Ich kann es nicht mehr hören und ich glaube auch nicht, dass die Gesamtschule gebaut wird. Die Linke war von Anfang an dagegen, auf dem Sportplatz dieses Riesenmons-trum zu bauen“, sagte sie.

Von Andreas Kaatz