Aus Sicht des SV Grün Weiss Brieselang geht es mit den Aktivitäten für ein neues Sportgelände nicht so recht voran. Vereinsvorsitzender Michael Koch spricht in der neuesten Ausgabe der „Vereinsinfo“ von „Tippelschritten“, was die Gespräche mit der Gemeindeverwaltung zur Entwicklung neuer Sportflächen in Brieselang-Süd betrifft. „ Für den Vereinsvorstand kann ich ruhigen Gewissens sagen, dass wir alles Mögliche unternommen haben“, wird Koch zitiert.

So habe man sich von der Grundstückssuche, über Planungsvorschläge bis hin zu Kostenberechnungen und zum Aufzeigen von Fördermitteln weit über die Verantwortung des Vereins hinaus in den Prozess eingebracht. „Und wir haben es gerne getan“, betont der Vereinschef. Jetzt liege der Ball aber im Spielfeld der Gemeinde, „die wir weiter nach Kräften unterstützen werden, um das Projekt voranzubringen“.

Verein pocht auf Alternativflächen

Wie mehrfach berichtet, hängt das Vorhaben auch mit dem geplanten Bau der Gesamtschule auf dem Gelände des Fichtesportplatzes zusammen. Denn das wird die Sportmöglichkeiten des Vereins, der sich eines ständigen Mitgliederzuwachses erfreut, noch mehr einschränken beziehungsweise nahezu unmöglich machen.

Doch bevor nicht seitens der Gemeinde Alternativflächen zur Verfügung gestellt werden, könne man das Gelände nicht verlassen, hieß es immer wieder seitens des Vereins, der noch einen Nutzungsvertrag mit der Gemeinde bis 2035 hat. Weil es bei der Suche nach einem neuen Standort für das Sportgelände offenbar keinen Fortschritt gab, war der Verein selber in Vorleistung gegangen. Die Wahl fiel auf ein Areal im Südwesten, am Mittelgraben. Drei Eigentümer müssen überzeugt werden, ihre Flächen für dieses Vorhaben zur Verfügung zu stellen.

Mit Gesprächen nicht zufrieden

Vor Kurzem fanden jetzt auch Gespräche zwischen Verein und Gemeinde zum Thema Sportgelände statt. Mit deren Ausgang ist Grün Weiss allerdings nicht so recht zufrieden, wie aus der Vereinsinfo hervor geht. Generell geht es ihm zu langsam. Und eines steht auch fest: Ohne Fördermittel wird das neue Sportgelände nicht zu entwickeln sein. Der Gemeinde fehlt dafür schlicht das Geld.

Und so zeigt man sich über eine Aussage in den Gesprächen verwundert. „Dem Verein wurde in einem Gespräch im Januar übermittelt, dass die Erarbeitung eines Förderantrages wahrscheinlich aus zeitlichen beziehungsweise personellen Gründen nicht möglich ist. Angesichts einer möglichen Förderung von bis zu 70 Prozent eines solchen Projektes ist diese Aussage nicht zu begreifen“, heißt es wörtlich.

Förderrichtlinie des Landes zur Verfügung gestellt

Der Verein habe Mitte Januar 2022 der Verwaltung die Förderrichtlinie des Landes für ein solches Projekt übermittelt. Diese beinhalte den Förderzeitraum 2020 bis 2022. „Es müssen aber spätestens im Jahre 2022 die Mittel beantragt werden“ Es müsse ein Vorantrag beim Kreissportbund gestellt werden, der an den Landessportbund geht. Und erst das Ministerium entscheide über eine Förderung.

Laut Grün Weiss habe der Verein sogar seine Unterstützung angeboten und würde die mit einem Planungsbüro vorgenommene erste Kostenschätzung zur Verfügung stellen. „Die Aussage der Verwaltung bedeutet auch, dass diese sich vor 2023 nicht mit dem Thema beschäftigen möchte“, heißt es enttäuscht.

Unzufrieden ist der Verein auch mit der Ankündigung, dass unter die Fläche des Fichte-Sportplatzes eine Erdwärme-Anlage kommt, bevor erst dann der Kunstrasen erneuert wird. Dies solle im Jahr 2023 erfolgen. Man befürchtet nun einen Ausfall des Fichte-Sportplatzes für einige Monate, ohne dass ein Ersatz zur Verfügung steht. Der Vereinssport würde stillstehen, wird seitens Grün Weiss kritisiert.

