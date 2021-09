Brieselang

Die Sorge wächst beim Sportverein Grün-Weiss in Brieselang mit seinen rund 450 Mitgliedern. Die Verantwortlichen dort befürchten, dass die Gemeinde es nicht rechtzeitig schafft, ein alternatives Sportgelände zur Verfügung zu stellen, wenn die neue Gesamtschule auf dem Gelände des Fichte-Sportplatzes errichtet wird. Denn für beide Nutzungen ist dort künftig kein Platz. Wobei der Sportverein aufgrund seines Wachstums unabhängig vom Schulbau sowieso Erweiterungsmöglichkeiten benötigt.

Doch bisher ist trotz Beschlusses der Gemeindevertretung offenbar noch kein neues Sportgelände in Aussicht. Aus dem Grunde hat der Verein selbst die Initiative ergriffen und nun sogar einen Fachplaner von „Grün der Zeit“ aus Potsdam damit beauftragt, ein Konzept für einen neuen Sportplatz mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten auf den Weg zu bringen.

In Vorleistung gegangen

„Wir sind dabei als Verein in Vorleistung gegangen und wissen jetzt, wie man ein Sportgelände entwickeln könnte“, sagt der neue Grün-Weiss-Vorsitzende Michael Koch. Denn für ihn steht fest: „Das Schulprojekt kann nur gelingen, wenn auch für den Sport eine Lösung gefunden wird.“ Beides soll zeitgleich entwickelt werden. Eine Vorgehensweise, die die Gemeindevertreter festgelegt haben.

So schlägt Grün-Weiss vor, dass am Mittelgraben im Westen der Gemeinde – nahe der Autobahn und dem Havelkanal – eine insgesamt rund 120 000 Quadratmeter große Fläche dafür in Frage kommen könnte. Diese wiederum besteht aus drei Teilflächen, die jede einen anderen Eigentümer hat.

Fläche ist kein Bauland

Als Vorteile werden genannt: Es handelt sich um kein Bauland und auch nicht um ein Landschafts- oder Naturschutzgebiet. Es gebe gute Erschließungsmöglichkeiten und auch die Anwohner hätten etwas davon. Als Nebeneffekt würden sie besser vor dem Lärm der Autobahn geschützt und bekämen einen Erholungsraum, heißt es.

„Wir sehen es als Sport- und Freizeitfläche für alle Generationen“, sagt der Vereinsbeauftragte für Kommunikation Wilhelm Garn. Nicht nur der Verein solle davon profitieren, sondern alle Brieselanger. Die Äußerungen kürzlich von Bürgermeister Ralf Heimann (FW), dass man an die Grundstücksflächen der Anwohner heran bauen wolle, bezeichnete er als Unsinn.

Gemeinde hat dabei den Hut auf

„Nur 30 000 bis 35 000 Quadratmeter sind für die Sportflächen vorgesehen.“ Diese möchte man innerhalb der Gesamtfläche so anordnen, dass niemand beeinträchtigt wird. Koch fügt hinzu: „Unser Wunsch ist auch, dass frühzeitig von Seiten der Gemeinde auf die Anwohner zugegangen wird.“

Für Koch kommt es jetzt darauf an, dass die Verwaltung das Gespräch mit den drei betreffenden Eigentümern der potenziellen Sportflächen sucht. Und er macht deutlich: „Wir wollen unsere Aktivitäten als Unterstützungsangebot verstanden wissen. Am Ende muss die Gemeinde den Hut aufhaben. Wir wollen mithelfen und einbezogen werden“, so Koch. Man wünscht sich einen Runden Tisch.

Vorschläge für die Erschließung

Der Verein schlägt der Verwaltung vor, dass für das betreffende Gelände eine Teiländerung des Flächennutzungsplanes vorgenommen und ein B-Plan aufgestellt wird. Die motorisierte Erschließung könnte von der L 202 aus erfolgen, was ohnehin schon für das Baugebiet Pappelallee im Gespräch ist. Dadurch würde nicht noch mehr Autoverkehr ins Wohngebiet gezogen. Von Norden sollten nur Fußgänger und Radfahrer das Gelände erreichen können – auch im Interesse der Anwohner.

Drei Bauphasen stellt sich der Sportverein Grün-Weiss vor. Die erste ist das Pflichtprogramm. In dem Zuge soll Ersatz für den Wegfall des Fichtesportplatzes geschaffen werden. Dazu gehören ein Vereinsheim, ein Wettkampfanlage mit Großfeld, Mini-Kicker, eine Grünfläche und eine Boule-Bahn sowie Stell- und Wegeflächen.

Hoffen auf Fördermittel

In einem weiteren Schritt – sozusagen als Kür - könnte dann ein Fitnesspark für alle Generationen entstehen, darüber hinaus Juniorenspielfelder, Beachvolleyballfelder und ein zweites Großfeld. Schließlich sind auch noch eine Fläche für Trendsportarten, Basketball, ein Kombifeld für Hand- und Volleyball, Outdoortischtennis und ein drittes Großfeld im Fokus. Selbst eine Kegelbahn für den Brieselanger Sportverein (BSV) könnte man integrieren. Und die Zeebra-Grundschule hätte in unmittelbarer Nähe ein vollwertiges Sportgelände, heißt es.

Garn schätzt, dass das Projekt am Ende 7 bis 8 Millionen Euro kosten wird. „Für die erste Phase liegen wir etwa bei der Hälfte und könnten eventuell mit 50 Prozent Zuschuss rechnen.“ Denn das Projekt sei durchaus förderfähig, das ins Auge gefasste Programm laufe bis 2024. „Doch wir müssen langsam in die Pötte kommen, um Fördermittel beantragen zu können. Das Projekt ist für die Gemeinde finanziell anspruchsvoll“, sagt Michael Koch.

Projektsteuerer soll engagiert werden

Allerdings sehen beide durchaus, dass die Gemeindeverwaltung angesichts der vielen Bauvorhaben im Ort schon jetzt personell stark beansprucht ist. „Wir haben deshalb vorgeschlagen, einen Projektsteuerer zu engagieren, der sich um die Details kümmert – in Absprache mit der Gemeinde“, sagt der Vereinsvorsitzende. Er bedauert allerdings, dass von Seiten der Gemeindeverwaltung bisher noch keine Reaktion zu den Vorschlägen gekommen sei.

Rein rechtlich gesehen, sitzt der Sportverein am längeren Hebel, denn er verfügt über einen bis 2035 laufenden Nutzungsvertrag mit der Gemeinde für den Fichte-Sportplatz. Kein neuer Sportplatz, keine neue Schule. Doch darauf möchte man es keinesfalls ankommen lassen. „Wir haben ebenfalls ein großes Interesse daran, dass die Gesamtschule ein Erfolgsprojekt wird“, sagt Garn. „Wir werden uns aber vom Fichte-Sportplatz nur zurückziehen können, wenn wir eine Alternative angeboten bekommen.“

Und Koch macht deutlich: „Mit unseren derzeit 17 Mannschaften sind die Kapazitäten schon lange überschritten. Wir brauchen eine zusammenhängende Fläche und nicht mehrere, die verteilt sind. Unsere Vorstellungen liegen jetzt auf dem Tisch, am Zuge sind andere.“ Ziel sei es, dass bis Jahresende klar ist, wohin die Reise geht.

Von Andreas Kaatz