Die geplante Aufstockung des Anbaus am blauen Hortgebäude der Robinson-Grundschule steht kurz bevor. Wie die Gemeinde jetzt mitteilte, hat das Bauordnungsamt des Landkreises die Baugenehmigung erteilt. Diese liegt seit Anfang der Woche vor. Damit können die Arbeiten starten und der Zeitplan bis zur Fertigstellung des Bauprojektes in den Sommerferien kann eingehalten werden, heißt es seitens der Verwaltung.

Am 10. und 11. März wird somit wieder einmal eine Flotte von Schwerlastern anrücken und den Verkehr auf der Karl-Marx-Straße beeinträchtigen. Eine zeitweilige Sperrung ist unumgänglich. Die Lkws liefern die Raummodule an, die anschließend per Kran abgeladen und auf den bestehenden Anbau gehievt werden, der damit ein Obergeschoss erhält.

Platz für 54 Kinder

Auf diese Weise entstehen drei neue Horträume für die Betreuung von bis zu 54 Kindern im Grundschulalter sowie ein Erzieherraum. Gut eine Million Euro lässt sich die Gemeinde die Baumaßnahme kosten.

Dass dies erforderlich sein könnte, war schon bei der Errichtung des Anbaus Ende 2017 mit eingeplant worden. Auch dieser besteht aus zahlreichen Modulen. So hatte man das Fundament bereits so ausgelegt, dass eine zweite Etage bei Bedarf aufgesetzt werden könnte. Auch die Aussparung für die Treppe ist bereits vorhanden.

Ende November 2017 wurden die Module angeliefert. Danach folgte der Innenausbau. Entstanden waren vier Gruppenräume sowie ein Raum für Erzieher. Die Eröffnung erfolgte dann Anfang Juni 2018. Der Anbau wurde dringend benötigt, da der Hort aus allen Nähten platzte. Ab sofort hatten im Anbau 74 Kinder Platz.

Klassenräume werden freigezogen

Bei dem erneuten Bauvorhaben geht es allerdings nicht in erster Linie um die Erweiterung der Hortkapazitäten. „Wir wollen die Aufstockung machen, um im Ergebnis Klassenräume in der Grundschule freizuziehen, die derzeit zweckentfremdet für den Hort genutzt werden“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Thomas Lessing. Künftig soll dort wieder Unterricht ermöglicht werden.

Auch wenn in den nächsten Jahren die Nachfrage nach Plätzen in der Robinson-Grundschule steigen wird, so sollen die demnächst frei werdenden Räume aber erst einmal für die Oberschule beziehungsweise für die zum neuen Schuljahr startende Gesamtschule genutzt werden.

Vier siebte Klassen

Die Oberschule unterrichtet jetzt schon Schüler im Gebäude der benachbarten Grundschule, weil die Kapazitäten im Altbau nicht mehr ausreichen. Wenn nun drei Horträume im Sommer freigezogen werden, steht dem Start der Gesamtschule nichts mehr im Wege, wie Lessing sagt: „Wir können damit sicherstellen, dass vier siebte Klassen eingeschult werden.“

Bis der Neubau der Gesamtschule steht, wird es noch eine Weile dauern. Lange hatte man darüber nachgedacht, wo der Neubau entstehen soll. Ursprünglich sollte er auf dem Schulcampus errichtet werden, was allerdings zahlreiche Nachteile mit sich gebracht hätte.

Entscheidung im November

Letztlich schlug die Gemeindeverwaltung vor, den Neubau samt neuer Sporthalle auf dem Fichte-Sportplatz zu errichten. Die Gemeindevertreter haben sich im November 2020 mit großer Mehrheit dieser Variante angeschlossen.

Wie Bürgermeister Ralf Heimann (FW) kürzlich sagte, geht er davon aus, dass die Planung bis Frühjahr oder Sommer 2022 abgeschlossen werden kann, bevor der Bauantrag eingereicht wird. Er hofft, dass eventuell bis Ende 2022, spätestens Anfang 2023, die Genehmigung vorliegt. „Vor 2023 wird also kein erster Spatenstich erfolgen können“, so Heimann.

An der Hort-Baustelle sollen nun bereits am 3. März der Bauzaun und der Bauschuttcontainer angeliefert werden. Danach werde nach Auskunft der Gemeinde das Baugerüst aufgestellt und das Dach demontiert. Kran und Baustellencontainer kommen am 9. März.

Eingang ab 3. März gesperrt

An die Montage der Module schließen sich als Erstes die Dachdecker- und Fassadenarbeiten an. Der Eingang zum Schulhofgelände für den Hort und die Robinson-Grundschule wird bereits ab dem 3. März gesperrt. Die Kinder müssen dann den Eingangsbereich der Oberschule mitbenutzen.

Derzeit wird noch ein weiteres Gebäude aufgestockt, nämlich der Hort an der Zeebra-Grundschule in Zeestow. Dort wurde damit begonnen, die Fenster einzubauen, informierte Bürgermeister Heimann in der Gemeindevertretersitzung.

Auch die Arbeiten am Dach könnten nun zeitnah abgeschlossen werden. Ab nächster Woche würden Leistungen aus dem Bereich Heizung/Sanitär umgesetzt. Hinzu kommen die Außenputzarbeiten, die ebenfalls nächste Woche starten sollen.

Von Andreas Kaatz