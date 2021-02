Brieselang: Ideen für Vier-Stufen-Plan im Covid-Kampf

Brieselang

Geht es nach dem Willen der Fraktion „Bürger für Brieselang“, dann wird die Gemeinde Brieselang ihren älteren Bürgern eine besondere Impf-Hilfe an die Hand geben.

Hilfe bei Impfterminen

Die Fraktion beabsichtigt, dazu einen Antrag auf der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 24. Februar 2021 einzubringen, erklärte Fraktionsvorsitzender Christian Achilles. „Darin geht es jeweils gemeindefinanziert um einen Service für die Vereinbarung von Impfterminen, um die Bereitstellung von Beförderungen von älteren Mitbürgern zu den Impfterminen und um eine Teststrategie in den Gemeindeeinrichtungen und um die Organisation von Impfterminen in unserer Gemeinde zu einem späteren Termin.“ Die Fraktion hat sich außerdem an betroffene Personen und Institutionen gewandt, um weitere Anregungen, Hinweise oder Kritik zu diesem Antrag in Erfahrung zu bringen und zu diskutieren.

Globale und lokale Anforderungen

Die Fraktion hat einen Entwurf zu einer Strategie der Gemeinde Brieselang zur Eindämmung von Covid-19 entworfen. Diese Eindämmung sieht die BfB-Fraktion als größte Herausforderung „global und auch in der Gemeinde Brieselang“ an. Die Strategie richtet sich auch an die Bürgerinnen und Bürger, diese werden aufgefordert, die Hygiene-, Abstands- und Kontaktregelungen konsequent einzuhalten, und sich „solidarisch und hilfsbereit“ zu verhalten.

Vier-Punkte-Plan vorgeschlagen: Teil 1

Für die Gemeinde wird ein Vier-Punkte-Plan vorgeschlagen. Das System besteht zum einen aus einem Impftermin-Service. Nach BfB-Vorstellungen soll die Gemeinde als kostenlose Serviceleistung die Vereinbarung von Impfterminen anbieten.

Teil 2

Als zweiter Teil der Covid-Strategie wird ein Beförderungsservice vorgeschlagen. Er ist für mobilitätseingeschränkte Personen und insbesondere für Personen ab 70 Jahre gedacht, die das jeweilige Impfzentrum nicht allein und nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können. Auch dieser Beförderungsservice sollte für die Nutzer kostenfrei sein.

Teil 3

Teil 3 der Brieselanger Covid-Strategie sieht Antigen-Tests in den Gemeindeeinrichtungen vor. Das richtet sich auf den Zeitraum, in dem das öffentliche Leben wieder hochgefahren wird. Die Gemeinde sollte deshalb regelmäßige Antigen- oder im Ausnahmefall auch PCR-Tests kostenfrei anbieten – und zwar für Mitarbeiter in der Gemeindevertretung, in den Kindertagesstätten, in den Schulen und für ehrenamtlich tätige Personen mit funktionsbedingt vielen Kontakten. Zur Durchführung der Tests sollte die Kooperation zu einer Arztpraxis, Hilfsorganisation oder Pflegeeinrichtung gesucht werden, damit die Tests von fachkundigem Personal übernommen werden können. Die dadurch entstandenen Kosten soll die Kommune übernehmen.

Teil 4

Und schließlich Teil 4 der Impfstrategie: „Gemeindliche Impftermine“. Damit soll sich auf die Situation vorbereitet werden, wenn im Laufe des Jahres mehr und andere Impfstoffe auf den Markt kommen, die was Kühlung und Transport betrifft, leichter zu behandeln sind.

Für all die Maßnahmen rechnet die Fraktion mit einem Kostenaufwand von etwa 100 000 Euro. Sie sieht diese Maßnahmen als wichtigen Teil der gemeinsamen Anstrengung der örtlichen Akteure im globalen Kampf gegen die Pandemie.

Von Marlies Schnaibel