Brieselang

Seit 2015 lebt Kathrin Neumann (36) mit ihrer Familie in der Gemeinde Brieselang. Vor einem Jahr hat sie sich als ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte beworben – eine Stelle, die es in der Gemeinde bisher noch nicht gab. Im Interview berichtet Kathrin Neumann, was sie in den zwölf Monaten schon erreichen konnte.

Frau Neumann, Sie sind jetzt ein Jahr ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Was ist Ihnen in dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben?

Kathrin Neumann: In meinem ersten Jahr als Gleichstellungsbeauftragte habe ich viele Kontakte mit Menschen in Brieselang und darüber hinaus gehabt, die sehr bereichernd waren. Ich habe viele spannende und engagierte Menschen kennenlernen dürfen. Es ist nur schade, dass viele der persönlichen Gespräche wegen Corona nur digital stattfanden.

Dabei fing Ihre Amtszeit ja etwas kompliziert an. In der Gemeindevertretung stritt man vor einem Jahr über die Rechtsgrundlage für ihre Wahl…

Das war für den Beginn meiner Arbeit unwesentlich, ich habe mich davon nicht beeindrucken lassen und einfach mit meiner Tätigkeit angefangen. Die Gemeindevertretung war sich ja grundsätzlich einig, dass ich die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte werden soll. Letztlich kann ich sagen, dass ich auch einiges erreicht habe.

Was wäre das?

So wurde zum Beispiel erstmals am 25. November 2020, am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, am Rathaus die Fahne „Wir sagen NEIN zu Gewalt gegen FRAUEN!“ gehisst. Damit haben Gemeindevertretung und -verwaltung ein gemeinsames Zeichen gesetzt. In dem Zusammenhang habe ich eine Online-Veranstaltung gemeinsam mit dem Ortsverband Die Linke organisiert. Bei dieser sprach auch die Leiterin des Frauenhauses Rathenow, Catrin Seeger, über ihre Arbeit.

Denken Sie, dass häusliche Gewalt gegen Frauen ein Thema in Brieselang ist?

Diese Frage bekam ich auch von anderen zu hören. Fakt ist: Es handelt sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem und ist nur Privatsache. Häusliche Gewalt passiert auch nicht auf offener Straße. In 75 Prozent aller brandenburgischen Gemeinden und kreisfreien Städten wurden Fälle von häuslicher Gewalt registriert und das ist nur das Hellfeld. Brieselang hat mehr als 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch zu Fällen von häuslicher Gewalt kommt, durchaus da – gerade jetzt in der Corona-Zeit. Es ist deshalb notwendig, dass man darüber spricht und damit die Hemmschwelle für die Betroffenen, sich zu melden, sinkt. Oft sehen die Opfer die Schuld nur bei sich und suchen sich keine Unterstützung.

Interessant ist auch eine Aktion, die Sie im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche ins Leben gerufen haben. Sie suchen die Brieselanger Superheldinnen. War der Aufruf erfolgreich?

Das kann man sagen. Es wurden 25 Superheldinnen vorgeschlagen. Darunter sind auch zwei Frauen, die zwar nicht aus Brieselang sind, aber sich hier engagieren. Ich nehme jetzt nach und nach Kontakt mit den Frauen auf, führe mit ihnen Interviews und stelle sie im Amtsblatt vor. Dabei bleibt es aber nicht. Mit den Interviews möchte ich auch auf gleichstellungspolitische Probleme aufmerksam machen.

Wie sieht das konkret aus?

Als Erstes habe ich mit der Gemeindevertreterin Ines Buhrig (BFB) gesprochen. In dem Interview ging es auch um die Problematik, dass sich weniger Frauen als Männer kommunalpolitisch engagieren. Parallel dazu organisierte ich gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten von Falkensee, Juliane Wutta-Lutzmann, eine Online-Diskussionsrunde mit der Landesgleichstellungsbeauftragten Manuela Dörnenburg und Volksvertreterinnen aus Brieselang und Falkensee. Das Thema lautete: Was hält uns ab? Für mehr Frauen in der Kommunalpolitik.

Welchen Effekt kann man mit einer solchen Veranstaltung erzielen?

Erst mal dient es natürlich dazu, auf das Thema aufmerksam zu machen und Ursachen dafür zu finden. Nur dann kann man den Missstand auch beheben. Besonders erfreulich ist, dass die Veranstaltung Ausgangspunkt für ein überörtliches und überparteiliches Netzwerk für politisch interessierte und engagierte Frauen aus Brieselang, Dallgow-Döberitz und Falkensee war. Mitte Mai hatten wir unser erstes Onlinetreffen mit rund 20 Teilnehmerinnen. Und im Oktober soll es die erste große Veranstaltung geben, hoffentlich in Präsenz. Dann werden wir darüber diskutieren, wie sich politisches Engagement mit Familie und/oder Pflegeaufgaben besser vereinbaren lässt.

Was ist als Nächstes geplant?

Ich hatte zwischenzeitlich schon ein Interview mit Vera Luther. Sie war in ihrer beruflichen Tätigkeit immer in der Pflege tätig und wir haben gemeinsam Probleme in der Pflege thematisiert. Oftmals sind nämlich Frauen von diesen Problemen betroffen. Und in einem weiteren Gespräch geht es um ein Projekt, das sich der Bildung von Kindern aus nichtakademischen Familien widmet, die weniger studieren als andere. Meine Gesprächspartnerin ist Mentorin und unterstützt die Jugendlichen bei der Auswahl des passenden Studiums.

Sie hatten sich zu Beginn Ihrer Tätigkeit auch die Kinder- und Jugendarbeit als Schwerpunkt gesetzt. Konnten Sie da schon etwas erreichen?

Gemeinsam mit der Falkenseer Gleichstellungsbeauftragten werden wir noch in diesem Jahr das Projekt „Junge digitale Superheldin“ umsetzen. Dabei geht es um die Nutzung digitaler Medien von Mädchen und jungen Frauen im Alter von 12 bis 16 Jahren. Wir freuen uns sehr, dass auch das Land Brandenburg das Projekt finanziell unterstützt.

Warum bezieht sich das Projekt nur auf Mädchen und junge Frauen?

Mädchen haben ein anderes Nutzungsverhalten und sind anderen Gefahren im Netz ausgesetzt als Jungen. Die Online-Nutzung von Mädchen findet mehr im Bereich der Kommunikation statt. Mädchen und Frauen sind besonders von digitaler Gewalt betroffen, die bereits 70 Prozent von ihnen bei der Nutzung sozialer Medien erfahren haben. Bei der konkreten Auswahl der Themen möchten wir aber die Mädchen mit beteiligen und suchen dazu Akteurinnen aus beiden Orten. Wir wollen gemeinsam ein Programm erarbeiten, damit es zielgruppengerecht ist. Losgehen wird es mit dem Thema Cybermobbing.

Wie soll die Umsetzung konkret aussehen?

Wir wollen im Rahmen von Workshops, Filmabenden oder Lesungen einen geschützten Raum für einen Austausch bieten und zeigen, wie es aussieht, wenn jemand gemobbt wird und wie man ihn unterstützen kann. Neben diesem Projekt möchte ich auch das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung stärken und hatte mich dafür eingesetzt, dass die Gemeinde sich für das Projekt „Jugend entscheidet“ der Hertie-Stiftung, bewirbt. Erfreulicherweise bekam sie hierfür den Zuschlag.

Was können die Brieselanger von Ihnen als Gleichstellungsbeauftragte in Zukunft erwarten?

Sie können erwarten, dass ich noch einiges geplant habe. Eine nächste Aktion gibt es schon im Juni. Da möchte ich an Tagesmütter mehrere von Amazon gespendete Pakete mit jeweils vier Büchern übergeben, die die Vielfalt unserer Welt darstellen. Die Kinder sollen früh vorurteilsfrei sehen, dass Kinder unterschiedliche Hautfarben oder aber auch zwei Mütter haben können. Außerdem hoffe ich, dass ein eingebrachter Beschlussantrag zum Hissen der Regenbogenfahne in der Gemeindevertretung Zustimmung findet und wir in Brieselang Farbe zeigen und ein Zeichen gegen Diskriminierung und für eine vielfältige Gesellschaft setzen. Hierzu plane ich auch Veranstaltungen.

Was wünschen Sie sich jetzt noch?

Mein Ziel ist es, noch mehr AkteurInnen in der Gemeinde für die wichtigen gleichstellungspolitischen Themen zu gewinnen. Mir ist wichtig, die gesetzten Impulse nachhaltig zu verankern und umzusetzen. Letztlich ist festzustellen: In meinem ersten Jahr konnte ich schon einige wichtige Impulse setzen – auch dank der Unterstützung der Gemeindeverwaltung und der Gemeindevertretung.

Sie haben jetzt auch einen Instagram-Account?

Richtig, unter instagram.com/gleichstellung_brieselang/ möchte ich das, was ich in Brieselang tue, noch bekannter machen und regelmäßig berichten. Auf diese Weise erreiche ich auch Leute, die nicht unbedingt auf der Gemeinde-Homepage unterwegs sind.

Von Andreas Kaatz