Brieselang

Gerne würde Janine Scheunpflug in der Brieselanger Frauenmannschaft noch aktiv mitspielen, aber das geht nicht mehr. Eine schwere Knieverletzung hat sie vor einiger Zeit zum Aufgeben gezwungen. Doch die 35-Jährige ist dem Fußball trotzdem treu geblieben. Beim SV Grün-Weiss trainiert sie die Mädchen. Ohne sie wäre die Nachwuchsarbeit im Bereich der E- bis C-Jugend nicht denkbar.

„Momentan bin ich sechs Tage in der Woche auf dem Platz, von Freitag bis Mittwoch“, sagt die Brieselangerin. Bei Wind und Wetter bringt sie den Mädels auf dem Fichtesportplatz in der Karl-Marx-Straße das Fußballspielen bei. Ihre Tage sind dadurch gut ausgefüllt. Vom Büroschreibtisch im Homeoffice geht es nachmittags direkt zum Training und danach ins Bett. Morgens wieder aufstehen und an den Schreibtisch, danach wieder auf dem Fußballplatz.

Vor zwei Jahren nach Brieselang gekommen

„Das macht mir ganz viel Spaß. Fußball ist meine große Leidenschaft.“ Sie freue sich über die leuchtenden Augen der Mädchen, die sie trainiert und die engagiert bei der Sache sind. „Es ist schön, wenn man sieht, wie die Mädchen Fortschritte machen. Und es ist ja auch besser, dass sie sich draußen sportlich betätigen, als wenn sie nur zu Hause sitzen“, sagt Janine Scheunpflug.

Die Bundeswehrangehörige ist vor zwei Jahren nach Brieselang gekommen, hatte dort ein halbes Jahr später mit anderen die Frauenmannschaft gegründet. Deren Ursprung war teilweise in Borgsdorf in Oberhavel, wo auch Janine Scheunpflug ganz kurz spielte.

Heimstatt bei Grün-Weiss gefunden

Die Frauenmannschaft dort habe sich dann aber aufgelöst, sagte sie. „Dann hieß es 2020, lass uns doch hier in Brieselang eine Freizeittruppe machen, und aus der Freizeittruppe ist dann innerhalb von anderthalb Wochen ein 18-Mann-Kader geworden, auch mit Frauen von Babelsberg 03, die keinen Trainer mehr hatten“, blickt sie zurück.

Janine Scheunpflug kümmert sich bis heute um das Torwarttraining der Frauen und der Kreisliga A-Herren sowie der Jugend-Mannschaften. Und sie leitet drei Mal in der Woche auch das Mannschaftstraining der Mädchen-Teams. Ihren Trainerschein, die C-Lizenz, hatte sie schon 2018 gemacht.

Schon Trainererfahrungen gesammelt

Und sie brachte nach Brieselang Trainererfahrungen aus Koblenz mit, wo sie mehrere Jahre eine Mädchenmannschaft trainiert hat. In Koblenz ist sie bis heute bei der Bundeswehr stationiert. Und sie ist froh, dass ihr Arbeitgeber es ermöglicht, dass sie Zeit für ihre ehrenamtliche Arbeit bei Grün-Weiss hat.

Das Interesse für den Fußball wurde Janine Scheunpflug in die Wiege gelegt. „Mein Urgroßvater war Schiedsrichter und mein Opa und meine Mutter haben auch Fußball gespielt“, erzählt sie. Sie stammt aus Sachsen, aus der Nähe von Chemnitz. Mit vier Jahren hat sie beim SV Fortschritt Lunzenau angefangen, dem runden Leder nachzujagen. Bis zur Lehre spielte sie dort. In Bayern machte sie anschließend eine dreijährige Ausbildung zur Hotelfachfrau, für Fußball blieb da keine Zeit mehr.

Bei der Nationalmannschaft gespielt

Dann erfüllte sie sich ihren Kindheitstraum, ging zur Bundeswehr, nachdem ein Truppenpraktikum ganz nach ihrem Geschmack war. Da, wo sie später stationiert war, nutzte sie die sportlichen Möglichkeiten und spielte bei den Vereinen vor Ort wieder Fußball. Schließlich war sie 2014/15 sogar Teil der Bundeswehr-Nationalmannschaft.

„Das war wirklich eine interessante und erfahrungsreiche Zeit. Da habe ich viel mitgenommen“, sagt sie rückblickend. Und sie hat sich von ihrem damaligen Trainer eine Menge abgeschaut, was sie jetzt in ihrem Training zielgerichtet anbringen kann.

Sportunfall veränderte alles

Dann kam der schwere Sportunfall, der alles veränderte. Das Datum kennt sie noch genau: 9. Oktober 2016. Es geschah bei einem Liga-Spiel ihres damaligen Vereins. „Ich bin aber davon ausgegangen, dass ich irgendwann wieder spielen kann.“ Sie musste auf den OP-Tisch. Im Zuge der Reha kam dann aber die Erkenntnis, dass es mit dem Leistungssport nichts mehr wird. „Da ist schon eine Welt für mich zusammengebrochen“, sagt sie.

Allerdings ist Janine Scheunpflug keine, die sich unterkriegen lässt. Momentan qualifiziert sie sich in ihrer Freizeit im Rahmen eines Leadership-Programms im Bereich Führung und Kommunikation, um vielleicht später im Verband mal eine Führungsposition einzunehmen. Und sie kann sich durchaus vorstellen, ihre B-Lizenz als Trainerin zu machen.

Mitglied im Trainerstab

Und auch wenn sie in erster Linie die Jugend trainiert, für die Frauen-Mannschaft ist sie trotzdem immer wieder tätig – nicht nur als Torwart-Trainerin. Sie gehört auch dem Trainerstab an. Beispielsweise schreibt sie an den Wochenenden Spielberichte oder begleitet den Trainer zu Spielen jener Mannschaften, gegen die die Brieselangerinnen demnächst antreten werden, so dass man sich auf den Gegner einstellen kann.

Ein bisschen mehr Zeit als jetzt hätte Janine Scheunpflug schon ganz gern für sich. Sie würde sich wünschen, dass sie bei ihrer Tätigkeit für die E- bis C-Jugend irgendwann von einer weiteren Trainerin oder einem weiteren Trainer unterstützt wird und man sich die Arbeit teilen kann. Dann hätte sie auch etwas mehr Zeit für ihre beiden Katzen, mit denen sie in einer Dreier-WG lebt, wie sie schmunzelnd sagt.

Froh ist sie auf jeden Fall, dass sie beim SV Grün Weiss tätig sein kann. Ein Glücksfall sozusagen. „Der Verein ist wirklich Weltklasse. Ich habe selten einen Verein gesehen, der eine Frauenmannschaft so aufnimmt, das Ganze so fördert und auch die Arbeit mit dem Mädchennachwuchs so engagiert mitträgt und sich dafür einsetzt. Die Frauen genießen hier eine ganz große Anerkennung.“

Von Andreas Kaatz