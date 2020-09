Briselang

Zwar ist der Außendienst des Brieselanger Ordnungsamtes auch am Wochenende Ansprechpartner für Anliegen und Beschwerden aus Reihen der Bevölkerung. Einen Rund-um-die-Uhr-Service dagegen, wie es viele Bürger annehmen, könne man vor dem Hintergrund der realen Personalressourcen nicht anbieten. Darauf weist die Gemeindeverwaltung Brieselang hin.

Die Gemeinde verfügt nur noch über drei Mitarbeiter im Außendienst, die in Teilzeit arbeiten. Die Folge: Am Wochenende gibt es keinen Außendienst, der 60 Stunden im Einsatz ist. „Wir haben einen Mitarbeiter, der im Ort Streife fährt und zu festgelegten Zeiten erreichbar ist. Mehr können wir mit den finanziellen Mitteln und den von der Gemeindevertretung zur Verfügung gestellten Stellen für den Außendienst nicht leisten“, so Bürgermeister Ralf Heimann.

Anzeige

Um das Aufgabenpensum zu bewältigen, habe man bereits in der jüngeren Vergangenheit eine private Sicherheitsfirma beauftragt, so dass eine weitere Kraft im Auftrag der Gemeinde Brieselang tätig ist. Und genau diese Firma stellt am Wochenende auch den Rund-um-die-Uhr Telefonservice sicher. Die Hotline-Nummer lautet 033232/338-60. Der Sitz der Telefonzentrale ist Magdeburg. „Da kennt man weder Grün-Weiß Brieselang noch die Robinson-Grundschule. Aus Magdeburg lässt sich nicht klären, wo der Lärm in Brieselang herkommt“, so der Bürgermeister.

Weitere MAZ+ Artikel

Polizei muss helfen

Wenn die offizielle Dienstzeit beendet ist und es beispielsweise zu Lärmbelästigungen kommt, greife automatisch die Zuständigkeit der Polizei, heißt es seitens der Verwaltung. So erkläre es sich, dass nach Dienstende des einzelnen Ordnungsamtsmitarbeiters am Wochenende die Telefonzentrale auf die Polizei verweist. Ebenfalls müsse auf die Polizei verwiesen werden, wenn die Quelle der Musik außerhalb des Ortes Brieselang liegt.

In Summe betonte der Bürgermeister: „Wir können nicht als Gemeinde den Eindruck erwecken, 60 Stunden am Wochenende rund um die Uhr einen Ordnungsamtsbereitschaftsdienst zu haben, wenn die Mitarbeiter dazu einfach nicht vorhanden sind. Aber immerhin habe die Kommune als eine der wenigen Kommunen im Havelland am Wochenende überhaupt ein zumindest temporär einsatzbereites Ordnungsamt.

Der Bereitschaftszeit des Ordnungsamtes an den Wochenenden ist in der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr, unter der Telefonnummer 033232/338-60 erreichbar. Ein vollumfänglicher Rund-um-die Uhr-Service kann jedoch nicht gewährleistet werden.

Sollte ein Mitarbeiter nicht direkt verfügbar sein können, werden Anrufer an eine Telefonzentrale weitergeleitet. Die Mitarbeiter der Hotline kümmern sich ebenfalls um Anliegen, auch wenn entsprechende Fragen von einem externen, auswärtigen Dienstleister gestellt werden. Dieser prüft die Einlassungen und leitet Betroffene an die entsprechenden Stellen weiter. Sollte niemand erreichbar sein, können Hinweisgeber bei dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten auch die Möglichkeit nutzen, die nächste Polizeidienststelle anzurufen.

Von Andreas Kaatz