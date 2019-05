Brieselang

Die neue Kita „Grashüpfer“ am Forstweg in Brieselang wird am Montag, 6. Mai, eröffnet. Möglich macht dies die Nutzungsfreigabe des Bauordnungsamtes des Landkreises Havelland, die am Freitag gerade noch rechtzeitig eintraf, wie die Gemeinde mitteilt. Da auch die Betriebserlaubnis vom zuständigen Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) vorliegt, stehe der Inbetriebnahme der Einrichtung am Forstweg nun nichts mehr im Wege.

Dank an alle Beteiligten

„Das ist eine gute Nachricht. Wir sind erleichtert und freuen uns, dass wir die Kita nun zur Nutzung freigeben dürfen. Allen Widrigkeiten zum Trotz haben viele Akteure bis zur letzten Sekunde mit Akribie daran gearbeitet, die notwendigen Genehmigungen zu erhalten. Bedanken möchte ich mich bei allen beteiligten Mitarbeitern der Verwaltung sowie beim Erzieherpersonal des Trägers unter der Federführung von Heike Krause. Ohne ihr Engagement hätten wir Probleme bekommen können“, sagte Bürgermeister Wilhelm Garn.

Eventuell anfangs noch nicht alles perfekt

Am Montag können die Kinder die neue Einrichtung in Beschlag nehmen. Garn bitte um Verständnis, dass möglicherweise in den ersten 14 Tagen nach der Eröffnung noch nicht alles rund laufen werde, heißt es aus der Gemeindeverwaltung.

Von Andreas Kaatz