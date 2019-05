Brieselang

Die vollständige Sanierung der Kita „ Birkenwichtel“ in Brieselang wird in wenigen Wochen vollständig abgeschlossen sein. Das hat Thomas Lessing, Fachbereichsleiter Soziales, während der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales bekanntgegeben. Zwischenzeitlich sind die Krippenkinder aus dem Container wieder in den sanierten Bereich der Einrichtung zurückgezogen. Die Kitakinder können in etwa vier Wochen in das Bestandsgebäude zurückkehren.

Schimmel wird beseitigt

Laut Angaben von Lessing werden derzeit noch einige wenige Arbeiten mit Blick auf den letzten Sanierungsabschnitt umgesetzt. Auf dem Plan stehen vorbereitende und konkrete Malerarbeiten. Weiterhin beginnen die Vorbereitungsarbeiten des Bodenlegers sowie die Verlegungsarbeiten des Bodenbelages in den Gruppenräumen inklusive Nebenräumen. Anschließend sollen die notwendigen Arbeiten im Behinderten-WC erfolgen. „Mit der Fertigstellung der notwendigen Schimmelsanierung ist in etwa drei bis vier Wochen zu rechnen“, so Lessing.

Von Jens Wegener