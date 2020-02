Grabstein kehrt an Hans Klakows letzte Ruhestätte zurück

Brieselang

Noch immer herrscht bei zahlreichen Gemeindevertretern und Bürgern Unverständnis darüber, dass das Ehrengrab von Hans Klakow auf dem Brieselanger Waldfriedhof aufgelöst worden ist. Die Nachricht erhielten sie im November vorigen Jahres.

Der Grabstein wurde umgesetzt in einen unlängst angelegten Ehrenhain neben der Kapelle. Flankiert wird er dort von den Grabsteinen des einzigen Brieselanger Ehrenbürgers Pfarrer Heinrich Gehrmann sowie von dem der Widerstandskämpferin Elisabeth Bethge.

Regelung für Ehrengräber

Für die Gemeindevertreter war dieser Vorgang jetzt Anlass, eine Regelung zu finden, wie mit Ehrengräbern künftig generell umgegangen werden soll. So haben sie beschlossen, dass Gräber, die den Status Ehrengrabstätte verliehen bekommen haben, von der Gemeinde auf Dauer auf deren Kosten betreut und fortgeführt werden.

Das wiederum bedeutet im Falle des Künstlers Hans Klakow, dass der Grabstein aus dem Ehrenhain wieder zurück auf das Grab gestellt wird, das immer noch existiert. Fortan wird es von der Gemeinde gepflegt.

Ehrenhain wird neu gestaltet

Doch der Ehrenhain wird damit nicht etwa aufgelöst. Er soll weiter bestehen – allerdings nicht an der Stelle, wo er sich jetzt befindet. Vielmehr soll er an einen würdigeren Ort umgesetzt werden und Heimstatt bleiben für die anderen beiden Grabsteine.

In beiden Fällen gibt es keine Gräber, auf die man sie zurück stellen könnte. So war beispielsweise Gehrmann auf dem St. Pius-Friedhof Berlin beerdigt. Nach Ende der 20-jährigen Liegezeit wurde der Stein nach Brieselang geholt, damit er nicht verloren geht.

Wegweiser sind geplant

Des Weiteren haben sich die Gemeindevertreter darauf geeinigt, dass Wegweiser aufgestellt werden auf dem Friedhof. So können Besucher beispielsweise das Grab von Klakow schnell finden. Außerdem soll die Friedhofssatzung angepasst werden.

Dass es eine neue Regelung gibt auf dem Friedhof, dafür hatte sich unter anderem Gemeindevertreterin Antje Koch von den Linken eingesetzt. Sie plädierte dafür, den Grabstein Klakows zurückzusetzen sowie dafür, den Ehrenhain zu verlegen.

Ehrung eventuell an zentralem Platz

„Ich finde den Ehrenhain hinter der Kapelle schrecklich. Er befindet sich an einer Stelle, wo man hintergeht, um eine zu rauchen“, meinte sie. Und Christian Achilles (BFB) sagte: „Wenn wir jemanden ehren wollen, dann muss es auch so sein, dass es ehrenhaft ist.“ In Fällen, wo es keine Gräber mehr gibt, sollte die Ehrung eventuell an einem zentralen Platz erfolgen, wo es viele Menschen wahrnehmen. Dieser Platz müsse nicht unbedingt auf dem Friedhof sein.

Schon bald könnte es ein weiteres Ehrengrab geben, nämlich für Paul Mewes. Der frühere SPD-Kreistagsabgeordnete wird als Vater der Brieselanger Ansiedlung betrachtet. Auf Vorschlag von Mewes hatte nämlich der Kreistag Osthavelland am 27. November 1919 beschlossen, in Brieselang eine Kreissiedlung zu bilden. Zu einer Zeit, als das heutige Gebiet zur Domäne Dahlem gehörte.

Beschluss wird noch extra gefasst

Die Gemeindeverwaltung wurde jetzt damit beauftragt, das Grab von Paul Mewes zu sichern und zu pflegen sowie die rechtlichen Maßnahmen zu veranlassen, damit das Grab in einem späteren Beschluss in ein Ehrengrab überführt werden kann.

Von Andreas Kaatz