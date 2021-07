Brieselang: Kollision mit drei Leichtverletzten auf der L 202

Brieselang

Zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam es am Montagabend (5. Juli) an der Kreuzung Brieselanger Straße, Rostocker Straße auf der Landesstraße 202.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Ampel der Kreuzung nicht in Betrieb, als die 63-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda um 18.31 Uhr auf der L 202 vorfahrtsberechtigt die Kreuzung in Fahrtrichtung Zeestow überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Skoda, dessen Fahrerin die Landstraße in Richtung der Autobahnauffahrt überqueren wollte und wartepflichtig war.

Dessen 30-jährige Fahrerin, ihre 62-jährige Beifahrerin sowie die Fahrerin des anderen Skoda wurden bei der Kollision leicht verletzt. Rettungskräfte untersuchten die Frauen am Unfallort und entließen sie schließlich nach Hause.

An den Fahrzeugen entstand hingegen beträchtlicher Schaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Von MAZonline