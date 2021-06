Nauen

Die Entscheidung wurde noch einmal vertagt: In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter hat die Gemeindeverwaltung die geänderte „Satzung zur Erhebung der Elternbeiträge für die kommunalen Kindertagesstätten in der Gemeinde Brieselang“ erst einmal zurück gezogen.

Fachbereichsleiter Thomas Lessing begründete es damit, dass noch Gesprächsbedarf mit dem Landkreis bestehe. Denn die Behörde hat ihr Einvernehmen bisher nicht erteilt. „Es bestehen aber erhebliche Zweifel an der Sichtweise des Landkreises, die wir auch teilen“, sagte Lessing. So gibt es demnächst einen Termin mit dem Landkreis, an dem auch andere Kommunen teilnehmen, denen es ähnlich wie Brieselang gehe.

Kritik nicht einfach wegwischen

CDU-Fraktionschef Fabian Bleck begrüßt die Vorgehensweise: „Das entspricht dem Vorschlag, den die CDU schon im Hauptausschuss gemacht hat. Es ist gut, dass wir mit dem Landkreis darüber sprechen“, sagt er. Denn man habe Bauchweh wegen der Sozialverträglichkeit in der ersten Einkommensgruppe.

So steigt Brieselang bei Krippenkindern, die sechs Stunden am Tag betreut werden, mit einem monatlichen Beitrag von 62 Euro ein. Das gilt für Eltern mit einem Einkommen von bis 22 000 Euro. Er verweist auf Dallgow-Döberitz, wo der unterste Wert nur bei 12,50 Euro liege. „Und somit ist unser Bauchweh eher größer als kleiner“, so Bleck. „Diese Kritik des Landkreises, der sein Schreiben direkt an alle Gemeindevertreter gerichtet hat, können wir nicht einfach wegwischen.“

„Das ist unzumutbar“

So hat der Landkreis in dem Schreiben unter anderem deutlich gemacht: „Sozialverträglich muss weiterhin auch die erste Kostenbeitragsstufe sein. Wenn Eltern nur wenige Euro über der Befreiungsgrenze liegen, ist ihnen nicht gleich ein Elternbeitrag von 60, 80 oder gar 100 Euro zuzumuten.“ Denn die Beiträge bei einem Einkommen bis 25 000 Euro liegen bei einer Spanne von 82 bis 109 Euro in der Krippe und 63 bis 98 Euro im Kindergarten. „Das ist unzumutbar“, heißt es wörtlich in der Stellungnahme.

Der Kompromissvorschlag lautet: Brieselang solle im Entwurf die Beiträge um eine Kostenstufe nach oben verschieben, so dass bei einem Einkommen bis 25 000 Euro die 62 Euro Beitrag im Monat für Krippenkinder zu zahlen sind. Parallel dazu war empfohlen worden, dass Eltern mit einem höheren Einkommen mehr bezahlen sollten als bisher in der Satzung festgelegt ist. Im Vergleich zu anderen Kommunen würden gut verdienende Brieselanger teils deutlich weniger für den Platz bezahlen.

Gespräch begrüßt

Thomas Lessing begrüßte es noch einmal ausdrücklich, das es zum Gespräch mit dem Landkreis kommt. „Wir wollen uns mit dem Landkreis verständigen und schauen, wie wir das Problem am Tisch lösen können und nicht im Rahmen eines Verwaltungsgerichtsstreits“, sagt er. Letzteres wolle man vermeiden. „Aus unserer Sicht ist es einvernehmensfähig.“

Dass die Beitragssatzung geändert werden soll, hänge mit den erfolgten Gesetzesänderungen zusammen. Dabei gehe es um die Beitragsfreistellung im Jahr vor der Einschulung und um die Einführung der Beitragsbefreiung für Nettoeinkommen bis 20 000 Euro. „Danach handeln wir aber seit Einführung des Gesetzes schon“, sagt Lessing. Jetzt gebe es die Frist, die Satzung bis 1. August dieses Jahres zu ändern.

Unterschiede innerhalb der Gemeinde

Lessing betont, dass jede Kommune frei in ihrer Satzungsgestaltung sei. Allerdings müsse es eine Staffelung geben, die Betreuungszeit sei zu berücksichtigen und auch die Kinderzahl der jeweiligen Familien. Und klar sei auch: Der Höchstbetrag darf nicht über den maximalen Kosten liegen. „Das muss jeder Träger für sich selbst ermitteln.“

Friederike Heine (CDU) hatte in der Sitzung darauf verwiesen, dass es bei den Kita-Beiträgen innerhalb der Gemeinde zum Teil große Unterschiede gebe – etwa zwischen denen des freien Trägers Jugend- und Sozialwerk gGmbH und der Gemeinde.

„Das kann man sich schwer erklären, gerade in einer Gemeinde, wo man sich die Kita-Plätze nicht aussuchen kann. Da sollten wir versuchen, die Kita-Beiträge innerhalb der Gemeinde zu harmonisieren“, meinte sie. Sie sollten nicht gleich sein, aber sich zumindest annähern. Denn derzeit gebe es etwa für Familien mit zwei Kindern einen erheblichen monatlichen Unterschied – je nachdem, in welcher Kita die Kinder sind.

Lessing betonte, dass es seit Jahren ein Anliegen der Gemeinde sei, dass es einheitliche Beiträge im Kita-Bereich innerhalb der Gemeinde gibt. Ob es so kommt, bezweifelt er aber angesichts eines Gerichtsurteils. Denn jeder Träger sei demnach verpflichtet, eine eigene Kalkulation zu erarbeiten. Demzufolge werde es auch unterschiedliche Beiträge geben.

