Brieselang: Lichtblick für gestrandete Puppenspieler-Familie Maatz

Brieselang

Die Puppenspielerfamilie Maatz, ist seit März vergangenen Jahres in Brieselang gestrandet (MAZ berichtete). Die insgesamt fünf Fahrzeuge der Familie stehen seitdem ohne Benzin und abgelaufenem TÜV auf einer Grünfläche neben der Robinson-Grundschule. Nach monatelangem Warten gibt es jetzt einen ersten Lichtblick. 

Drei der fünf Wagen bekommen jetzt den benötigten TÜV, die zwei übrigen Fahrzeuge sollen folgen. Ein Wohnwagen der Familie hat bereits neue Reifen bekommen. Durch Spenden der Brieselanger und der Mithilfe der Havelland Automobile GmbH in Nauen, sollen die Fahrzeuge jetzt wieder fit gemacht werden.

Spenden und Kfz-Betriebe helfen

Alexander Stach, Geschäftsführer des Autohauses und Vorsitzender von Eintracht Falkensee, erfuhr über den Verein von der misslichen Lage der Puppenspielerfamilie. „Eine Vereinskollegin hatte mir Anfang des Jahres den Spendenaufruf auf Facebook gezeigt und gefragt, ob wir da nicht helfen könnten“, erinnert er sich.

Mittlerweile konnte das Autohaus kleine Reparaturen an den Fahrzeugen vornehmen und stellte den neuen Satz Reifen für den Wohnwagen kurzerhand kostenlos zur Verfügung.

Insgesamt fünf Fahrzeuge zählen zur Kolonne der Puppenspielerfamilie. Quelle: Max Braun

Über Stach kam auch der Kontakt zum Abschleppdienst Grabow aus Nauen. Der kümmert sich nun ebenfalls ohne Kosten um den TÜV für alle fünf Fahrzeuge der Familie. Sollten bei der Hauptuntersuchung weitere Mängel gefunden werden, kümmert sich das Autohaus um die Reparatur. Für diese Reparaturen könnten beispielsweise die gesammelten Spenden der Brieselanger genutzt werden.

Ansonsten könnte die Spendensumme für die Renovierung der Wohnwagen oder einfach für Benzin zum Einsatz kommen Obwohl die Kolonne aus zwei LKW, zwei Wohnwagen und einem Van dann wieder fahrtüchtig wären, denkt die Familie noch nicht an einen Standortwechsel.

„Hier haben wir gerade alles was nötig ist“

„Wir haben schon bei einigen Standorten für ein Gastspiel angefragt. Aktuell war noch nichts möglich. Im Sommer gehen die Leute ohnehin lieber an den See als ins Puppentheater. Deshalb würde es jetzt sowieso keinen Sinn machen weiter zu reisen“, erklärt Tatjana Maatz, die das „Kindertheater Regenbogen“ seit über 40 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Alfons führt.

„Hier haben wir gerade alles was nötig ist“, fügt sie hinzu. Außerdem blickt die Familie positiv auf den Herbst diesen Jahres, dann hofft man auf die ersten Auftrittsmöglichkeiten seit Februar 2020.

Hoffnung auf Auftritte noch in diesem Jahr

Familie Maatz steht mit ihrem Lager nun schon seit gut 15 Monaten in Brieselang. Für die Familie, die das Leben auf der Reise gewohnt ist, eine große Umstellung. Ende März sprach die aus Hildesheim stammende Familie das erste Mal mit der MAZ über die ungewohnte Situation.

„Mit 18 Jahren habe ich das erste Mal in einer Wohnung übernachtet. Da konnte ich gar nicht einschlafen, weil mir alles viel zu ruhig war“, erinnerte sich Familienoberhaupt Alfons Maatz an die erste Übernachtung an einem festen Wohnsitz. Der Sommer weckt Hoffnungen, dass sich das Leben der Schausteller Ende des Jahres wieder etwas normalisiert.

Von Max Braun