Brieselang

Den Bürgerbus durch Brieselangs Straßen steuern? Für Margerita Brandtner kein Problem. „Ich fahre gerne Auto“, sagt die 74-Jährige. Und mit einem Fahrzeug in der Größenordnung unterwegs zu sein, ist sie durchaus gewohnt. Denn in der Vergangenheit ging es mit dem Familien-Wohnmobil beispielsweise nach Frankreich, Finnland oder Norwegen.

„Seit Dezember 2012 fahre ich jetzt den Bürgerbus“, sagt Margerita Brandtner. Meist zweimal im Monat ist sie im Einsatz und ab 9 Uhr abwechselnd auf der Nord- und der Süd-Route unterwegs. Auf letzterer geht es über Land in die beiden Brieselanger Ortsteile Zeestow und Bredow. Auf der Nordroute führt die Tour durch die Wohngebiete. 130 Kilometer legt sie in den gut fünf Stunden zurück.

Zum Einkaufen oder zum Arzt

Vor allem die älteren Leute aus den Ortsteilen schätzen es, dass es den Bürgerbus gibt und sie damit zum Einkaufen oder zum Arzt gelangen können. Eine andere Möglichkeit haben sie nämlich oft nicht. Und mit den Jahren kennt man sich – bei Margerita Brandtner steigen viele Stammgäste ein. „Man unterhält sich, erfährt was von den Familien und was die Kinder machen“, sagt die Fahrerin. Andere, die neu in der Gemeinde sind, erzählen, wo sie herkommen.

„Wer nach Brieselang zieht und Kontakt sucht, dem kann ich nur empfehlen, Bürgerbus zu fahren“, sagt Margerita Brandtner. Sie spricht dabei aus Erfahrung, denn auch sie ist keine gebürtige Brieselangerin. Im Jahre 2012 zog sie mit ihrem Mann von Sachsen ins Märkische. Kurz darauf kam sie gleich ins Gespräch mit einer Nachbarin, die beim Bürgerbus-Verein aktiv war und zu den Gründungsmitgliedern gehörte.

Am Anfang stand der Test

Sie machte der früheren Steuerberaterin den Ehrenamtsjob schmackhaft. Viel Überzeugungsarbeit musste sie aber nicht leisten, denn die Neu-Brieselangerin war ohnehin auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit. „Ich wollte ja nicht zu Hause herumhocken und ich fand es toll, dass es so etwas wie den Bürgerbus-Verein gibt“, sagt sie.

Zuerst musste sie den Test für den kleinen Personenbeförderungsschein machen. Anschließend wurde sie von einem Bürgerbus-Fahrer eingewiesen und mit den Routen vertraut gemacht. Und dann ging es los, anfangs noch mit Unterstützung. Alle fünf Jahre muss der Beförderungsschein erneuert werden. Stolz ist sie auch auf das aktuelle Fahrzeug. „Der Bus ist schon recht komfortabel. Er hat bessere Türen als der alte Bus und einen niedrigen Einstieg. Und er verfügt über einen Knopf, den die Fahrgäste drücken können, wenn sie aussteigen wollen.“

Ein wichtiger Job

Margerita Brandtner sitzt auch deshalb gern hinter dem Steuer, weil sie weiß, dass sie und ihre Kollegen einen wichtigen Job machen. „Die Leute sind so froh, dass es den Bürgerbus gibt.“ Und nachdem festgelegt wurde, dass der Bus auch Samstagvormittag fährt, bekam sie von einer Frau aus Bredow zu hören: „Seit 20 Jahren warte ich darauf, dass Samstag ein Bus fährt. Darüber sind die Bredower und Zeestower sehr glücklich.“

Manche der Einwohner lassen sich nach Brieselang bringen, erledigen den Einkauf und den Arztbesuch und fahren dann auf der nächsten Süd-Tour zurück. Und es gibt auch immer wieder nette Begegnungen. Etwa die mit der Frau, die vom Markt in Falkensee kam und sich einen Staubwedel mitgebracht hat. Auf die Bemerkung ihrer Fahrerin, dass es in Brieselang leider keinen zu kaufen gibt, meinte sie: „Ach nehmen Sie doch, ich kann mir ja wieder einen kaufen“, erinnert sich Margerita Brandtner schmunzelnd. Sie selber brachte aber auch schon mal eine Sporttasche zur Zeebra-Grundschule, die ein Schüler bei ihr im Bus vergessen hatte.

Entscheidung nicht bereut

Auch nach über acht Jahren hat Margerita Brandtner ihre Entscheidung für den Bürgerbus nicht bereut. „Ich finde: Jeder, der rüstig ist, den Führerschein hat und gerne Auto fährt, sollte sich als Fahrer melden“, meint sie. Angesprochen seien vor allem Ältere, die etwas Sinnvolles machen wollen, aber auch Berufstätige, die in Schichten arbeiten. „Es hat sogar einer angefangen, der schon 80 war.“

Im Verein wird aber auch – abgesehen von Corona –, die Geselligkeit großgeschrieben. So gibt es wieder die monatlichen Fahrertreffen, die zuletzt ausgefallen waren. „Das ist wichtig, damit die Fahrer in Kontakt kommen, denn jeder fährt an einem anderen Tag.“ Es gibt Sommerfeste und Weihnachtsfeiern. Ausflüge führten die Brieselanger schon zum Hamburger Hafenfest, nach Wismar, in den Spreewald oder zur Landesgartenschau nach Wittstock.

Bis 2020 war Margerita Brandtner im Vorstand des Vereins. Sie hatte unter anderem regelmäßig die Abrechnungen gemacht oder die Einsatzplanung der Fahrer. Trotzdem fand sie auch immer noch Zeit für weitere ehrenamtliche Tätigkeiten. So half sie bis Corona in der Robinson-Grundschule im Unterricht mit und bot einen Handarbeitskurs an. „Der Bürgerbus ist allerdings mein Hauptehrenamt.“ Noch bis Ende 2022 wird sie damit durch Brieselang fahren. „Wir haben ein Enkelkind. Da hat man auch Aufgaben“, erklärt sie.

Von Andreas Kaatz