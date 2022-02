Brieselang: Menschenkette und Kundgebung gegen Ukrainekrieg

Brieselang

Mit einer Menschenkette haben am frühen Sonntagabend etwas mehr als 150 Brieselangerinnen und Brieselanger, darunter auch zahlreiche Kinder und Jugendliche, ein beeindruckendes Zeichen gegen den von Russlands Präsidenten Wladimir Putin begonnenen Angriffskrieg in der Ukraine gesetzt. Sie haben zugleich ihre Solidarität mit den Betroffenen, wie Flüchtlinge und Opfer teils emotional zum Ausdruck gebracht. Darüber informiert die Pressestelle der Gemeinde Brieselang.

Kundgebung und Gebet an Brieselanger Kirche

Zu Beginn der Friedenskundgebung ertönte die Europahymne „Ode an die Freude/ Freude schöner Götterfunken“ auf der Drehorgel von Detlef Luther und Adelbert Brossardt. Die Aufnahme in die EU ist eines der Ziele der Ukraine. Dass viele Menschen in der Ukraine gerade ihr Zuhause und ihr Leben verlieren, sorgt auch in Brieselang für Entsetzen.

Solidaritätsaktion an der Kirche in Brieselang. Quelle: privat

Nach den einleitenden Worten von Antje Koch, die sich überwältigt ob der Resonanz vor Ort zeigte, sprach Bürgermeister Ralf Heimann über den von Putin „generalstabsmäßig vorbereiteten Krieg, der mich erschaudern lässt“.

Brieselangs Bürgermeister zitiert Brecht

Hoffnung gebe ihm aber, „dass es tapfere Menschen auf den Straßen Moskaus gibt, die protestieren“. Heimann erinnerte zudem an die Historie der Ukraine und an das Leid, das das ukrainische Volk unter Stalin in den 30er Jahren und mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg, als millionenfach Opfer zu beklagen waren, erlitten hat. Der Bürgermeister zitierte zudem Bertolt Brecht: „Das große Karthago führte drei Kriege. Nach dem ersten war es noch mächtig. Nach dem zweiten war es noch bewohnbar. Nach dem dritten war es nicht mehr zu finden.“

Und zur aktuellen Situation sagte er: „In der Ukraine werden die freiheitlichen demokratischen Grundrechte unserer westlichen Welt verteidigt. Ich hoffe, es kommt zu keinem großen Krieg.“ Heimann bedankte sich zudem bei den Brieselangerinnen und Brieselangern für ihr Kommen. Sie hätten ein starkes Zeichen gesetzt.

Solidaritätsaktion in Brieselang. Quelle: privat

Pfarrer Rudolf Delbrück zeigte sich in seinem Redebeitrag angesichts der dramatischen Entwicklungen in der Ukraine mit den Worten bestürzt: „Wie wütend und fassungslos wir erleben müssen, wie Putin das Leben unserer Mitmenschen gefährdet. Was geschieht als nächstes?“ Und er sagte: „Lasst uns abrüsten mit Worten und Taten!“

Menschenkette als Zeichen der Solidarität

Kathrin Neumann, Brieselangs Gleichstellungsbeauftragte, sagte: „Es werden vermutlich auch nach Brieselang Flüchtlinge kommen. Wer einen Beitrag leisten kann, sollte unterstützen. Spenden, auch Sachspenden sind gefragt. Geben Sie den Menschen Halt. Lassen Sie uns gemeinsam eine Menschenkette als Zeichen der Solidarität mit all den Menschen in der Ukraine setzen!“

Mit den Worten des Bürgermeisters: „Reichen wir einander symbolisch die Hand“, setzten sich die Teilnehmer sodann über die Karl-Marx-Straße zur Thälmannstraße zum Denkmal für die Opfer des Faschismus in Bewegung. Dort endete die Friedenskundgebung nach rund eineinhalb Stunden.

Solidaritätsaktion in Brieselang. Quelle: privat

Die Kirchenglocken läuteten. Die Polizei begleitete die angemeldete Kundgebung. Es war eine spontan angemeldete Demonstration, der viele Einwohner spontan und bewusst beiwohnten. Fassungslos, schockiert und traurig zugleich ob der Gewalt in der Ukraine war es ihnen ein dringendes Bedürfnis, ihre Solidarität mit den Menschen, die dort von extremen Leid betroffen sind, zu zeigen.

Von MAZonline